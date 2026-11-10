Xe điện Mustang Mach-E không chai pin sau 160.000 km

Pin xe điện cũng xuống cấp theo thời gian, nhưng mức độ không đáng lo như nhiều người nghĩ - Ảnh: Ford

Pin xe điện bền bỉ

Ford vừa công bố kết quả nghiên cứu về độ bền pin xe điện dựa trên dữ liệu thực tế từ hàng chục nghìn chiếc Mustang Mach-E tại Mỹ và Canada. Kết quả cho thấy mức suy giảm dung lượng pin sau nhiều năm sử dụng thấp hơn những lo ngại thường gặp về tuổi thọ pin xe điện.

Ford Mustang Mach-E đang được phân phối ở nhiều nơi ngoài Bắc Mỹ, trong đó có Việt Nam. Hiện xe đang có giá thực tế chỉ còn khoảng 1,599 tỉ đồng tại một số đại lý, giảm tổng cộng 1 tỉ đồng so với khi mới ra mắt.

Theo Ford, hãng đã phân tích dữ liệu của hơn 36.000 chiếc Mustang Mach-E đời 2021, những xe bắt đầu được bàn giao từ cuối năm 2020. Sau khoảng 5 năm vận hành, nhóm xe này đã di chuyển tổng cộng hơn 3,2 tỉ km.

Kết quả cho thấy pin của những chiếc Mustang Mach-E đời 2021 vẫn giữ trung bình 92% dung lượng sử dụng ban đầu. Đáng chú ý, 95% số xe được khảo sát có mức dung lượng pin còn lại nằm trong khoảng 87 - 97%.

Với nhóm xe đã đi hơn 160.000km, Ford ghi nhận hơn 2.000 chiếc vẫn sử dụng bộ pin nguyên bản, với dung lượng còn lại trung bình trên 91%.

Thậm chí, hơn 30 chiếc đã vượt mốc 320.000km vẫn duy trì dung lượng pin trung bình 88%. Một trường hợp cá biệt là chiếc Mustang Mach-E đời 2022 của ông David Blenkle, đã chạy hơn 640.000km bằng bộ pin nguyên bản.

Không chỉ Mustang Mach-E, Ford cho biết dữ liệu tổng hợp từ các dòng xe điện khác của hãng, gồm bán tải F-150 Lightning và xe thương mại E-Transit, cũng cho thấy pin duy trì trung bình trên 90% dung lượng sau 160.000km sử dụng.

Các kết quả này được tổng hợp từ dữ liệu xe thực tế của Ford, phản ánh dung lượng pin có thể sử dụng, thay vì chỉ dựa trên những thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.

Tất nhiên, đây là các con số trung bình, không đồng nghĩa tất cả xe điện đều có mức suy giảm pin giống nhau. Tuổi thọ pin còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành, nhiệt độ môi trường, thói quen sạc và công nghệ pin được sử dụng.

Ford chỉ cách giúp pin xe điện bền hơn

Bên cạnh công bố kết quả nghiên cứu, Ford cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp người dùng hạn chế tình trạng suy giảm dung lượng pin theo thời gian.

Mustang Mach-E không phải trường hợp cá biệt. Một nghiên cứu độc lập do Aviloo công bố hồi đầu năm nay cho thấy nhiều mẫu xe phổ biến trên toàn cầu vẫn duy trì được hơn 90% tình trạng pin sau một thời gian dài sử dụng - Ảnh: Ford

Theo hãng xe Mỹ, người dùng nên ưu tiên sạc AC cấp độ 2 khi sử dụng xe hằng ngày, trong trường hợp có điều kiện lắp đặt hoặc tiếp cận bộ sạc phù hợp. Sạc nhanh DC nên được dành chủ yếu cho những chuyến đi dài hoặc khi cần bổ sung năng lượng trong thời gian ngắn.

Ford cũng khuyến cáo hạn chế sạc khi pin ở nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Việc sử dụng tính năng điều hòa nhiệt độ pin trước khi sạc có thể giúp đưa bộ pin về khoảng nhiệt độ hoạt động phù hợp.

Trong những ngày nắng nóng, đỗ xe dưới bóng râm cũng là một cách giúp hạn chế tác động của nhiệt độ cao đến tuổi thọ pin.

Ngoài ra, mức sạc tối ưu còn phụ thuộc vào loại pin. Mustang Mach-E đời 2021 sử dụng pin lithium-ion NCM, vốn không cần thường xuyên sạc đầy 100% khi sử dụng hằng ngày.

Trong khi đó, một số dòng xe Ford đời mới sử dụng pin lithium sắt photphat (LFP) được khuyến nghị sạc đầy 100% định kỳ để hệ thống quản lý pin hiệu chuẩn chính xác mức dung lượng còn lại.

Ford hiện tích hợp các hướng dẫn sạc trên ứng dụng dành cho chủ xe, với khuyến nghị được điều chỉnh theo từng mẫu xe và loại pin.

Theo ông Kevin Vander Laan - phụ trách kỹ thuật pin điện áp cao tại Ford, dữ liệu từ hàng chục nghìn xe sau nhiều năm vận hành là nguồn thông tin quan trọng giúp hãng đánh giá độ bền pin trong điều kiện sử dụng thực tế.

Những kết quả này cũng sẽ được Ford sử dụng để cải thiện công nghệ pin, phần mềm quản lý năng lượng và phát triển các dòng xe điện thế hệ tiếp theo.