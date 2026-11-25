Sau khi được hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175, ông P. được chẩn đoán viêm phổi biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng, trên nền đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp - Ảnh: BVCC

Ông N.C.P. (58 tuổi, quê TP Đà Nẵng) được đưa vào Bệnh xá đảo Đá Lớn A ngày 23-11 trong tình trạng sốt cao 39°C, tần số thở 35 lần/phút, co rút cơ hô hấp, chỉ số SpO₂ chỉ còn 65%.

Mặc dù được tích cực xử trí bằng các biện pháp thở oxy, sử dụng kháng sinh, truyền dịch…, tuy nhiên tình trạng của ông P. vẫn không được cải thiện.

Đến trưa 23-11, Bệnh xá đảo Đá Lớn A đã hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175. Ông P. được chẩn đoán viêm phổi biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng, trên nền đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp.

Trước tiên lượng rất nặng, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, tổn thương đa cơ quan và suy hô hấp tiến triển của bệnh nhân, các bác sĩ thống nhất đề nghị vận chuyển cấp cứu khẩn cấp người bệnh về đất liền bằng đường không.

Ngay trong đêm 24-11, Binh đoàn 18 phối hợp với Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đánh giá tình trạng, xử trí ban đầu và vận chuyển ông P. về đất liền.

Tuy nhiên, tình trạng suy hô hấp cấp mức độ nặng trên nền nhiều bệnh lý khiến việc chuyển người bệnh bằng đường hàng không đặt ra nhiều thách thức về chuyên môn như: duy trì oxy máu, theo dõi diễn biến hô hấp và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong suốt quá trình vận chuyển.

Bệnh nhân được Binh đoàn 18 phối hợp với Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 vận chuyển vào đất liền ngay trong đêm - Ảnh: BVCC

Đến khoảng 5h sáng 25-11, chuyến bay hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Ông P. đã được chuyển vào khoa cấp cứu để hội chẩn và triển khai các biện pháp điều trị tích cực.

Ông P. được chuyển vào khoa cấp cứu để hội chẩn và triển khai các biện pháp điều trị tích cực - Ảnh: BVCC