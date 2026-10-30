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Tin tức giá xe: Mustang Mach-E giảm giá cả trăm triệu, rẻ hơn cả tỉ đồng so với lúc mới ra mắt

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Mẫu xe điện Ford Mustang Mach-E đang có giá bán thực tế còn 1,599 tỉ đồng tại một số đại lý. So với thời điểm ra mắt, mẫu SUV điện này đã giảm tổng cộng 1 tỉ đồng.

Ford Mustang Mach-E tiếp tục được giảm giá tại đại lý - Ảnh: Đại lý

Ford Mustang Mach-E giảm giá tại đại lý

Một số đại lý tại TP.HCM đang chào bán mẫu xe điện Ford Mustang Mach-E với giá 1,599 tỉ đồng, giảm 100 triệu đồng so với mức niêm yết hiện hành.

Đây là mức giá thấp nhất của mẫu SUV điện này kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8-2025.

Ngoài giảm giá trực tiếp, khách mua xe còn được tặng 50 triệu đồng vào tài khoản VETC để sử dụng dịch vụ sạc tại hệ thống trạm eSky.

Theo một tư vấn bán hàng tại đại lý, chương trình ưu đãi dự kiến kết thúc vào ngày 31-10. Tuy nhiên, thời gian áp dụng có thể được gia hạn trong những tháng cuối năm.

Trước đó, Ford Mustang Mach-E được giới thiệu tại Việt Nam với giá 2,599 tỉ đồng. Đến tháng 4-2026, hãng điều chỉnh giá niêm yết xuống còn 1,699 tỉ đồng, giảm 900 triệu đồng.

Với ưu đãi mới nhất tại đại lý, tổng mức giảm giá của Mustang Mach-E đã lên tới 1 tỉ đồng, tương đương khoảng 38,5% so với giá ban đầu. Khoản hỗ trợ sạc 50 triệu đồng chưa được tính vào mức giảm này.

Ford Mustang Mach-E có gì?

Ford Mustang Mach-E có doanh số lũy kế 104 xe sau hơn một năm mở bán tại Việt Nam - Ảnh: Đại lý

Việc Ford Mustang Mach-E được giảm giá mạnh không gây ngạc nhiên. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), mẫu xe này đạt doanh số lũy kế 104 chiếc sau hơn một năm có mặt trên thị trường.

Tháng 4-2026 là thời điểm Mustang Mach-E bán tốt nhất, với 49 xe được giao đến khách hàng. Đây cũng là tháng Ford giảm giá niêm yết Mustang Mach-E. Ở chiều ngược lại, mẫu SUV điện này có nhiều tháng liên tiếp không ghi nhận doanh số.

Mustang Mach-E là mẫu ô tô thuần điện đầu tiên được Ford phân phối chính hãng tại Việt Nam. Xe sử dụng hai mô tơ điện, cho tổng công suất 395 mã lực và mô men xoắn cực đại 676 Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Mustang Mach-E sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 88 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 550km sau mỗi lần sạc đầy. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 36 phút.

Theo dữ liệu từ ứng dụng Việt EV, cả nước hiện có khoảng 900 địa điểm sạc xe điện không tính VinFast. Trong đó, gần 480 địa điểm có trụ sạc sử dụng chuẩn CCS2, tương thích với Mustang Mach-E.

Tuy nhiên, khả năng sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào công suất, tình trạng hoạt động và chính sách của từng đơn vị vận hành trạm sạc.

Tin tức giá xe: Xe điện giảm giá cả trăm triệu, rẻ hơn cả tỉ đồng so với lúc mới ra mắt - Ảnh 3.'Ford Mustang Mach-E bản cao nhất không về Việt Nam vì gu xe điện của người dùng ở đây rất khác'

Quyết định để Ford Mustang Mach-E trở thành mẫu xe điện đầu tiên của hãng đến Việt Nam được đưa ra sau nhiều cân nhắc kỹ lưỡng.

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    Chủ đề: xe điện giảm giá xe Ford Mustang Mach-E giá xe Ford Ford

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

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