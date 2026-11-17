Ngày 17-11, Công an xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, cho biết đã kịp thời hỗ trợ, đưa 1 người đàn ông bị rắn độc cắn vượt quãng đường xa hơn 50km đến bệnh viện cấp cứu.
Theo Công an xã Ia Mơ, khoảng 8h cùng ngày, anh K.Y. (33 tuổi, trú xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đang trồng mía tại khu vực rẫy thuộc làng Ring (xã Ia Mơ) không may bị rắn độc cắn vào chân phải, gây chảy máu.
Bước đầu, người nhà đã dùng dây buộc garo ngay cẳng chân, ngăn ngừa độc phát tán và hô hoán người dân giúp đỡ.
Nhận được tin báo, Công an xã Ia Mơ đã khẩn trương bố trí phương tiện, cử cán bộ lái ô tô vượt quãng đường hơn 50km, đưa anh Y. cùng người nhà đến Bệnh viện Cao su Chư Prông (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cấp cứu.
Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sức khỏe anh Y. hiện dần ổn định, không còn nguy hiểm tính mạng.
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