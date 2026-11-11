2 cậu bé đi bộ 150km tìm việc nhưng không ai nhận, được người dân và công an hỗ trợ tìm người nhà

Lực lượng Công an phường Xuân Đài hỗ trợ liên hệ gia đình đưa 2 cậu bé về nhà - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 11-11, Công an phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk (vùng thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên trước kia) cho hay đơn vị đã hỗ trợ, liên hệ với gia đình đón hai cháu trai 12 tuổi trở về nhà an toàn sau nhiều ngày rời khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 8-11 người dân ở phường Xuân Đài thấy 2 cậu bé đi bộ lang thang trên đường nên đến hỏi thăm.

2 em này trả lời đã đi bộ từ nhà ở xã Ea Đrăng xuống các xã, phường thuộc khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk để tìm việc. Khoảng cách từ nhà 2 em đến nơi được phát hiện khoảng hơn 150km.

Do cả hai còn quá nhỏ nên không có cơ sở hay người nào nhận vào làm việc. Dù vậy, 2 em vẫn tiếp tục đi bộ với hy vọng sẽ tìm được nơi có thể nhận làm việc.

Thấy các em đáng thương, người dân đã mua thức ăn, nước uống cho các em và báo Công an phường Xuân Đài hỗ trợ.

Sau đó, lực lượng công an phường đã đưa 2 em về trụ sở, bố trí ăn uống, chỗ nghỉ ngơi và tìm hiểu thông tin cá nhân, xác định đó là K.S. và K.Q. (cùng 12 tuổi, trú tại xã Ea Đrăng).

Hai cậu bé được hỗ trợ ăn uống trong thời gian chờ người thân đón về - Ảnh: Công an cung cấp

Công an phường Xuân Đài đã tìm cách liên hệ với gia đình để thông báo đến đón con em mình về nhà. Ngày 9-11, người thân của hai cậu bé này đã đến để đưa cả hai về nhà.

Theo thông tin từ người thân, cả hai cậu bé rời nhà đi từ ngày 3-11, gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích của con nên rất lo lắng.

Khi nhận được thông tin từ Công an phường Xuân Đài, gia đình các em đã nhanh chóng bắt xe khách đến đón con về.