Xe máy điện có dây đai an toàn, nóc che mưa nắng như ô tô

Segway ra mắt mẫu xe máy điện mới an toàn đến mức có cả dây an toàn - Ảnh: Segway

Tại triển lãm EICMA 2026 ở Milan (Ý), Segway giới thiệu hàng loạt xe máy điện mới, từ xe tay ga hiệu suất cao đến mô tô địa hình. Trong đó, X Cruiser gây chú ý với thiết kế khác biệt, kết hợp đặc điểm của xe máy và những trang bị bảo vệ thường thấy trên ô tô.

Điểm đặc biệt nhất của X Cruiser nằm ở hệ thống khung bảo vệ bao quanh người lái, kết hợp ghế ngồi và dây an toàn. Đây là cách tiếp cận khác với xe máy truyền thống, vốn chủ yếu dựa vào mũ bảo hiểm và trang phục bảo hộ để giảm chấn thương khi xảy ra va chạm.

Xe máy điện có dây an toàn

Theo Segway, X Cruiser được phát triển dựa trên các kịch bản va chạm ô tô, với mục tiêu tăng khả năng bảo vệ người lái mà không cần bổ sung thêm bánh xe.

Mẫu xe sử dụng kết cấu khung và bán khung, được thiết kế để bảo vệ trước va chạm từ bốn hướng. Cấu trúc hấp thụ năng lượng theo từng giai đoạn cũng được tích hợp nhằm giảm tác động lên người ngồi.

Ngoài các trang bị bảo vệ thụ động, X Cruiser còn có hệ thống phát hiện điểm mù và cảnh báo chuyển làn tiêu chuẩn.

Segway giới thiệu nhiều cấu hình khác nhau của X Cruiser, từ kiểu xe tay ga có một phần thân che chắn đến các phiên bản được bao bọc bằng khung bảo vệ chắc chắn hơn.

Đáng chú ý, một cấu hình sử dụng ghế thể thao với dây an toàn kiểu xe đua, kết hợp khung bảo vệ bao quanh người lái. Phiên bản khác được bổ sung mái che phía trên.

Segway cho biết thiết kế của X Cruiser được dựa trên các kịch bản va chạm ô tô - Ảnh: Segway

Tuy nhiên, Segway nhấn mạnh các trang bị trên mới phản ánh thiết kế hiện tại, không đồng nghĩa X Cruiser đã đạt chứng nhận an toàn va chạm tương đương ô tô.

Trang bị và chứng nhận an toàn của phiên bản thương mại sẽ phụ thuộc vào quy định tại từng thị trường.

Khác với nhiều mẫu concept chỉ phục vụ mục đích trưng bày, X Cruiser đã có kế hoạch sản xuất hàng loạt. Segway dự kiến đưa xe ra thị trường Trung Quốc và châu Âu trong giai đoạn 2027 - 2028. Hiện hãng chưa công bố kế hoạch phân phối tại các thị trường khác.

Segway X Cruiser chạy gần 200km/sạc

Segway X Cruiser không dừng lại ở concept mà đã có kế hoạch sản xuất hàng loạt - Ảnh: Segway

Bên dưới kết cấu bảo vệ, Segway X Cruiser sử dụng nền tảng xe điện với công nghệ tích hợp pin vào cấu trúc thân xe Cell-to-Body (CTB). Thiết kế này nhằm tăng độ cứng vững và tối ưu không gian bố trí pin.

Theo Segway, mẫu xe được phát triển với mục tiêu đạt phạm vi hoạt động gần 200km sau mỗi lần sạc.

Phiên bản dành cho châu Âu dự kiến hỗ trợ sạc AC Type 2 công suất 4,5kW. Trong khi đó, xe bán tại Trung Quốc có thêm tùy chọn sạc nhanh DC công suất cao hơn.

X Cruiser sử dụng bánh trước 15inch, bánh sau 14inch, đi kèm lốp Michelin City Grip. Các trang bị khác gồm màn hình TFT 10,25inch và tùy chọn thùng chứa đồ phía sau dung tích 55 lít, có chức năng đóng mở bằng điện.

Đáng chú ý, mẫu xe còn sử dụng một số công nghệ và sở hữu trí tuệ về xe hai bánh được cấp phép từ BMW Group. Tuy nhiên, Segway khẳng định hãng trực tiếp đảm nhiệm việc phát triển, tích hợp, kiểm định, sản xuất và chứng nhận sản phẩm.