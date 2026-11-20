Chị Lê Thị Oanh Kiều (39 tuổi), xóm Thọ Nam, thôn Phú Lạc, xã Bình An, chỉ lên vết nứt nhà trên tường - Ảnh: TẤN LỰC

Nhiều hộ dân có nhà dọc đường liên xã Bình An, Gia Lai, than thở đoàn xe tải chở đất đá phục vụ dự án làm đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, gây nứt nhà.

Nhà nứt nẻ, khói bụi bao trùm khắp nơi

Cụ thể, vài tháng qua, nhiều nhà dân xã Bình An đã xuất hiện các dấu hiệu nứt nẻ tường, vách nhà nghi do rung động từ đoàn xe chở đất cho dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku gây ra. Nguy cơ mất an toàn giao thông cũng hiện hữu khi hàng ngàn lượt xe tải nối đuôi chạy qua lại suốt ngày.

Cửa hàng tạp hóa của chị Lê Thị Oanh Kiều (39 tuổi) tại xóm Thọ Nam, thôn Phú Lạc, xã Bình An, nằm sát đường xe chạy, chỉ cách mép đường chừng 2m. Từ khi đoàn xe chở đất đá đắp nền đường cao tốc bắt đầu hoạt động mấy tháng nay, cuộc sống sinh hoạt và buôn bán của gia đình đảo lộn.

Cửa hàng tạp hóa sát mặt đường của chị Lê Thị Oanh Kiều, thôn Phú Lạc, xã Bình An, bị bụi bao phủ trong ngoài - Ảnh: TẤN LỰC

Trên con đường nhỏ sát cửa hàng, dòng xe tải nối đuôi chạy qua lại suốt ngày, làm võng cả mặt đường. Khói bụi từ đoàn xe bao phủ mọi đồ đạc, vật dụng, hàng hóa.

Không chịu nổi bụi bặm, chị Kiều dùng 2 tấm bạt ni lông che cửa ra vào nhưng không giảm được bao nhiêu. Những thùng sữa, bánh kẹo, nước giải khát trên quầy phủ lớp bụi dày.

"Ngày nào tôi cũng quét dọn, lau chùi vài lần nhưng rồi đâu lại vào đấy. Bụi bặm quá nhiều, đồ đạc, hàng hóa cái gì cũng bị bao phủ.

Mỗi khi khách mua món gì, tôi phải lấy khăn ướt lau cho sạch bụi rồi mới dám đưa cho khách!" - chị Kiều nói.

Không chỉ vậy, khoảng 2 tháng qua, một số vị trí tường, trụ trong căn nhà hộ dân này đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt nẻ.

Đoàn xe chở đất phục vụ dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku chạy rầm rầm suốt ngày trên con đường liên xã qua xã Bình An, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Cách đó không xa, căn nhà của ông Thái Minh Hồng (60 tuổi), xóm Bàu Sen, thôn Phú Lạc, cũng xuất hiện vết nứt nẻ chi chít.

Ông Hồng cho hay các vết nứt bắt đầu xuất hiện khoảng 2 tháng qua, thời điểm đoàn xe bắt đầu hoạt động mạnh. Ông nói gia đình rất ủng hộ chủ trương mở đường của Nhà nước, nhưng quá trình làm phải có phương án hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới nhà dân.

Mời giám định để lên phương án đền bù cho dân

Cách đó không xa, căn nhà sát đường của gia đình bà Tạ Thị Hiếu (84 tuổi), thôn Phú Lạc, cũng đóng cửa suốt ngày vì khói bụi.

Bà Hiếu cho biết khi ô nhiễm quá nhiều, người dân nêu ý kiến thì nhà thầu cho xe tưới nước. Nhưng giải pháp này cũng không ăn thua vì lượng xe qua mỗi ngày lại quá nhiều.

Bùn đất, bụi từ đoàn xe bao phủ tường rào căn nhà của bà Tạ Thị Hiếu (84 tuổi), thôn Phú Lạc - Ảnh: TẤN LỰC

Theo UBND xã Bình An, qua nắm bắt tình hình dân cư, có gần 140 nhà dân nằm trong diện bị tác động, ảnh hưởng bởi quá trình làm dự án.

Trong đó, thôn Phú Lạc có khoảng 120 hộ, thôn Kiên Long có 19 hộ. Người dân phản ánh chủ yếu liên quan vấn đề ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn và ảnh hưởng nứt nẻ kết cấu nhà cửa.

Trước ảnh hưởng từ dự án tới nhà dân, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, chủ đầu tư, đã ghi nhận các ý kiến phản ánh.

Đồng thời, cơ quan này cho hay đang triển khai khảo sát các hộ bị ảnh hưởng và mời đơn vị giám định độc lập để giám định, đánh giá hiện trạng nhà cửa của các hộ dân để lên phương án đền bù, hỗ trợ theo quy định.

Đơn vị cho hay dự kiến đến ngày 27-11 sẽ hoàn thành phương án tính toán, đền bù hỗ trợ để tiến hành chi trả cho người dân.

Mặt đường bê tông con đường liên xã nhiều chỗ bị nứt toác trước áp lực từ đoàn xe - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Thái Minh Hồng nhìn lên vết nứt trong gian bếp căn nhà của mình - Ảnh: TẤN LỰC

Các món hàng tạp hóa như bánh, kẹo, sữa... của cửa hàng chị Kiều bị bụi đỏ phủ dày trên bao bì - Ảnh: TẤN LỰC