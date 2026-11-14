Tấn Bo, Hoàng Mèo và bài học về việc cẩn trọng khi tham gia phim ảnh

Diễn viên Hoàng Mèo - Ảnh: FBNV

Các diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo… tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc Huy Bến xe do Dương Chấn Huy tổ chức, "Hiệp đen" đóng vai ông trùm.

Tấn Bo, Hoàng Mèo và bài học đau xót

Trong các diễn viên tham gia phim ca nhạc Huy Bến xe thì có diễn viên Tấn Bo và Hoàng Mèo được nhiều khán giả biết đến.

Phạm Tấn Phúc, nghệ danh Tấn Bo, là con trai của cố danh ca Tấn Tài. Ông Tấn Tài là một nghệ sĩ cải lương rất nổi tiếng, thuộc thế hệ nghệ sĩ cải lương "thế hệ vàng".

Ông Tấn Tài có giọng ca đặc biệt tới mức giới chuyên môn cho rằng có riêng một trường phái ca Tấn Tài.

Tấn Bo một thời hoạt động rất sôi nổi khi kết hợp cùng anh ruột Tấn Beo tạo thành một nhóm hài rất đắt sô, được khán giả yêu mến với những tiểu phẩm hài đến nay mọi người vẫn nhớ mãi.

Tuy nhiên so với người anh Tấn Beo thì Tấn Bo không được đánh cao lắm về tài năng. Thời gian sau này họ tách ra hoạt động độc lập. Tấn Beo bị bệnh, đang dưỡng tại gia, còn Tấn Bo thỉnh thoảng tham gia vài bộ phim.

Nguyễn Lê Hoàng, nghệ danh Hoàng Mèo, cũng là diễn viên được khán giả biết đến nhiều ở lĩnh vực hài. Anh từng là một trong những diễn viên trẻ ở Sân khấu Nụ Cười Mới ngày xưa. Những năm gần đây, anh thường xuyên cộng tác ở Sân khấu Trương Hùng Minh.

Hoàng Mèo còn tham gia giảng dạy vài lớp đào tạo diễn viên ở lò đào tạo sân khấu tư nhân. Trong sự nghiệp diễn xuất, cả Tấn Bo, Hoàng Mèo chưa có được vai diễn nào được đánh giá cao, chinh phục được giới chuyên môn.

Diễn viên Tấn Bo - Ảnh: FBNV

Nâng cao ý thức khi tham gia phim ảnh, sân khấu

Câu chuyện Tấn Bo, Hoàng Mèo… liên quan như thế nào và vi phạm pháp luật ra sao vẫn phải chờ kết luận từ các cơ quan điều tra.

Tuy nhiên từ tối qua đến giờ, điều nhiều nghệ sĩ kháo nhau và đăng ẩn ý trên trang cá nhân, nhắc nhau nâng cao ý thức khi tham gia bất kỳ phim ảnh, vở kịch hay dự án nào.

Một số người cho rằng vẫn còn nhiều diễn viên, nghệ sĩ hời hợt khi nhận lời tham gia các dự án. Nếu chúng ta không ý thức vai trò người nghệ sĩ đối với cộng đồng thì nghệ sĩ chỉ là "thợ diễn".

Tự mỗi người phải gánh trên vai đã là người nghệ sĩ phải có "sứ mệnh" làm đẹp cho đời bằng những sản phẩm nghệ thuật tử tế, lối sống, đạo đức phải có những chuẩn mực, phát ngôn cẩn trọng. Bởi mỗi lời nói, hành động của người nghệ sĩ có sức ảnh hưởng rất lớn đối với công chúng.

Cẩn trọng từ tìm hiểu kịch bản, đơn vị sản xuất đến quá trình sáng tạo nhân vật, phải hết sức nhạy cảm và chủ động có ý kiến khi cảm thấy hành động, lời thoại hay câu chuyện của sản phẩm có ảnh hưởng xấu đến xã hội. Thậm chí biết kiên quyết từ chối khi sản phẩm đó có tác động không tốt đến người xem.

Tại cơ quan điều tra, Tấn Bo, Hoàng Mèo đã có những lời hối lỗi, xin lỗi công chúng. Tuy nhiên, cái giá phải trả là quá đắt.

Cái giá đó không chỉ ở phía cá nhân nghệ sĩ vì cách làm việc cẩu thả, thiếu ý thức mà còn gây tác hại quá lớn cho xã hội khi những sản phẩm rác, độc hại đã được phát tán, đầu độc người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chưa kể trong quá trình điều tra thì mức độ vi phạm pháp luật như thế nào vẫn còn chưa được công bố. Nghệ sĩ để vướng vào tù tội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng vì sự hời hợt của mình là tiếng chuông cảnh báo để mỗi nghệ sĩ phải giật mình nhìn lại, tự kiểm điểm lại hành trình làm nghề của mình.

Nghệ sĩ trước hết là công dân phải tuân thủ pháp luật. Không những thế họ là người của công chúng, nên buộc phải có trách nhiệm giữ gìn nhân cách và xây dựng tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa.