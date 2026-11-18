Thu Trang, Tiến Luật từng thành công với web drama giang hồ - Ảnh: FBNV

Công an TP.HCM vừa khởi tố 11 bị can liên quan quá trình sản xuất, diễn xuất và phát tán phim ca nhạc Huy Bến xe, trong đó có các diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo.

Trước đó, nhiều nhóm sản xuất phim giang hồ mạng cũng bị khởi tố, bắt giữ vì tổ chức quay, đăng tải những video có nội dung bạo lực.

Những vụ việc liên tiếp đặt lại vấn đề về một xu hướng phim từng có thời gian "làm mưa làm gió" trên YouTube: phim giang hồ, xã hội đen.

Thời hoàng kim của đại ca, chị đại YouTube

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2019, web drama đề tài giang hồ, xã hội đen trở thành một trong những xu hướng nổi bật trên YouTube Việt Nam.

Những câu chuyện về băng nhóm, tranh giành địa bàn, ân oán, tình huynh đệ liên tục xuất hiện trong các sản phẩm của nghệ sĩ. Sự kết hợp giữa hành động, hài hước và những nhân vật mang màu sắc nghĩa khí tạo nên công thức thu hút lượng lớn người xem.

Lâm Chấn Khang là một trong những nghệ sĩ có sản phẩm giang hồ thu hút lượng xem lớn trên YouTube. Tháng 12-2018, phần 6 trong loạt phim của anh này đạt 61 triệu lượt xem, trở thành video Việt Nam đầu tiên lọt top 10 video nổi bật thế giới.

Phim của Lâm Chấn Khang có thời điểm vượt mặt MV Sơn Tùng M-TP trong top thịnh hành - Ảnh: FBNV

Thu Trang và Tiến Luật cũng tạo được sức hút với web drama khai thác hình tượng nữ đại ca, đạt hơn 100 triệu lượt xem sau ba tập phát sóng. Quách Ngọc Tuyên, Nam Thư, Ưng Hoàng Phúc hay Hồ Quang Hiếu cũng lần lượt tham gia cuộc chơi này với những sản phẩm xoay quanh thế giới giang hồ.

Điểm chung của các phim này là xây dựng hệ thống nhân vật có quan hệ với nhau trong một thế giới ngầm tưởng tượng. Những nhân vật như Chị Mười Ba, Vi Cá, Thập Tứ lần lượt được phát triển thành câu chuyện riêng, tạo nên khái niệm "vũ trụ giang hồ" trong phim chiếu mạng.

Nhân vật đại ca, chị đại thường được khắc họa với vẻ ngoài dữ dằn, có đàn em, có địa bàn và khả năng áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, họ cũng được trao những phẩm chất như trọng tình nghĩa, bảo vệ người yếu thế, giữ lời hứa và sẵn sàng đứng ra giải quyết bất công.

Trong một số câu chuyện, nhân vật sử dụng vũ lực để bảo vệ người thân, trừng trị kẻ xấu hoặc đòi lại công bằng. Cách kể ấy dễ khiến khán giả có thiện cảm với nhân vật, dù hành vi của họ trái pháp luật - Ảnh: FBNV

Đến giữa năm 2019, đề tài giang hồ bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt khi khán giả dần quan tâm đến những nội dung mới như trinh thám, tâm linh, học đường...

Tuy nhiên, phim giang hồ và những nội dung khai thác bạo lực vẫn tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến dưới nhiều hình thức khác nhau.

Bạo lực tiếp tục khai thác dưới hình thức mới

Sau thời kỳ bùng nổ của những web drama do nghệ sĩ sản xuất, đề tài giang hồ vẫn xuất hiện trong nhiều sản phẩm chiếu mạng, với hình thức đa dạng hơn.

Các dự án ra mắt trong giai đoạn 2021-2023 tiếp tục khai thác thế giới ngầm, những cuộc tranh chấp quyền lực, mối quan hệ ân oán giữa các nhân vật và hình tượng người hùng sử dụng sức mạnh để bảo vệ người yếu thế.

