VinFast sắp ra mắt 2 xe máy điện mới

VinFast liên tục hé lộ hình ảnh các mẫu xe máy điện sắp ra mắt - Ảnh: VinFast

Những ngày gần đây, VinFast liên tục đăng tải hình ảnh hé lộ hai mẫu xe máy điện mới, kèm các thông điệp như "Sắp xuất hiện" và "Tháng 11 này". Tuy nhiên, hãng chưa công bố tên gọi, giá bán hay thông số kỹ thuật.

Theo thông tin từ đại lý, hai mẫu xe này nhiều khả năng là Rasad và Sadie, dự kiến ra mắt ngày 19-11. Dù vậy, VinFast chưa xác nhận thông tin trên.

Nếu đúng, đây sẽ là hai trong số ba mẫu xe máy điện cao cấp được VinFast giới thiệu dưới dạng concept vào cuối tháng 1-2026. Theo kế hoạch ban đầu, các phiên bản thương mại sẽ ra mắt trong quý 4-2026.

Những hình ảnh mới hé lộ một phần thiết kế đầu xe, đuôi xe, tay dắt, bánh xe cùng hệ thống truyền động và giảm xóc. Đáng chú ý, bánh trước sử dụng phanh đĩa đục lỗ, có công nghệ chống bó cứng phanh ABS và phuộc ống lồng.

VinFast Rasad: Dáng xe thể thao, tốc độ tối đa 100km/h

VinFast Rasad được phát triển theo phong cách maxi-scooter với thân xe lớn, thiết kế góc cạnh, hướng đến khách hàng nam.

VinFast Rasad có thiết kế thể thao, hướng đến nhu cầu di chuyển đường dài - Ảnh concept: VinFast

Theo hình ảnh concept từng công bố, Rasad có phần đầu cao, kính chắn gió lớn, cụm đèn LED góc cạnh và tay lái rộng. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số hình chữ nhật, phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc đôi phía sau và phanh đĩa trên cả hai bánh.

Hình ảnh mới được VinFast hé lộ cũng cho thấy một số khác biệt so với bản concept.

Về vận hành, theo thông tin hãng công bố hồi tháng 1-2026, Rasad dự kiến sử dụng động cơ đặt giữa, công suất tối đa 7.100W và tốc độ tối đa 100km/h.

Với thông số này, Rasad là mẫu xe mạnh nhất trong bộ ba xe máy điện cao cấp từng được VinFast giới thiệu, vượt mức công suất 4.500W của Sadie và Saxil.

VinFast Sadie: Thiết kế mềm mại, tốc độ tối đa 80km/h

Khác với Rasad, VinFast Sadie được thiết kế theo phong cách thanh lịch, với nhiều đường nét bo tròn và các chi tiết tinh giản, hướng đến khách hàng nữ.

VinFast Sadie có thiết kế mềm mại, hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị - Ảnh concept: VinFast

Ở bản concept, Sadie nổi bật với cụm đèn trước hình kim cương, đèn định vị ban ngày mang biểu tượng VinFast và dải đèn hậu kéo ngang. Xe có thân hình gọn gàng, kết hợp sàn để chân phẳng.

Theo thông tin công bố hồi tháng 1-2026, Sadie dự kiến sử dụng động cơ đặt giữa với công suất tối đa 4.500W, tốc độ tối đa 80km/h, thấp hơn Rasad.

Ngoài hai mẫu xe trên, dòng xe máy điện cao cấp của VinFast còn có Saxil, sở hữu thiết kế và thông số dự kiến tương đồng Sadie.