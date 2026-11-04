Bộ Công Thương trả lời về kiểm soát chất lượng xăng sinh học

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái trả lời về xăng sinh học - Ảnh: HỒNG QUANG

Trả lời câu hỏi của phóng viên về đánh giá hiệu quả bước đầu trong việc khai thác, sử dụng xăng sinh học tại họp báo Chính phủ ngày 4-11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết sau khi triển khai bán xăng sinh học trên toàn quốc, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối vẫn duy trì ổn định, cơ bản thực hiện đúng lộ trình và kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, việc cung ứng xăng sinh học đã đáp ứng nhu cầu của thị trường và nhu cầu xăng dầu trong nước, không xảy ra tình trạng mất cân đối.

Về năng lực pha chế, phối trộn xăng sinh học, hoạt động này tiếp tục được tăng cường. Hiện có 11 doanh nghiệp được cấp phép, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

"Chúng ta có dư địa khoảng gần 30% để phòng những trường hợp đặc biệt xảy ra", Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Theo ông Thái, Bộ Công Thương kỳ vọng trong thời gian tới, khi nhu cầu ổn định, một số nhà máy trước đây dừng sản xuất có thể được phục hồi, tạo thêm nguồn cung mới. Thậm chí, doanh nghiệp có thể đầu tư năng lực sản xuất mới nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng xăng sinh học.

Về tình hình thiêu tụ, lũy kế từ ngày 1-6 đến hết ngày 27-10, tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt khoảng 4,930 triệu m³. Trong đó, xăng E10 chiếm 92,09%; xăng E5 chiếm 7,91%. Xăng E10 đã trở thành chủng loại xăng sinh học được tiêu thụ chủ yếu trong quá trình thực hiện lộ trình.

Về giá bán, xăng sinh học E10 được duy trì ổn định trong bối cảnh giá quốc tế có nhiều biến động phức tạp, giá năng lượng thế giới có xu hướng tăng. Tuy nhiên, thông qua các chính sách giảm thuế, phí, giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm qua nhiều kỳ điều hành.

Về công tác điều hành, kiểm tra, giám sát thị trường và đo lường chất lượng tiếp tục được triển khai chặt chẽ. Trong giai đoạn vừa qua, chưa phát sinh sai phạm mang tính hệ thống lớn.

Đối với việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, Bộ Công Thương đã nhận được 315 ý kiến, trong đó có 314 ý kiến được gửi trong tháng 6 và tháng 7.

"Đặc biệt, trong giai đoạn tháng 9, tháng 10 gần đây, ý kiến gần như không có nữa", ông Thái nhấn mạnh.

Về tác động đối với môi trường, chất lượng không khí và công tác giám sát phát thải, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết do xăng sinh học mới được bán trên toàn quốc khoảng 5 tháng nên kết quả quan trắc thu thập được chưa mang tính hệ thống.