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Cảnh sát mở đường đưa 2 phụ nữ bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Thấy hai nữ nạn nhân bị thương sau tai nạn giao thông, tài xế taxi nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Trên đường, anh được lực lượng cảnh sát giao thông Đắk Lắk dùng xe chuyên dụng dẫn đường, giúp rút ngắn thời gian đến bệnh viện.

Cảnh sát giao thông mở đường đưa 2 người bị tai nạn đến bệnh viện - Ảnh 1.

Xe cảnh sát giao thông dẫn đường cho tài xế taxi đưa 2 nạn nhân bị thương đến bệnh viện - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 9-11, đoạn clip dài khoảng 50 giây ghi lại cảnh lực lượng cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng mở đường cho taxi chở hai nạn nhân tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu trên đường Hùng Vương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Clip do anh Bùi Gia Bảo (23 tuổi, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), tài xế xe công nghệ, quay và đăng tải trên Facebook cùng lời cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời hỗ trợ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra sáng cùng ngày tại phường Hòa Hiệp, giữa chị Đỗ Thị Kim Oanh (51 tuổi, trú khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp) và em Ngô Thị Trúc Lâm (16 tuổi, học sinh, trú khu phố Phước Lương, phường Đông Hòa).

Sau va chạm, cả hai đều bị thương. Thấy các nạn nhân cần được đưa đến bệnh viện sớm, anh Bảo cùng người dân hỗ trợ đưa họ lên taxi đi cấp cứu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, anh Bảo kể khoảng hơn 9h, khi đang uống cà phê tại khu vực ngã tư đèn giao thông thuộc khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp anh nghe người dân hô hoán, nhờ hỗ trợ chở hai nạn nhân đi cấp cứu.

"Lúc tôi đến, thấy nữ sinh bị sưng, đau vùng mắt; còn người phụ nữ lớn tuổi bị sưng mặt, chảy nhiều máu, trong trạng thái lơ mơ nên cần có người đi cùng hỗ trợ", anh Bảo kể.

Sau khi đưa hai nạn nhân lên xe, anh nhanh chóng di chuyển về Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Tuy nhiên thời điểm này lượng phương tiện trên các tuyến đường trung tâm phường Tuy Hòa khá đông.

"Khi chạy đến khu vực vòng xuyến phường Phú Yên, tôi thấy các anh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nên chủ động xin hỗ trợ. Ngay sau đó, các anh dùng xe chuyên dụng dẫn đường để tôi đến bệnh viện nhanh nhất có thể", anh Bảo chia sẻ.

Theo anh Bảo, nhờ lực lượng cảnh sát giao thông mở đường, quãng đường từ nơi xảy ra tai nạn đến bệnh viện chỉ mất khoảng 20 phút. Khi đến nơi, các chiến sĩ còn hỗ trợ đưa nạn nhân xuống xe, chuyển lên băng ca và hỏi han tình hình.

"Tôi mới chạy xe công nghệ gần 2 tháng và đây là lần đầu được cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đường trong tình huống khẩn cấp. Tôi rất biết ơn các anh, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, việc đưa hai nạn nhân đi cấp cứu sẽ mất nhiều thời gian hơn", anh Bảo nói.

Việc dẫn đường do Tổ địa bàn Tuy Hòa, Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 4 cho biết việc hỗ trợ nhằm nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển. Đây cũng là trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông khi người dân gặp tình huống khẩn cấp.

Theo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, chị Oanh đang điều trị tại khoa răng hàm mặt, còn em Lâm điều trị tại khoa mắt. 

Gia đình chị Oanh gửi lời cảm ơn anh Bảo cùng lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ đưa các nạn nhân đến bệnh viện kịp thời.

Cảnh sát giao thông mở đường đưa 2 phụ nữ bị tai nạn đến bệnh viện - Ảnh 1.Cảnh sát mở đường đưa người bị đột quỵ trên cao tốc đến bệnh viện

Tổ cảnh sát giao thông đã triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng ô tô đặc chủng mở còi, bật đèn ưu tiên dẫn đường để đưa nạn nhân đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

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MINH CHIẾN
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    Chủ đề: Đắk Lắk bị tai nạn đưa đi cấp cứu phường Tuy Hoà Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk

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