Xếp hàng nhận trợ cấp thất nghiệp: Người chờ việc tốt, người quyết đổi nghề

Làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội - Ảnh: HÀ QUÂN

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, người lao động được hướng dẫn đến máy bấm số tự động lấy số. Bấm xong, máy sẽ trả một tờ giấy có ghi số thứ tự, quầy hướng dẫn làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp to bằng nửa lòng bàn tay.

Lương cao chưa chắc giữ chân được lao động

Sau đó mọi người bảo nhau ngồi vào ghế, chờ loa đọc số thứ tự, vào quầy tư vấn. Thời gian xử lý hồ sơ nhanh thì chỉ khoảng 5-10 phút. Ai đã đăng ký trực tuyến (online) trên Cổng dịch vụ công thì hồ sơ được ưu tiên xử lý ở quầy riêng. Khoảng 10h sáng, số người đến thưa dần.

Trong dòng người, Sáng (29 tuổi, quê Gia Lai) chia sẻ từ bạn bè giới thiệu, anh rời TP.HCM ra thủ đô để làm trong một công ty dược phẩm. Gắn bó với ngành marketing được 2 năm, anh nghỉ việc do công ty thu hẹp kinh doanh.

Với kinh nghiệm thiết kế đến quản lý đội nhóm, Sáng tự tin tìm việc thu nhập 13-17 triệu đồng/tháng. Dù một số nơi gọi phỏng vấn, anh vẫn do dự vì cần tìm hiểu thêm về tiền lương, môi trường làm việc, thời gian tăng ca, hỗ trợ của sếp...

"Theo mình, công việc phù hợp là nơi cảm thấy được sếp ghi nhận, hỗ trợ, tạo điều kiện thăng tiến, đồng nghiệp hòa đồng, chứ không phải nơi lương cao, môi trường căng thẳng, sếp không support (hỗ trợ - PV)" - anh bộc bạch.

Cũng đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, chị Thảo (32 tuổi, trú Hà Nội) chia sẻ vừa nghỉ làm ở một công ty chuyên nội thất sau 10 năm gắn bó để học tư vấn bảo hiểm. Thu nhập công việc cũ khá song theo chị, thời gian làm việc hành chính, có khi làm tới tối muộn, khó dành thời gian cho con cái.

Mới đầu gia đình chị ngăn cản, nhưng bản thân có tích lũy và tìm hiểu kỹ về nghề trước khi nghỉ việc, chị cảm thấy hạnh phúc vì con đường đã chọn. Với hỗ trợ một phần từ bảo hiểm thất nghiệp, chị tranh thủ học thêm kiến thức mới, ngoại ngữ.

"Mọi người nên chuẩn bị trước khi nghỉ việc, ít nhất là có điểm tựa của gia đình hoặc một khoản tiết kiệm trả tiền nhà, điện nước, ăn uống khoảng 2 tháng vì các công ty liên tục tuyển nhưng thường ưu tiên bạn trẻ, làm được nhiều kỹ năng, có ngoại ngữ. Những người sau 30 tuổi thường có kinh nghiệm nên đó không phải lợi thế, cần có thêm kỹ năng quản lý đội nhóm, xây dựng kế hoạch kinh doanh" - chị bày tỏ.

Những điều cần biết khi thất nghiệp - Đồ họa : BHXH

Hàng nghìn người tìm được việc mới

Trao đổi với Tuổi trẻ, ông Vũ Quang Thành - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội) - cho hay trong 9 tháng đầu năm 2026, trung tâm tiếp nhận 33.568 lượt người đăng ký tìm việc làm. Số lượt tăng mạnh vào quý 3-2026, riêng tháng 9 là hơn 7.100 người, đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng 25.600 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp.

Về giải quyết chính sách, thành phố ghi nhận gần 55.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, còn số có quyết định hưởng trợ cấp là hơn 51.000 người, giảm gần 5,37% so với cùng kỳ năm 2025.

"Số người thất nghiệp thực tế bước vào diện giải quyết chính sách thời gian qua không tăng, mà có xu hướng giảm nhẹ và giữ nhịp ổn định so với cùng kỳ năm trước", ông Thành nêu.

Tuy nhiên số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp vào cao điểm tháng 6, tháng 7, phản ánh biến động cục bộ của nền kinh tế và tái cơ cấu bộ máy ngắn hạn của các doanh nghiệp.

"Khi đó bảo hiểm thất nghiệp phát huy vai trò lưới an sinh cốt lõi, kịp thời bảo đảm thu nhập với hơn 1.942 tỉ đồng chi trả trợ cấp và hỗ trợ học nghề cho trên 740 lao động trong 9 tháng qua" - ông cho hay.

Tại Hà Nội, điểm tích cực là hơn 8.400 người chấm dứt hưởng trợ cấp và tìm được việc mới. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm cũng là tín hiệu tích cực cho thấy các doanh nghiệp đang duy trì việc làm, kiểm soát tốt biến động nhân sự và giảm thiểu nguy cơ cắt giảm lao động quy mô lớn.

Dòng người chờ lấy số làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh: HÀ QUÂN