Bệnh nhân được vận chuyển đường không bằng trực thăng mang số hiệu VN 8616 - Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân N.T.V. (46 tuổi, quê Quảng Ngãi) có tiền sử đái tháo đường tuýp 2 và rối loạn chuyển hóa lipid.

Tối 27-11, anh V. xuất hiện triệu chứng đau ngực. Đến khoảng 11h ngày 28-11, cơn đau tức ngực trái trở nên dữ dội, anh V. được đưa đến cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152, đảo Thổ Chu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, da, niêm mạc tái nhợt.

Qua thăm khám và thực hiện điện tâm đồ, các bác sĩ xác định anh V. bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên và nhanh chóng triển khai các biện pháp điều trị.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút, tình trạng bệnh nhân đột ngột diễn tiến nặng, anh V. mất ý thức, ngừng tuần hoàn, hô hấp, điện tâm đồ ghi nhận vô tâm thu.

Suốt hơn 90 phút liên tục, tổ cấp cứu kiên trì thực hiện các biện pháp hồi sức, nỗ lực giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Đến 13h cùng ngày, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng tri giác kém.

Đến 17h, anh V. đã mở mắt, có đáp ứng khi gọi hỏi và kích thích, phải hỗ trợ hô hấp qua nội khí quản.

Trước diễn biến phức tạp của ca bệnh, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức hội chẩn trực tuyến với Bệnh xá Trung đoàn 152.

Kết quả hội chẩn xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, Killip IV (mức độ nặng nhất trong phân loại Killip), giờ thứ 18, biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp đã được hồi sinh tim phổi thành công, trên nền đái tháo đường tuýp 2 và rối loạn chuyển hóa lipid.

Bệnh nhân V. được liên tục theo dõi tình hình sức khỏe trong quá trình vận chuyển về đất liền - Ảnh: BVCC

Sau đó, Binh đoàn 18 đã điều động tổ bay trực thăng phối hợp với tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 thực hiện nhiệm vụ vận chuyển cấp cứu bệnh nhân, trực thăng xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 22h05 ngày 28-11.

Đến 23h55, ngay khi tiếp cận bệnh nhân, tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp với các y bác sĩ tại đảo tiếp tục điều trị sau hồi sinh tim phổi.

Bệnh nhân được nhanh chóng kiểm soát hô hấp, duy trì an thần, theo dõi sát huyết động, sử dụng thuốc vận mạch để bảo đảm huyết áp và bổ sung thuốc chống đông theo chỉ định.

Đến 4h05 sáng 29-11, bệnh nhân được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Quân y 175, được tiếp tục hồi sức tích cực, đánh giá tình trạng tim mạch, kiểm soát các biến chứng và triển khai phương án điều trị chuyên sâu - Ảnh: BVCC

Chia sẻ về trường hợp của bệnh nhân N.T.V., Đại úy, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa - khoa hồi sức tích cực - chống độc, kíp trưởng kíp cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân dù đã được hồi sinh tim phổi thành công tại đảo, song nguy cơ ngừng tuần hoàn tái diễn vẫn rất cao.

Theo bác sĩ, hai vấn đề quan trọng trong quá trình vận chuyển là kiểm soát rối loạn nhịp tim và duy trì chức năng co bóp của cơ tim.

Vì vậy, tổ phải luôn theo dõi sát diễn biến của bệnh nhân, chủ động chuẩn bị các phương án xử trí những biến chứng tim mạch có thể xảy ra trong suốt hành trình.

Bên cạnh đó, tình trạng tri giác của bệnh nhân sau thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài cũng được đặc biệt quan tâm. Tổ liên tục theo dõi diễn biến ý thức, hạn chế kích thích nhằm bảo vệ não cho bệnh nhân.

Đến 4h05 sáng 29-11, vượt qua những khó khăn về thời tiết, Binh đoàn 18 và tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã vận chuyển bệnh nhân an toàn về Bệnh viện Quân y 175.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu để tiếp tục hồi sức tích cực, đánh giá tình trạng tim mạch, kiểm soát các biến chứng và triển khai phương án điều trị chuyên sâu.