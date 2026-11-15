Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Xe máy điện có dây đai an toàn, nóc che mưa nắng như ô tô

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Mẫu xe máy điện Segway X Cruiser gây chú ý tại triển lãm EICMA 2026 khi được trang bị khung bảo vệ, dây an toàn và nhiều công nghệ thường thấy trên ô tô.

Xe máy điện có dây đai an toàn, nóc che mưa nắng như ô tô - Ảnh 1.

Segway ra mắt mẫu xe máy điện mới an toàn đến mức có cả dây an toàn - Ảnh: Segway

Tại triển lãm EICMA 2026 ở Milan (Ý), Segway giới thiệu hàng loạt xe máy điện mới, từ xe tay ga hiệu suất cao đến mô tô địa hình. Trong đó, X Cruiser gây chú ý với thiết kế khác biệt, kết hợp đặc điểm của xe máy và những trang bị bảo vệ thường thấy trên ô tô.

Điểm đặc biệt nhất của X Cruiser nằm ở hệ thống khung bảo vệ bao quanh người lái, kết hợp ghế ngồi và dây an toàn. Đây là cách tiếp cận khác với xe máy truyền thống, vốn chủ yếu dựa vào mũ bảo hiểm và trang phục bảo hộ để giảm chấn thương khi xảy ra va chạm.

Xe máy điện có dây an toàn

Theo Segway, X Cruiser được phát triển dựa trên các kịch bản va chạm ô tô, với mục tiêu tăng khả năng bảo vệ người lái mà không cần bổ sung thêm bánh xe.

Mẫu xe sử dụng kết cấu khung và bán khung, được thiết kế để bảo vệ trước va chạm từ bốn hướng. Cấu trúc hấp thụ năng lượng theo từng giai đoạn cũng được tích hợp nhằm giảm tác động lên người ngồi.

Ngoài các trang bị bảo vệ thụ động, X Cruiser còn có hệ thống phát hiện điểm mù và cảnh báo chuyển làn tiêu chuẩn.

Segway giới thiệu nhiều cấu hình khác nhau của X Cruiser, từ kiểu xe tay ga có một phần thân che chắn đến các phiên bản được bao bọc bằng khung bảo vệ chắc chắn hơn.

Đáng chú ý, một cấu hình sử dụng ghế thể thao với dây an toàn kiểu xe đua, kết hợp khung bảo vệ bao quanh người lái. Phiên bản khác được bổ sung mái che phía trên.

Xe máy điện có dây đai an toàn, nóc che mưa nắng như ô tô - Ảnh 2.
Xe máy điện có dây đai an toàn, nóc che mưa nắng như ô tô - Ảnh 3.

Segway cho biết thiết kế của X Cruiser được dựa trên các kịch bản va chạm ô tô - Ảnh: Segway

Tuy nhiên, Segway nhấn mạnh các trang bị trên mới phản ánh thiết kế hiện tại, không đồng nghĩa X Cruiser đã đạt chứng nhận an toàn va chạm tương đương ô tô.

Trang bị và chứng nhận an toàn của phiên bản thương mại sẽ phụ thuộc vào quy định tại từng thị trường.

Khác với nhiều mẫu concept chỉ phục vụ mục đích trưng bày, X Cruiser đã có kế hoạch sản xuất hàng loạt. Segway dự kiến đưa xe ra thị trường Trung Quốc và châu Âu trong giai đoạn 2027 - 2028. Hiện hãng chưa công bố kế hoạch phân phối tại các thị trường khác.

Segway X Cruiser chạy gần 200km/sạc

Xe máy điện có dây đai an toàn, nóc che mưa nắng như ô tô - Ảnh 4.
Xe máy điện có dây đai an toàn, nóc che mưa nắng như ô tô - Ảnh 5.
Xe máy điện có dây đai an toàn, nóc che mưa nắng như ô tô - Ảnh 6.

Segway X Cruiser không dừng lại ở concept mà đã có kế hoạch sản xuất hàng loạt - Ảnh: Segway

Bên dưới kết cấu bảo vệ, Segway X Cruiser sử dụng nền tảng xe điện với công nghệ tích hợp pin vào cấu trúc thân xe Cell-to-Body (CTB). Thiết kế này nhằm tăng độ cứng vững và tối ưu không gian bố trí pin.

Theo Segway, mẫu xe được phát triển với mục tiêu đạt phạm vi hoạt động gần 200km sau mỗi lần sạc.

Phiên bản dành cho châu Âu dự kiến hỗ trợ sạc AC Type 2 công suất 4,5kW. Trong khi đó, xe bán tại Trung Quốc có thêm tùy chọn sạc nhanh DC công suất cao hơn.

X Cruiser sử dụng bánh trước 15inch, bánh sau 14inch, đi kèm lốp Michelin City Grip. Các trang bị khác gồm màn hình TFT 10,25inch và tùy chọn thùng chứa đồ phía sau dung tích 55 lít, có chức năng đóng mở bằng điện.

Đáng chú ý, mẫu xe còn sử dụng một số công nghệ và sở hữu trí tuệ về xe hai bánh được cấp phép từ BMW Group. Tuy nhiên, Segway khẳng định hãng trực tiếp đảm nhiệm việc phát triển, tích hợp, kiểm định, sản xuất và chứng nhận sản phẩm.

Xe máy điện có dây đai an toàn, nóc che mưa nắng như ô tô, đi 200km/sạc - Ảnh 7.VinFast sắp ra mắt 2 xe máy điện mới

VinFast vừa hé lộ hình ảnh hai mẫu xe máy điện mới, dự kiến ra mắt trong tháng 11-2026. Theo thông tin từ đại lý, bộ đôi này có thể là Rasad và Sadie, với thời điểm giới thiệu vào ngày 19-11.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THANH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xe máy điện Segway X Cruiser Segway

    Dòng sự kiện: Xe điện

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất