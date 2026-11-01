Giá xăng giảm mạnh, vì sao giá cước vận tải chưa thể hạ ngay?

Các đơn vị vận tải tuyến cố định muốn điều chỉnh giá vé phải lập hồ sơ nộp lên Sở Xây dựng duyệt mới được điều chỉnh - Ảnh: THY NHUNG

Ngày 1-11, giá xăng đã được điều chỉnh theo hướng giảm. Theo đó, xăng E5 RON92 giảm xuống còn 24.223 đồng/lít (giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Xăng E10 RON95-III còn giá 24.159 đồng/lít (giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5 RON92 64 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu vẫn giữ nguyên như trước, dầu diesel 0.05S: 30.246 đồng/lít (tăng 696 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S: 23.596 đồng/kg (tăng 223 đồng/kg).

Giá giảm khiến doanh nghiệp có lợi nhuận hơn

Theo các doanh nghiệp, việc giảm giá xăng sẽ tác động tích cực đến lợi nhuận của các đơn vị vận tải - Ảnh: THY NHUNG

Giá xăng giảm sẽ tác động nhiều đến các đơn vị vận tải hàng hóa và hành khách, tuy nhiên trong ngày đầu giảm giá, các đơn vị cũng chờ để lên kế hoạch điều chỉnh.

Một doanh nghiệp vận tải (mảng xe du lịch) cho biết bên đơn vị ký hợp đồng trọn gói theo cả năm với các đối tác, không bán vé trực tiếp chạy tuyến hằng ngày, nên không thể tăng hay giảm giá cước đột ngột theo từng biến động vài nghìn đồng của thị trường.

Trước đây khi giá dầu tăng cao từ mốc 20.000 đồng lên khoảng 30.000 đồng, doanh nghiệp vẫn phải giữ nguyên mức giá cũ đã ký trong hợp đồng. Vì vậy, khi giá giảm xuống vài nghìn đồng hiện tại, đơn vị vẫn áp dụng giá cước cũ.

Theo doanh nghiệp này, việc giảm giá xăng sẽ tác động tích cực đến lợi nhuận doanh nghiệp, mang lại lợi thế lớn và giúp doanh nghiệp đỡ khó khăn hơn.

Chi phí nhiên liệu thường chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu vận hành, trước đây chỉ chiếm khoảng 30%, nhưng khi giá tăng đã đội lên 40-45%, do đó giá càng hạ thì biên độ lợi nhuận của doanh nghiệp càng được cải thiện.

Chưa thể giảm giá vé ngay lập tức

Chị Đào Thị Tuyết, đại diện Hợp tác xã vận tải du lịch và dịch vụ Châu Hà (đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định TP.HCM - miền Tây) cho biết việc giá xăng giảm 1.600 đồng chỉ trong vài ngày chưa đủ để doanh nghiệp hạ giá cước. Xăng dầu cần duy trì mức giảm ổn định trong khoảng 1 - 2 tháng thì doanh nghiệp mới tiến hành làm hồ sơ điều chỉnh.

Để điều chỉnh giá cước có quy trình kê khai và duyệt giá khá phức tạp. Doanh nghiệp không được tự ý đổi giá mà phải lập phương án tính toán chi tiết gồm: giá nhiên liệu, mức tiêu hao, tiền lương, các chi phí cấu thành.

Hồ sơ được nộp về cơ quan quản lý lên Sở Xây dựng tiếp nhận, duyệt và mất từ 5 - 10 ngày để thẩm định. Do đó, nếu giá xăng biến động tăng giảm liên tục trong thời gian ngắn thì việc làm thủ tục điều chỉnh sẽ không theo kịp.

Việc xét giảm hay tăng còn phụ thuộc vào mức giá xăng dầu đã kê khai ở kỳ liền trước trong hồ sơ lưu, chứ không chỉ nhìn vào mức biến động tức thời ngoài thị trường.

Theo chị Tuyết, nếu giá xăng duy trì giảm ổn định lâu dài, mức giảm giá vé cũng không nhiều, chỉ giảm khoảng 2.000 - 4.000 đồng/vé.

Ví dụ, chặng bến xe Miền Tây đi bến xe Cần Thơ xe ghế ngồi truyền thống hiện có giá 86.000 đồng, chỉ có thể giảm xuống khoảng 82.000 - 85.000 đồng chứ không thể hạ sâu hơn.

Doanh nghiệp phải "gánh" rất nhiều chi phí cố định như tiền tài xế, phí cầu đường, hao hụt, bến bãi hai đầu bến. Nếu giảm sâu dẫn đến thua lỗ, xe không chạy đủ chuyến sẽ bị phạt cắt nốt/mất tuyến.

