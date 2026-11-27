Giá xăng dầu giảm mạnh hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế - Ảnh: P.Q.

Phiên điều chỉnh giá xăng dầu ngày 26-11 tiếp tục ghi nhận mức giảm của hầu hết các mặt hàng xăng dầu, với 6 phiên giảm giá liên tiếp chỉ trong vòng gần một tháng qua.

Cùng với xu hướng giảm giá xăng dầu của thế giới, những hiệu ứng tích cực của chính sách giảm thuế đã hỗ trợ giữ bình ổn giá xăng dầu, ghi nhận trở lại mức thấp hồi đầu năm.

Giá xăng tiệm cận về mức thấp hồi đầu năm

Cụ thể, thông báo của Bộ Công Thương về mức giá của các mặt hàng tiêu dùng phổ biến chiều 26-11 cho biết giá xăng E5RON92 về mức 18.391 đồng/lít (giảm 185 đồng/lít), thấp hơn xăng E10RON95-III 665 đồng/lít; xăng E10RON95-III: 19.056 đồng/lít (giảm 44 đồng/lít).

Trong kỳ này, các mặt hàng dầu có mức giảm mạnh hơn. Trong đó, dầu diesel 0.05S có giá 24.965 đồng/lít (giảm 1.382 đồng/lít); dầu mazut 180 CST 3.5S: 17.570 đồng/kg (giảm 1.101 đồng/kg).

Với các mặt hàng khác trên thị trường, các đơn vị kinh doanh xăng dầu cũng đã công bố giá.

Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông báo giá xăng E10RON95 tiêu chuẩn khí thải Euro mức V có giá 21.050 đồng/lít, giảm 790 đồng/lít; dầu diesel 0.001S mức V có giá 27.060 đồng/lít, giảm 1.080 đồng/lít.

Mặt hàng này được bán ở tất cả các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex tại TP.HCM.

Dầu hỏa 2-K được Petrolimex công bố giá là 24.290 đồng/lít, dầu mazut 180 0.5S có giá 23.580 đồng/kg (giá bán buôn). Đối với các mặt hàng tiêu dùng phổ biến, giá niêm yết của Petrolimex có giá tương đương với giá được Bộ Công Thương công bố.

Với việc liên tục giảm giá đã đưa giá xăng về mức dưới 19.000 đồng/lít và dầu dưới mức 25.000 đồng/lít. Như vậy so với phiên điều hành ngày 15-1, giá xăng đang ở mức tương đương, chỉ cao hơn 15 đồng đối với xăng E5RON92 và cao hơn 344 đồng với xăng E10RON95.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu hiện đang có giá cao hơn đối với dầu diesel 0.05S là 7.600 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 4.169 đồng/kg.

Tuy vậy, so mức giá lập đỉnh ngày 3-4 với hai mặt hàng dầu là 44.788 đồng/lít và 24.593 đồng/lít thì phiên ngày 26-11 đã giảm tương ứng là 19.823 đồng/lít (giảm gần 45%) và 7.023 đồng/lít (giảm gần 29%).

Giảm mạnh nhờ loạt chính sách hỗ trợ, xu hướng giá thuận lợi

Tương tự với xăng, nếu so với mức đỉnh được thiết lập vào ngày 24-3, khi giá xăng E5RON92 lên mức 30.114 đồng/lít và RON95 (thời điểm này chưa áp dụng chuyển đổi xăng sinh học E10RON95-PV) lên mức 33.840 đồng/lít, giá xăng đã giảm tới 11.723 đồng/lít (gần 39%) và 14.784 đồng/lít (gần 44%).

Với xu hướng giảm mạnh, giá xăng dầu của Việt Nam so với các nước lân cận có chung đường biên giới đã liên tục duy trì ở mức thấp.

Cụ thể, theo số liệu so sánh ngày 26-11, giá xăng của các nước đều được Chính phủ trợ giá hoặc khống chế giá như Thái Lan là 29.337 đồng/lít, Campuchia: 25.716 đồng/lít, Lào: 43.992 đồng/lít, Trung Quốc: 34.025 đồng/lít trong khi giá xăng ở Việt Nam là 19.056 đồng/lít.

Về giá dầu tại Thái Lan là 30.826 đồng/lít; Campuchia là 31.113 đồng/lít; Lào: 37.956 đồng/lít; Trung Quốc: 30.970 đồng/lít và Việt Nam: không cao hơn 24.965 đồng/lít.

Việc duy trì mức giá thấp như trên được cộng hưởng nhiều yếu tố. Đó là xu hướng giảm giá mạnh của giá xăng dầu thế giới kể từ tháng 10 đến nay, cùng chính sách giảm các loại thuế, hỗ trợ quỹ bình ổn với xăng dầu được Chính phủ duy trì ổn định, liên tục trong năm qua.

Cùng với việc bổ sung ngân sách để thực hiện chi sử dụng quỹ, với 8.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho Quỹ bình ổn xăng dầu khi giá xăng liên tục lập đỉnh vào đầu quý 2, nhiều chính sách giảm thuế được ban hành và kéo dài đã giúp giảm đáng kể mức giá và giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức thấp.

Bao gồm Nghị quyết quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0% đến 31-3-2027; Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến 31-12-2026...

Hỗ trợ giảm chi phí dịch vụ, sản xuất và kiểm soát lạm phát Với việc giữ ổn định giá xăng dầu, giá cả hàng hóa trong nước cũng đã có tác động đáng kể đến giá hàng hóa trong nước và kiểm soát lạm phát. Thực tế, mặt hàng xăng dầu thuộc nhóm giao thông, chiếm tỉ trọng 4,53% trong rổ tính CPI. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay cùng với giá điện, xăng dầu có vai trò quan trọng với CPI do đây là những mặt hàng thiết yếu, có khả năng tác động trực tiếp lên chỉ số giá của nhóm tương ứng, gián tiếp ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, vận chuyển, lưu thông, phân phối của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác. Việc giảm giá điện 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng giảm về 0%, theo số liệu thống kê ước tính việc điều chỉnh này tác động đến CPI tháng 11-2026 so với tháng 10 giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm. Cùng đó, tác động đến CPI bình quân năm 2026 giảm khoảng 0,08 điểm phần trăm. Chỉ số tiêu dùng tháng 10-2026 tăng 0,2% so với tháng trước. Bình quân 10 tháng CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng khoảng 4,24%.