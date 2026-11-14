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10 năm, Lệ Thủy, Thoại Miêu, Phương Hồng Thủy nhớ nghệ sĩ Út Bạch Lan

tác giả
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

Ngày 13-11, rất nhiều nghệ sĩ như Lệ Thủy, Chí Tâm, Thoại Miêu, Phương Hồng Thủy… đã cùng họp mặt để tưởng nhớ 10 năm ngày nghệ sĩ Út Bạch Lan ra đi.

10 năm, Lệ Thủy, Thoại Miêu, Phương Hồng Thủy nhớ nghệ sĩ Út Bạch Lan - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Út Bạch Lan - Ảnh tư liệu

Nghệ sĩ Lệ Thủy, Thoại Miêu còn hát cho nghệ sĩ Út Bạch Lan nghe trong lễ cúng giỗ 10 năm của bà.

Nghệ sĩ, khán giả không quên Út Bạch Lan

Lễ giỗ lần thứ 10 của cố nghệ sĩ Út Bạch Lan được tổ chức tại chùa Định Thành ở đường Cách Mạng Tháng 8 (TP.HCM).

Soạn giả Hoàng Song Việt, con nuôi nghệ sĩ Út Bạch Lan, cho biết từ khi bà Út Bạch Lan mất có thầy trong chùa lo liệu cúng kiếng. Mười năm qua lễ giỗ của bà luôn được tổ chức tại chùa Định Thành.

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Nhiều nghệ sĩ yêu quý, kính trọng bà Út Bạch Lan cứ tới ngày giỗ của bà lại hẹn nhau về, đốt cho bà nén nhang, cùng nhau ôn lại những câu chuyện giản dị, đầy cảm xúc về người nghệ sĩ được mệnh danh là "sầu nữ" với giọng ca chất chứa nỗi niềm, khiến khán giả cải lương phải nhớ mãi.

Như trong lễ giỗ lần này, có nhiều nghệ sĩ như Lệ Thủy, Chí Tâm, Thoại Miêu, Tô Kim Hồng, Kim Tiểu Long, các nghệ sĩ nhóm Hoa Lan Trắng

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy là cô con gái nuôi mà "má Út Bạch Lan" rất cưng cũng đã từ Mỹ bay về để cùng gia đình, chùa lo liệu đám giỗ cho bà Út Bạch Lan. Các nghệ sĩ kể hồi còn sống, bà Út Bạch Lan hay nói "Tới chừng má chết, đám tang má tụi con tập trung lại hát cho má nghe".

Nghĩa là "má Út" rất mê nghe hát, khi đã về miền xa thẳm bà không muốn mọi người u buồn, mà tiễn bà, tưởng nhớ bà bằng lời ca, tiếng hát, để bà sống mãi trong không khí cải lương mà cả đời bà trân quý, yêu thương.

10 năm, Lệ Thủy, Thoại Miêu, Phương Hồng Thủy nhớ nghệ sĩ Út Bạch Lan - Ảnh 2.

NSND Lệ Thủy hát trong lễ giỗ bà Út Bạch Lan - Ảnh: HOÀNG SONG VIỆT

Nối tiếp tâm nguyện của má Út

Nhớ về má Út, soạn giả Hoàng Song Việt xúc động kể hồi xưa bà Út Bạch Lan được một số đơn vị nhờ tổ chức làm các vở cải lương ghi hình để họ phát hành.

Từ đó, Hoàng Song Việt có cơ hội làm biên tập thường xuyên các tuồng cải lương do má Út thực hiện. Vậy là bà thương, bà nhận Hoàng Song Việt làm con nuôi.

Không những chỉ bảo Hoàng Song Việt con đường làm nghề, cách đối nhân xử thế giữa đồng nghiệp, mọi người trong xã hội, mà bà Út Bạch Lan còn rất quan tâm cuộc sống riêng của ông Việt.

10 năm, Lệ Thủy, Thoại Miêu, Phương Hồng Thủy nhớ nghệ sĩ Út Bạch Lan - Ảnh 3.

NSND Thoại Miêu cảm xúc nhớ bà Út Bạch Lan - Ảnh: HOÀNG SONG VIỆT

Khi ba má ông Việt qua đời, má Út đã đứng ra hướng dẫn lo liệu hậu sự sao cho đúng giữa lúc anh em ông Việt còn bối rối.

Với ông Việt, nhắc tới má Út Bạch Lan là nhắc tới cả trời yêu thương mà ông biết ơn và nhớ mãi.

Bên cạnh là một nghệ sĩ được khán giả yêu mến, bà Út Bạch Lan còn xem hoạt động thiện nguyện là trách nhiệm cả đời của mình.

Bà thành lập nhóm hát Hoa Lan Trắng đi hát từ thiện, phát quà cho người nghèo, khó khăn ở nhiều vùng quê trên đất nước.

10 năm, Lệ Thủy, Thoại Miêu, Phương Hồng Thủy nhớ nghệ sĩ Út Bạch Lan - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, cô con gái nuôi mà bà Út Bạch Lan rất cưng, rưng rưng nhớ má Út - Ảnh: HOÀNG SONG VIỆT

Sau khi bà mất, nghệ sĩ Tô Châu - người con nuôi cuối cùng của bà - cũng nối tiếp hành trình thiện nguyện của má Út. Tới nay, Tô Châu vẫn tiếp tục duy trì nhóm hát Hoa Lan Trắng thường xuyên diễn từ thiện, phát quà cho những mảnh đời khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khi sắp xếp được thời gian đều đồng hành nhóm Hoa Lan Trắng như nối tiếp tâm nguyện của bà Út Bạch Lan, đem tiếng hát giúp đời, giúp người.

10 năm, Lệ Thủy, Thoại Miêu, Phương Hồng Thủy nhớ nghệ sĩ Út Bạch Lan - Ảnh 6.Nghe Tình người cung nữ của Viễn Châu trong Tài tử miệt vườn, nhớ Út Bạch Lan, Mỹ Châu

Khán giả mê những sáng tác của soạn giả Viễn Châu sẽ có dịp nghe lại những tâm tình tha thiết trong hai tác phẩm hết sức quen thuộc của ông là Tình người cung nữ và Bá Nha khóc Tử Kỳ.

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LINH ĐOAN
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    Chủ đề: Hoàng Song Việt Lệ Thủy Thoại Miêu Út Bạch Lan sầu nữ

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