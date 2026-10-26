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Xe máy độc đáo có thể kéo dài thu gọn dễ dàng, 'ăn xăng' như Honda Vision

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Mẫu xe máy SYM 4Mica 2026 vẫn giữ thiết kế yên lật độc đáo, có thể mở rộng không gian chở hàng trong khi được bổ sung công nghệ trợ lực điện, giúp cải thiện khả năng tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu.

Xe máy có thể kéo dài thu gọn dễ dàng, thêm trợ lực điện giúp tăng tốc nhẹ nhàng - Ảnh 1.

SYM 4Mica sở hữu tính năng đặc biệt trong phân khúc - Ảnh: SYM

Mẫu xe máy SYM 4Mica 2026 đã được trình làng tại Đài Loan (Trung Quốc), hướng tới những người thường xuyên chở hàng, giao hàng hoặc cần một loại xe có thể phục vụ cả công việc lẫn đi lại hằng ngày.

Điểm ấn tượng nhất của của mẫu xe tay ga này chính là phần yên có thể lật để chuyển đổi không gian chở người thành khu vực chở hàng.

Khi mở rộng, xe có thêm 1.920cm² diện tích mặt phẳng để đặt đồ, tương đương không gian cần thiết cho một chiếc vali xách tay cỡ nhỏ đặt nằm ngang.

Kết hợp với sàn chở hàng có thể mở rộng, thiết kế này giúp người sử dụng linh hoạt sắp xếp hàng hóa với nhiều kích thước khác nhau.

Ngoài phục vụ công việc giao nhận, xe còn có thể sử dụng cho nhu cầu mua sắm, cắm trại hoặc câu cá. Tuy nhiên, người dùng vẫn phải tuân thủ giới hạn tải trọng và cố định hàng hóa đúng quy định.

Xe máy có thể kéo dài thu gọn dễ dàng, thêm trợ lực điện giúp tăng tốc nhẹ nhàng - Ảnh 2.

Bình thường, chiếc xe sở hữu phần yên rất gọn gàng, đi lại trong phố thuận tiện hơn - Ảnh: SYM

Xe máy có thể kéo dài thu gọn dễ dàng, thêm trợ lực điện giúp tăng tốc nhẹ nhàng - Ảnh 3.
Xe máy có thể kéo dài thu gọn dễ dàng, thêm trợ lực điện giúp tăng tốc nhẹ nhàng - Ảnh 4.

Khi cần thiết, có thể lật yên sau lên để thành baga chở đồ. Nếu có quá nhiều đồ, có thể kéo dài yên để trở thành baga dài hơn - Ảnh: SYM

Xe máy có thể kéo dài thu gọn dễ dàng, thêm trợ lực điện giúp tăng tốc nhẹ nhàng - Ảnh 5.

Còn phần yên sau sẽ thành tựa lưng rất chắc chắn - Ảnh: SYM

Với phiên bản 2026, điểm mới đáng chú ý là hệ thống trợ lực điện ZRSG 3.0. Công nghệ này sử dụng mô tơ điện không chổi than kiêm chức năng phát điện, hỗ trợ động cơ xăng khi xe khởi hành hoặc tăng tốc ở tốc độ thấp.

Theo nhà sản xuất, hệ thống giúp cải thiện phản ứng của động cơ ở vòng tua thấp, đồng thời giúp quá trình khởi động êm ái và mượt mà hơn.

Trang bị này hướng đến những người thường xuyên di chuyển trong đô thị, phải dừng đèn đỏ, khởi hành liên tục hoặc chở theo nhiều hàng hóa.

SYM 4Mica 2026 có bốn phiên bản, gồm 125 CBS, 125 ABS, 150 phanh đĩa và 150 ABS. Trong đó, ba phiên bản 125 CBS, 125 ABS và 150 ABS được trang bị trợ lực điện ZRSG 3.0.

Hai phiên bản 125 CBS và 125 ABS đều có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 1,81 lít/100km. Trong khi đó, phiên bản 150 ABS có trợ lực điện tiêu thụ khoảng 1,98 lít/100km, còn bản 150 phanh đĩa không có trợ lực điện ở mức 2,06 lít/100km.

Như vậy, mức tiêu thụ nhiên liệu của bản 150 ABS thấp hơn khoảng 0,08 lít/100km so với bản 150 phanh đĩa. Tuy nhiên, hai phiên bản này còn khác biệt về trang bị phanh, không chỉ riêng hệ thống trợ lực điện.

Xe máy có thể kéo dài thu gọn dễ dàng, thêm trợ lực điện giúp tăng tốc nhẹ nhàng - Ảnh 6.
Xe máy có thể kéo dài thu gọn dễ dàng, thêm trợ lực điện giúp tăng tốc nhẹ nhàng - Ảnh 7.
Xe máy có thể kéo dài thu gọn dễ dàng, thêm trợ lực điện giúp tăng tốc nhẹ nhàng - Ảnh 8.
Xe máy có thể kéo dài thu gọn dễ dàng, thêm trợ lực điện giúp tăng tốc nhẹ nhàng - Ảnh 9.
Xe máy có thể kéo dài thu gọn dễ dàng, thêm trợ lực điện giúp tăng tốc nhẹ nhàng - Ảnh 10.

Mức "ăn xăng" chỉ tương đương Honda Vision (1,82 lít/100km). Bản tốn xăng nhất cũng chỉ ngang Lead (2,1 lít/100km) - Ảnh: SYM

Một thay đổi khác trên phiên bản 2026 là hệ thống ngắt động cơ khi hạ chân chống bên, nhằm hạn chế nguy cơ xe bất ngờ di chuyển do vô tình vặn tay ga.

Các trang bị quen thuộc như tay lái thiết kế công thái học, yên xe dày và bảng đồng hồ LCD tiếp tục được giữ lại.

SYM 4Mica 2026 có ba màu ngoại thất gồm đen, vàng và trắng mờ. Khách hàng có thể lựa chọn bốn phiên bản tùy theo dung tích động cơ và hệ thống phanh.

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THANH LINH
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    Chủ đề: xe máy SYM SYM 4Mica xe máy Xe tay ga

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