Điều chỉnh giá xăng dầu - Ảnh: NGỌC AN

Bộ Công Thương vừa phát thông báo giảm giá xăng dầu từ 15h ngày 26-11.

Theo đó, giá xăng E5RON92: 18.391 đồng/lít (giảm 185 đồng/lít), thấp hơn xăng E10RON95-III 665 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III: 19.056 đồng/lít (giảm 44 đồng/lít)

Dầu diesel 0.05S: 24.965 đồng/lít (giảm 1.382 đồng/lít).

Dầu mazut 180CST 3.5S: 17.570 đồng/kg (giảm 1.101 đồng/kg).

Bộ Công Thương cho hay thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý 4 năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu.

OPEC+ dự kiến quyết định chính sách khai thác dầu năm 2027 tại cuộc họp ngày 29-11-2026; lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia; tiếp tục có các vụ tấn công tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng…

Các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng chủ yếu là giảm.

Tại kỳ này, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45 của Chính phủ và thực hiện trích lập, chi sử dụng quỹ.

Để tô phở, đĩa cơm giảm giá không chỉ chờ đợi ở người bán hàng Theo các chuyên gia, dù giá xăng dầu đóng vai trò lớn nhưng để tô phở, đĩa cơm... giảm giá không chỉ phụ thuộc vào nhiên liệu, mà đòi hỏi sự chung tay của các bên để điều chỉnh giá nguyên liệu, mặt bằng, sự kết nối nguồn cung.