Bên cạnh những dự án được đầu tư về diễn viên và kịch bản, các phim ngắn do những nhóm giang hồ mạng tổ chức sản xuất cũng xuất hiện.

Hứa Minh Đạt, Steven Nguyễn, Khả Như... trong một web drama ra mắt năm 2021 - Ảnh: FBNV

Khác với web drama có cấu trúc câu chuyện và hệ thống nhân vật tương đối hoàn chỉnh, nhiều video dạng này tập trung vào những tình huống đánh nhau, đòi nợ, tranh giành địa bàn, bảo kê hoặc thanh toán giữa các băng nhóm.

Hình ảnh người có hình xăm, lời thoại thô tục, đạo cụ dao, kiếm, súng cùng cách xây dựng nhân vật đại ca được sử dụng để tạo cảm giác gai góc, kích thích sự tò mò.

Tháng 10-2026, vụ việc liên quan nhóm Cọp Đen tại Đồng Nai cho thấy quy mô của hoạt động sản xuất nội dung dạng này.

Nhóm đã tổ chức thực hiện nhiều phim ngắn, sau đó đăng tải trên YouTube, Facebook và TikTok. Một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

Nội dung các sản phẩm tập trung xây dựng hình tượng đại ca, đề cao sức mạnh, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật. Vụ án đã được khởi tố, 20 bị can bị tạm giam để điều tra.

Một trường hợp khác xảy ra tại Lào Cai, liên quan nhóm Hưng Lộc, Nam Phập và Hải Nam Media. Các video có cảnh đánh nhau, đòi nợ, cờ bạc, sử dụng dao, kiếm, gậy và súng giả.

Cơ quan chức năng xác định các video có hình ảnh mang tính bạo lực, cổ xúy hành vi bạo lực và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Hai người bị bắt tạm giam, một người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Còn phim ca nhạc Huy Bến xe có sự tham gia của khoảng 40-50 người, tái hiện cảnh các nhóm giang hồ dùng gậy, dao, súng để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn và thu tiền bảo kê.

Sau khi đăng tải trên YouTube, phim thu hút hơn 42.000 lượt xem. Ngày 13-11, cơ quan điều tra khởi tố 11 bị can liên quan vụ việc, trong đó 10 người bị bắt tạm giam.

Khán giả ngán ngẩm với web drama giang hồ, bạo lực

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, những web drama khai thác đề tài giang hồ, xã hội đen tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận.

Nhiều ý kiến khán giả đồng tình với việc chấn chỉnh, xử lý những sản phẩm có nội dung lệch chuẩn, khai thác hình ảnh giang hồ, đâm chém, thanh toán băng nhóm để câu view trong thời gian qua. Bởi nội dung phim này có thể gây ra hiểu lầm, nhận thức không đầy đủ hoặc sai lệch với trẻ em, những người chưa trưởng thành.

Nhiều khán giả cho rằng cần chấn chỉnh thể loại phim chiếu mạng về giang hồ, bạo lực - Ảnh: FBNV

"Còn chợ cá, chợ gà, chợ gạo, chợ rau, chợ xăm… nữa"; "Phim rác giang hồ còn nhiều"; "Cũng là xã hội đen, nhưng giờ bị đen thật rồi"; "Cỡ nào cũng lôi ra hết"... - một số bình luận.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng không nên đánh đồng tất cả phim giang hồ đều có nội dung cổ xúy bạo lực. Nhiều góc khuất về đời sống, tình người, luật nhân quả… cũng được lồng ghép khai thác, truyền tải câu chuyện có thông điệp cho người xem.

Chị Bích Thùy (42 tuổi) kể có thời gian hai con trai chị rất mê xem web drama đề tài giang hồ. Không dừng lại ở việc theo dõi, các em còn bắt chước lời thoại, hành động của nhân vật và tự đóng lại những cảnh trong phim khi chơi cùng nhau.

"Vì vậy, tôi thường nhắc nhở các con không bắt chước những hành động, lời nói của nhân vật trên phim. Tôi cũng giải thích để các con hiểu rằng những gì diễn ra trên màn ảnh chỉ là tình tiết được dàn dựng, còn ngoài đời thực, bạo lực có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng" - chị nói.