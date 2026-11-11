Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Cuba bất kể tình hình thế giới ra sao

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) bắt tay người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla trước cuộc gặp tại Bắc Kinh ngày 12-5-2025 - Ảnh: AFP

Theo Tân Hoa xã ngày 11-11, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra cam kết trên trong cuộc gặp người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tại Bắc Kinh cùng ngày, giữa lúc quốc đảo vùng Caribe đang chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt và phong tỏa của Mỹ.

"Trung Quốc sẽ kiên quyết ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền quốc gia, phản đối các lệnh trừng phạt, phong tỏa và sự can thiệp từ bên ngoài, bất kể tình hình diễn biến ra sao", ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Trung Quốc đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp với Cuba trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt tại các diễn đàn đa phương.

"Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi và phối hợp với Cuba trong các vấn đề đa phương, tiếp tục ủng hộ và hợp tác với nhau tại các diễn đàn quốc tế, đồng thời cùng phản đối chính trị cường quyền và các hành động đơn phương", ông Vương tuyên bố.

Theo thông cáo chính thức của phía Trung Quốc, ông Vương Nghị cũng đề nghị người đồng cấp Cuba chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới ông Raul Castro - nguyên Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba - và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel.

Tuyên bố của Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Cuba tiếp tục căng thẳng, sau khi Washington tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa dầu mỏ nhằm vào quốc đảo này từ đầu năm.

Mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6-11 công bố đợt trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và điện tử của Cuba, trong đó lần đầu tiên đưa hai doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách trừng phạt.

Hai doanh nghiệp này gồm Tập đoàn Xuất nhập khẩu Điện tử quốc gia Trung Quốc (CEIEC), doanh nghiệp nhà nước, và công ty tư nhân Beijing H&C Technologies. Washington cáo buộc các công ty này cung cấp thiết bị điện tử và các thiết bị an ninh khác cho quân đội Cuba.

Phản ứng trước động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ là bất hợp pháp, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách phá hoại quan hệ hợp tác giữa Bắc Kinh và Havana.

Ông Quách khẳng định hoạt động hợp tác giữa Trung Quốc và Cuba hoàn toàn công khai, minh bạch, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh sẽ thực hiện "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.