Cơ chế điều chỉnh giá cước theo giá xăng dầu

Đại diện một đơn vị vận tải hàng hóa cho biết doanh nghiệp cũng đang nghe ngóng giảm giá xăng dầu bao lâu để lên kế hoạch. Không thể lập tức tăng hay giảm cước khi xăng dầu mới biến động trong 1 ngày.

Ví dụ hôm nay giảm 500 đồng, hôm sau lại tăng 700 đồng, vì báo giá thay đổi liên tục sẽ gây phiền phức cho khách hàng. Giá xăng dầu phải có xu hướng giảm ổn định từ 2 - 3 ngày trở lên thì doanh nghiệp mới tính toán lại mức cước để báo cho chủ hàng.

Chuyên gia cho rằng giá xăng dầu cần ổn định lâu dài giúp doanh nghiệp bớt áp lực hơn - Ảnh: THY NHUNG

Doanh nghiệp cũng cho biết thông thường các đơn vị luôn chủ động phối hợp điều chỉnh tăng, giảm cước theo thị trường để giữ uy tín và giữ mối làm ăn lâu dài, tránh tình trạng "xăng tăng thì tăng cước, nhưng khi xăng giảm lại không chịu hạ cước" khiến chủ hàng bỏ đi nơi khác.

Đặc thù tính giá cước hàng hóa là tính giá cước phụ thuộc vào cự ly và loại hàng vận chuyển hàng rời hay hàng container.

Ví dụ, cước vận chuyển container từ TP.HCM đi Long An dao động khoảng 4 - 4,5 triệu đồng/container (tùy hạ bãi xa hay gần), đối với hàng rời tính theo trọng tải khoảng 180.000 đồng/tấn.

Do đó, giá nhiên liệu có tầm quan trọng đối với ngành vận tải. Chi phí xăng dầu chiếm tỉ trọng rất lớn, lên tới khoảng 60% trong tổng chi phí hoạt động của doanh nghiệp vận tải hàng hóa.

"Với dung tích bình dầu của xe tải lớn khoảng 400 lít, việc xăng dầu giảm mức 1.600 đồng/lít là mức giảm đáng kể, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí vận hành", vị đại diện cho hay.

Khi các đơn vị cũng sẽ hạ giá cước vận tải giúp giảm gánh nặng chi phí cho chủ hàng, từ đó kéo giảm giá thành sản phẩm tới tay người tiêu dùng và người nông dân.

"Dù rất hoan nghênh đợt giảm giá này, doanh nghiệp vẫn lo ngại xu hướng tăng trở lại. Thực tế trước đây cho thấy các đợt giảm thường ngắt quãng, cách vài ngày mới giảm một lần, trong khi tăng giá lại tăng liên tục hằng ngày, khiến tổng mức giảm thường không bù lại mức tăng", vị đại diện cũng lo ngại.

Tin vui khi sắp bước vào mùa vận tải Tết Đại diện Hiệp hội Vận tải TP.HCM, thạc sĩ Lê Trung Tính, Phó chủ tịch Hiệp hội, cho rằng giới vận tải rất vui mừng trước việc giá xăng dầu hạ nhiệt, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới và trong nước liên tục tăng cao thời gian qua gây áp lực lớn cho ngành. Thời điểm giảm giá rất kịp thời khi sắp bước vào mùa cao điểm vận tải dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, khi đó nhu cầu đi lại và lưu chuyển hàng hóa tăng cao. Việc giảm chi phí nhiên liệu sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ cả vận tải hành khách lẫn hàng hóa. Dù vậy, theo ông Tính, vấn đề xuất các cơ quan chức năng rà soát, cân đối lại quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu còn dư địa thì nên tiếp tục sử dụng để hỗ trợ đưa giá xăng dầu về mức bình thường. Hạ giá nhiên liệu sẽ hỗ trợ toàn diện cho nền kinh tế, phục vụ mục tiêu quyết tâm tăng trưởng hai con số của Chính phủ, vì ngành vận tải vận hành an toàn và thuận lợi thì đạt được kết quả tăng trưởng cũng dễ dàng hơn. Theo ông Tính, các đơn vị vận tải cũng đang nghe ngóng mới điều chỉnh giá cước, vì ngành này có độ trễ trong việc điều chỉnh. Doanh nghiệp không thể hạ giá cước ngay lập tức sau khi giá xăng dầu vừa giảm. Giá cước vận tải luôn có độ trễ khoảng 20 - 30 ngày. Mức độ và thời điểm điều chỉnh còn tùy thuộc vào diễn biến cung - cầu trên thị trường sau một khoảng thời gian theo dõi ổn định.