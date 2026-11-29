Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ảnh: REUTERS

Sau chuyến thăm Cuba, ông Tedros đăng trên mạng xã hội X bày tỏ lo ngại trước tình trạng của hệ thống y tế nước này, đồng thời nhấn mạnh trẻ em không nên trở thành nạn nhân của những khác biệt chính trị.

Người đứng đầu WHO kêu gọi Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vì lợi ích của trẻ em Cuba.

Theo ông Tedros, tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Cuba đã tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 4 ca/1.000 trẻ sinh sống năm 2020 lên 9,9 ca năm 2025.

Trước tình hình này, WHO công bố khoản viện trợ 2 triệu USD để hỗ trợ các chương trình tiêm chủng cho trẻ em và mua sắm trang thiết bị y tế thiết yếu.

Người đứng đầu WHO cũng cho biết tuổi thọ trung bình tại Cuba giảm từ 78,8 tuổi năm 2020 xuống còn 74,4 tuổi năm 2025. Đây là lần sụt giảm đầu tiên kể từ khi số liệu thống kê bắt đầu được ghi nhận vào năm 1950.

Đáng chú ý, các số liệu này được ghi nhận trước khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa nhiên liệu đối với Cuba hồi tháng 1-2026.

Từ đầu năm nay, Washington triển khai thêm các biện pháp trừng phạt và phong tỏa nguồn cung dầu mỏ đối với Cuba, khiến tình hình kinh tế vốn khó khăn càng thêm trầm trọng, gây mất điện và thiếu hụt hàng hóa thiết yếu trên diện rộng.

Những biện pháp này được áp dụng trong bối cảnh Cuba đã chịu lệnh cấm vận thương mại của Mỹ từ năm 1962, đẩy nhiều dịch vụ công thiết yếu của quốc đảo đến bờ vực sụp đổ.

Bên cạnh tác động từ các biện pháp trừng phạt, Tổng giám đốc WHO cũng đề cập những khó khăn nội tại của Cuba, đồng thời đánh giá tích cực việc chính phủ nước này đang triển khai các biện pháp khắc phục.

Ông nhắc đến kế hoạch cải cách kinh tế theo định hướng thị trường mà La Habana vừa công bố, với phạm vi bao trùm nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại và y tế.

Người đứng đầu WHO khẳng định tổ chức này ủng hộ các đề xuất cải cách của Chính phủ Cuba, coi đây là một trong những nỗ lực nhằm giải quyết những khó khăn hiện nay của đất nước.