Xăng dầu giảm giá liên tiếp, có mặt hàng giảm tới gần 5.000 đồng/lít, vì sao?

Đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu ở mức cao trong năm qua giúp ổn định thị trường giá cả đầu vào - Ảnh: Q.ĐỊNH

Phiên điều hành giá xăng dầu ngày 12-11 tiếp tục giảm mạnh cho tất cả các mặt hàng xăng dầu, ghi nhận là lần thứ tư liên tiếp giảm với xăng dầu, riêng mặt hàng dầu diesel có một phiên giữ ổn định giá.

Như vậy chỉ trong vòng gần nửa tháng, giá xăng dầu đã giảm ở mức từ khoảng hơn 7% đến gần 20%, là một trong những chu kỳ giảm giá mạnh nhất trong năm nay.

Đợt giảm giá mạnh trong năm, xăng về dưới 20.000 đồng/lít

Trong đó, xăng E5RON92 giảm tương ứng là 4.824 đồng/lít, tương đương 19,92%, xăng E10RON95 giảm 4.314 đồng/lít, tương đương 17,86%. Với các mặt hàng dầu, dầu diesel giảm 2.054 đồng/lít, tương đương 7,11% và dầu mazut giảm 4.232 đồng/kg, tương đương 17,65%.

Như vậy kể từ thời điểm cuối tháng 10 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã liên tục giảm mạnh. Đặc biệt khi so sánh với phiên điều hành được lập đỉnh vào ngày 19-3, đây là mức giảm đáng kể, khi giảm 11.171 đồng với xăng E5RON92; giảm 13.275 đồng/lít với xăng E10RON95 và giảm 18.403 đồng/lít với dầu diesel.

Tuy nhiên, so với hồi đầu năm 2026, việc liên tục giảm giá đã đưa giá xăng xuống dưới mức 20.000 đồng/lít, gần trở về mức giá của hồi đầu năm 2026. Cụ thể, giá xăng hiện hành chỉ tăng hơn 6%-7% so với phiên điều hành ngày 8-1, trong khi các mặt hàng dầu vẫn neo ở mức cao từ gần 7.000-10.000 đồng/lít so với hồi đầu năm, tương đương cao hơn từ 47-57%.

Đợt giảm giá xăng dầu kể từ cuối tháng 10 đến nay được cộng hưởng bởi nhiều yếu tố. Trong đó, chính sách đáng chú ý nhất là việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45 quy định mức chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 0%, có hiệu lực kể từ ngày 1-11.

Việc giảm thuế này ngay lập tức đã giúp giá xăng được giảm hơn 1.800 đồng/lít với E5RON92 và giảm 1.575 đồng/lít với xăng E10RON95.

Cùng với đó, các chính sách giảm thuế khác (thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu ưu đãi) cũng tiếp tục được duy trì, cộng hưởng thêm yếu tố giảm giá mạnh của giá xăng dầu thế giới do những tín hiệu tích cực từ các cuộc xung đột và kết quả bầu cử giữ nhiệm kỳ tại Mỹ.

Đơn cử, như phiên điều hành ngày 3-11, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành đã giảm tới 8% với các loại xăng RON92 và RON95 để pha chế xăng sinh học; dầu cũng giảm từ 2-5%.

Đến phiên điều hành ngày 5-11, chỉ hai ngày sau đó, các chỉ số này tiếp tục giảm tương ứng là 11-12% với xăng và giảm gần 1% với dầu diesel, giảm 11,29% với dầu mazut. Phiên điều hành ngày 12-11, xăng tiếp tục giảm khoảng 7-8% và dầu diesel giảm 7%, dầu mazut giảm 15,32%.

Theo dõi sát diễn biến giá, có biện pháp bình ổn kịp thời

Theo Bộ Công Thương, từ đầu năm 2026 đến kỳ điều hành ngày 5-11, giá xăng dầu trong nước trải qua 55 kỳ điều chỉnh với 28 lần tăng giá và 27 lần giảm giá. Trong đó, xăng RON95 có 17 lần tăng và 12 lần giảm; sau đó mặt hàng này chuyển đổi phân phối xăng sinh học. Các lần điều chỉnh giá ghi nhận, xăng E10RON95-III có 23 kỳ điều chỉnh giá, với 12 lần tăng và 11 lần giảm.

Dầu diesel ghi nhận 27 lần tăng giá và 26 lần giảm, 2 lần giữ nguyên giá bán. Dầu mazut ghi nhận 32 lần tăng giá và 21 lần giảm, 2 lần giữ nguyên giá. Với mức giá hiện nay, giá bán lẻ xăng dầu Việt Nam được đánh giá là vẫn duy trì mức thấp với nhiều nước trong khu vực có chung đường biên giới.

Dù vậy, Bộ Công Thương nhận định điều hành thị trường xăng dầu những tháng cuối năm 2026 dự báo tiếp tục khó khăn. Trên cơ sở đó, bộ đưa ra các giải pháp đồng bộ để đảm bảo nguồn cung, ổn định hoạt động sản xuất, nhập khẩu và điều hành giá phù hợp với thị trường.

Các doanh nghiệp được chỉ đạo đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, sản phẩm xăng dầu từ nhiều thị trường. Theo dõi sát diễn biến xung đột địa chính trị để có kế hoạch nhập khẩu hàng phù hợp. Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định tại hai nhà máy lọc dầu trong nước, thực hiện nhập khẩu xăng dầu và ethanol theo kế hoạch, duy trì lượng tồn kho lưu thông theo quy định.

Về điều hành giá, Bộ cho hay sẽ phối hợp với Bộ Tài chính đảm bảo việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến giá thế giới và quan hệ cung - cầu trên thị trường. Theo dõi sát diễn biến giá bán để kịp thời áp dụng các biện pháp bình ổn phù hợp, bao gồm việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo phương án được cấp có thẩm quyền quyết định. Trường hợp giá xăng dầu giảm trở lại mức ghi nhận ngày 26-2 và duy trì ổn định trong khoảng hai tháng, Bộ Công Thương có thể xem xét, kiến nghị điều chỉnh phương án bình ổn giá phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường. Các chính sách thuế duy trì ổn định và báo cáo các cấp có thẩm quyền khi cần thiết, phù hợp với diễn biến thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô.

Nếu bỏ Quỹ bình ổn, giá xăng dầu được ‘kìm’ thế nào? Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị nghiên cứu chấm dứt Quỹ bình ổn giá xăng dầu để chuyển sang cơ chế kết hợp dự trữ quốc gia và thuế. Tuy nhiên, bao giờ thị trường xăng dầu mới "cai" được quỹ bình ổn?



