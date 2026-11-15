Thuật toán khiến phim ngắn AI Trung Quốc tràn lan, đầu độc khán giả

Phim ngắn xây dựng những tình tiết bạo lực, làm nhục người khác để câu khách, đồng thời cổ súy tư tưởng dùng tiền bạc, địa vị để phán xét và trừng phạt con người - Ảnh: ReelShort

Tình trạng phim ngắn AI Trung Quốc chứa nội dung bạo lực, cổ súy lối sống giang hồ và những hành vi lệch chuẩn ngày càng xuất hiện tràn lan.

Nội dung lệch chuẩn từ phim ngắn AI Trung Quốc

Khác với phim điện ảnh được đầu tư về kịch bản, quá trình sản xuất và phát hành, phim ngắn trên mạng xã hội thường có thời lượng chỉ vài chục giây đến vài phút.

Trên các nền tảng như TikTok, Facebook Reels và YouTube Shorts cùng các ứng dụng phim ngắn đến từ Trung Quốc như DramaBox, PineDrama, ReelShort, GoodShort..., những câu chuyện có tình tiết gây sốc ngày càng dễ bắt gặp.

Một số phim khai thác cảnh trả thù, hạ nhục người khác, phụ nữ dùng nhan sắc để thu hút người giàu, xây dựng nhân vật giàu có, quyền thế như hình mẫu thành công, trong khi những hành vi thao túng, xúc phạm và đối xử tàn nhẫn với người khác lại được thể hiện như cách khẳng định vị thế.

Đáng lo hơn, nhiều nội dung được đặt trong bối cảnh học đường, gia đình hoặc những câu chuyện tình cảm quen thuộc, khiến người xem dễ tiếp cận mà không nhận ra thông điệp lệch lạc ẩn phía sau.

Theo khảo sát của Beijing Daily, trong 20 phim ngắn AI được xem liên tiếp, hơn 10 tác phẩm có mô típ gần như giống nhau về hai chị em tranh giành mặt nạ da người để thay đổi diện mạo.

Thuật toán thao túng người xem

Sina cho biết một trong những nguyên nhân khiến phim ngắn AI dễ lan rộng là khả năng sản xuất nhanh, chi phí thấp và liên tục tạo ra nội dung mới. Tuy nhiên, sức lan tỏa của chúng còn phụ thuộc vào cách các nền tảng phân phối video.

Khi người dùng dừng lại xem một video, xem hết hoặc tương tác với nội dung, hệ thống đề xuất có thể tiếp tục đưa đến những sản phẩm tương tự. Ngay cả những người không chủ động tìm kiếm phim AI phản cảm vẫn có thể bắt gặp chúng khi lướt mạng xã hội.

Beijing Daily chỉ ra tình trạng các tác phẩm liên tục lặp lại mô típ báo thù, giang hồ, trùm mafia, tái sinh, người sói và ma cà rồng.

Thuật toán nền tảng thường ưu tiên những nội dung có xung đột mạnh, tình tiết gây tò mò và khả năng giữ chân người xem. Điều này khiến nhiều ê kíp chạy theo công thức có sẵn, thậm chí sử dụng cùng một kịch bản nhưng thay đổi nhân vật, hình ảnh để tạo ra tác phẩm mới.

Hệ quả là nội dung ngày càng cực đoan nhằm tạo cảm giác kích thích tức thời. Bạo lực không còn đơn thuần là tình tiết phục vụ câu chuyện, mà có nguy cơ trở thành yếu tố câu khách.

Phim ngắn dùng bạo lực giải quyết thù hận - Ảnh: ReelShort

Nguy cơ hình thành nhận thức lệch lạc

Điều đáng lo ngại hơn cả không phải là người xem tin toàn bộ những gì xuất hiện trên phim, mà là những thông điệp được lặp lại có thể dần ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận cuộc sống.

Theo Sohu, một số chuyên gia trong ngành sản xuất phim Trung Quốc cũng cảnh báo các câu chuyện tái sinh, đổi đời, kết hôn với người giàu hay trả thù bằng bạo lực có thể khiến trẻ hình thành nhận thức sai lệch về thành công và cách giải quyết khó khăn.

Thay vì kiên trì học tập, nỗ lực và đối thoại, trẻ em có thể bị hấp dẫn bởi những viễn cảnh đổi đời nhanh chóng hoặc tư duy lấy trả đũa làm phương thức giải quyết xung đột. Tại Việt Nam, nguy cơ này càng đáng lưu tâm khi các nền tảng video ngắn có khả năng phân phối nội dung xuyên biên giới.

Người dùng không nhất thiết phải chủ động tìm kiếm phim ngắn Trung Quốc vẫn có thể bắt gặp những đoạn trích được đăng lại, lồng tiếng hoặc biên tập thành nhiều phần trên các tài khoản mạng xã hội.

Trước đó, tuyến bài Cơn sốt độc hại từ phim ngắn AI gồm 9 kỳ của báo Tuổi Trẻ thu hút nhiều độc giả quan tâm.

Bạn đọc Đức bình luận: "Vấn đề lớn nhất không phải là AI làm phim, mà là tốc độ sản xuất quá nhanh. Một ngày có thể có hàng nghìn phim mới. Làm sao kiểm duyệt kịp? Kiểm duyệt thủ công không thể theo kịp".

Độc giả John Henry cho rằng: "Nên mạnh tay với các thể loại nội dung rác AI như này, thực sự nguy hại quá. Khi mà người lớn, trẻ nhỏ đều bị nghiện phim AI thì xã hội sẽ đi đâu, về đâu?"

Khán giả Khánh Huyền chia sẻ: "Con trai mình 16 tuổi, trước đây cháu học khá nhưng chỉ một thời gian do tôi bận công việc thường đi công tác không thể quan tâm cháu vì vậy cháu bị nghiện TikTok và học hành sa sút nghiêm trọng".

"Xem mấy clip ngắn AI tạo sẵn này tốn thời gian mà chẳng đọng lại chút giá trị nào"; "Đã đến lúc cần tỉnh táo sàng lọc thông tin trên mạng"; Rất đồng tình với giải pháp nâng cao "sức đề kháng số"! Người xem thông thái sẽ là bộ lọc tốt nhất để đẩy lùi các nội dung rác"... là những ý kiến thể hiện sự đồng tình của khán giả với việc bài trừ phim ngắn AI độc hại.

Trung Quốc cũng siết quản lý phim ngắn AI Trước những bất cập của thị trường, cơ quan quản lý Trung Quốc nhiều lần triển khai các chiến dịch chấn chỉnh nội dung phim ngắn. Ngày 1-6, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc triển khai đợt quản lý chuyên đề kéo dài hai tháng, tập trung vào tám nhóm vấn đề, gồm nội dung có hại cho trẻ em, gợi dục trá hình, khoe giàu, quan niệm hôn nhân lệch lạc, tư tưởng mê tín, bạo lực trả thù, tiêu đề phản cảm và vi phạm bản quyền. Đến ngày 6-11, cơ quan này tiếp tục công bố đợt quản lý mới kéo dài từ ngày 1-11 đến hết tháng 12, nhắm vào tình trạng phim ngắn AI có nội dung thấp kém, đồng nhất và lợi dụng công nghệ để phát tán nội dung không lành mạnh. Từ đầu năm 2026, các chiến dịch quản lý gỡ bỏ tổng cộng 75.000 phim ngắn vi phạm và xử lý hơn 1.500 tài khoản.