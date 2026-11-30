U21 Quân Đội (áo trắng) trong trận thắng U21 Đắk Lắk - Ảnh: TCVT

Tối 29-11, đương kim vô địch U21 Nghệ An thắng U21 Đồng Tháp 2-1 ở lượt trận thứ 4 bảng B môn bóng đá nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra trên sân Bình Dương.

Kết quả này đưa U21 Nghệ An có 6 điểm sau 3 trận, và phải chờ trận gặp U21 Huế (3 điểm) ở lượt cuối vào ngày 1-12 để tìm vé vào bán kết.

Trong khi đó, U21 Công An Nhân Dân trở thành đội đầu tiên ở bảng B giành quyền vào bán kết sau khi thắng đậm U21 Huế 5-1. Đội bóng ngành Công An dẫn đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận, và sẽ phải thắng U21 An Giang ở lượt cuối nếu như muốn bảo đảm ngôi đầu bảng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương nói: "Từ đầu giải đến giờ, chúng tôi chỉ có 15 cầu thủ (3 thủ môn) khi nhiều cầu thủ đã đăng ký vẫn phải tập luyện cho CLB chủ quản. Khó khăn về lực lượng là thế nhưng đội đã sớm vào bán kết. Hy vọng đội sẽ có lực lượng tốt hơn để thực hiện chỉ tiêu vào chung kết".

Cũng trong ngày thi đấu này, U21 Quân Đội thắng U21 Đắk Lắk 3-1 trên sân Đông Hòa để trở thành đội đầu tiên của bảng A giành vé vào bán kết sau 2 trận toàn thắng. Trong khi đó, chủ nhà U21 TP.HCM đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc trước U21 Hà Nội.



Trương Nhạc Minh đánh đầu cận thành đưa U21 TP.HCM dẫn trước ở phút 63 sau đường chuyền từ cánh phải của đồng đội. Nhưng đến phút 87, Ngô Quốc Dương đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U21 Hà Nội.

Với kết quả này, U21 Hà Nội có 2 điểm sau 2 trận, tạm xếp nhì bảng A. Còn U21 TPHCM và U21 Đắk Lắk chỉ mới có 1 điểm sau 2 trận, không thể nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé còn lại vào bán kết.

Lượt trận cuối bảng A diễn ra ngày 1-12, với hai cặp đấu U21 TPHCM - U21 Đắk Lắk và U21 Hà Nội - U21 Quân Đội. Chỉ cần U21 Hà Nội giành chiến thắng, U21 TP.HCM có thắng cũng vô nghĩa. Nhưng thầy trò HLV Lư Đình Tuấn cứ nuôi hy vọng.