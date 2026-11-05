Từ 15h chiều nay 5-11, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh thêm 2.000 đồng/lít

Điều chỉnh giá xăng dầu - Ảnh: NGỌC AN

Theo đó, giá xăng E5RON92: 20.898 đồng/lít (giảm 2.305 đồng/lít), thấp hơn xăng E10RON95-III 258 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III: 21.156 đồng/lít (giảm 2.075 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S: 28.696 đồng/lít (giảm 180 đồng/lít).

Dầu mazut 180CST 3.5S: 22.005 đồng/kg (giảm 1.969 đồng/kg).

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 700 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg và dừng chi sử dụng quỹ.

Bộ Công Thương cho hay thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy Đảng Dân chủ thắng Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng chủ yếu là giảm.

Tại kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45 của Chính phủ và thực hiện trích lập, chi sử dụng quỹ.

Như vậy từ đầu tháng trở lại đây, giá xăng dầu đã liên tục điều chỉnh ba phiên liên tiếp với mức giảm khá mạnh trong hai phiên trước.

Tối 3-11, giá xăng dầu đã điều chỉnh giảm mạnh do tác động của giá xăng dầu thế giới giảm ở mức dưới 10% nên sẽ điều chỉnh giảm theo quy định trong trường hợp giá xăng dầu biến động sẽ không thực hiện điều chỉnh theo phiên định kỳ.

Phiên điều hành giá hôm nay được thực hiện theo định kỳ điều hành giá thứ Năm hằng tuần và áp dụng từ 15h ngày 5-11.