Tôm sú bố mẹ có trọng lượng gần 400g được bắt ngoài biển khơi - Ảnh: THANH HUYỀN

"Vua tôm" được bắt từ biển

Kết quả chung cuộc, giải nhất (trị giá 15 triệu đồng) thuộc về con tôm sú nặng 380,9g, chiều dài thân 34,3cm, của ông Từ Văn Toàn - Giám đốc Công ty Chí Toàn (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), đơn vị chuyên mua bán tôm bố mẹ.

Giải nhì (10 triệu đồng) thuộc về con tôm nặng 362,9g, của Công ty TNHH Giống thủy sản Dương Hùng Cà Mau.

Giải ba thuộc về con tôm nặng 354,1g, của Công ty cổ phần Giống thủy sản Sú chân đỏ (xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau).

Ngoài ra, giải tôm có màu sắc đẹp (5 triệu đồng) được trao cho con tôm nặng 281,1g, của Công ty Giống thủy sản Thảo Nguyên (xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau).

Tôm có màu sắc đẹp nhất được nhận giải 5 triệu đồng - Ảnh: THANH HUYỀN

Chia sẻ niềm vui đoạt giải, ông Từ Văn Toàn cho biết ghe biển của công ty ông dùng lưới chuyên dụng để đánh bắt riêng tôm sú bố mẹ ngoài biển khơi cung cấp cho các trại giống, những con nhỏ hơn (kích cỡ 5 - 10 con/kg) sẽ bán sống cho các nhà hàng.

Mỗi năm ghe của ông bắt được hàng ngàn con tôm sú bố mẹ đạt trọng lượng chuẩn từ 200 - 400g, thỉnh thoảng cũng bắt được những con lớn hơn 600g nhưng loại này đã già, đẻ khó đạt nên các trại giống ít chuộng.

"Tôm nặng khoảng 400g là bình thường nhưng ngay đợt này không có tôm lớn hơn nên tôi đem con gần 400g đi thi. Một con tôm bố mẹ đẹp được các trại giống mua với giá khoảng 5 triệu đồng, những con tốt có thể đạt giá 10 triệu đồng.

Trung bình một con tôm mẹ đẻ và xuất trại khoảng 1 triệu con tôm giống mỗi lần đẻ. Tùy cách chăm sóc của mỗi trại, tôm mẹ có thể cho đẻ 3 - 4 lần rồi bỏ", ông Toàn nói.

Tôm nặng nhất chỉ có thể là tôm bố mẹ ở biển khơi

Giải thích lý do tôm nuôi trong các vuông tôm ở Cà Mau không thể có con nặng hơn 300g, ông Toàn cho hay tôm trong vuông nuôi còn non và sống trong môi trường nước lợ nên không thể phát triển thành tôm giống bố mẹ được.

Bên cạnh trọng lượng, màu sắc tôm nuôi trong đất liền cũng khác tôm ngoài biển khơi. Trường hợp tôm từ vuông nuôi theo dòng nước ra sông rồi bơi ra biển sẽ thích nghi dần, sinh trưởng ít nhất từ 2 năm trở lên mới thành tôm bố mẹ và tự sinh sản ngoài tự nhiên.

Cán bộ Chi cục Thủy sản Cà Mau phân tích những yếu tố để tôm sú đạt trọng lượng "khủng" - Ảnh: THANH HUYỀN

Đồng quan điểm, ông Võ Chí Công (Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau) giải thích chỉ có môi trường biển khơi mới có điều kiện cho tôm phát triển đạt trọng lượng tối đa.

Tôm nuôi trong nội địa thường chỉ đạt khoảng 5 con/kg do người dân có thời gian nuôi và thu hoạch theo chu kỳ cải tạo vuông, trong khi tôm muốn sinh sản tốt phải sống ở độ mặn hơn 30 phần ngàn và nước chảy mới đẻ trứng.

Tận mắt chứng kiến những con tôm "khủng" tại cuộc thi, chị Phạm Thị Hà (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) bày tỏ sự bất ngờ: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những con tôm lớn như thế này, trước đó tôi chỉ thấy tôm sú khoảng 100g trở lại.

Tôi thấy rất tự hào vì ban tổ chức tạo ra hội thi như thế này để mọi người thấy được sự trù phú, độc đáo của con tôm Cà Mau".

Nhiều du khách thích thú khi lần đầu được xem tôm "khổng lồ" - Ảnh THANH HUYỀN

Thông qua sân chơi này, địa phương kỳ vọng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Cà Mau dẫn đầu cả nước về quy mô diện tích nuôi tôm nước lợ với khoảng 418.000ha. Trong đó, diện tích nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến chiếm phần lớn với 384.500ha, bên cạnh 22.000ha nuôi thâm canh và 11.500ha siêu thâm canh. Nhờ chất lượng thịt thơm ngon và giá cả ổn định, tôm sú từ lâu giữ vị thế là đối tượng nuôi chủ lực, làm nên thương hiệu ẩm thực đặc trưng của vùng đất này.