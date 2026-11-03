Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Vụ bữa cơm 640.000 đồng ở Quảng Ngãi: Xử phạt chủ quán hơn 8,2 triệu đồng

tác giả
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN
NGUYỄN YÊN

UBND xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi) đã xử phạt chủ quán cơm Bà Chín hơn 8,2 triệu đồng do không niêm yết giá và bán hàng cao hơn giá niêm yết.

Vụ bữa cơm 640 nghìn ở Quảng Ngãi: Xử phạt chủ quán hơn 8,2 triệu đồng - Ảnh 1.

Quán cơm Bà Chín nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sáng 3-11, ông Nguyễn Thế Tân - Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán cơm Bà Chín, nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, chủ quán bị xử phạt hơn 8,2 triệu đồng về hai lỗi không niêm yết giá và bán hàng cao hơn giá niêm yết. Đồng thời, chủ quán bị buộc khắc phục vi phạm về niêm yết giá và trả lại số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết cho khách hàng.

Trước đó, sau khi mạng xã hội xuất hiện phản ánh của tài xế về mâm cơm có giá 640.000 đồng tại quán cơm Bà Chín, đoàn kiểm tra liên ngành xã Nghĩa Giang đã kiểm tra hoạt động kinh doanh của quán.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định món canh cải được bán cao hơn giá niêm yết 10.000 đồng, trong khi món gà luộc không được niêm yết trên bảng giá. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Ngoài vi phạm về giá, UBND xã Nghĩa Giang cũng chỉ đạo rà soát toàn bộ các vấn đề liên quan đến quán cơm, gồm hoạt động kinh doanh, công trình xây dựng trái phép, an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Đối với vi phạm về đất đai tại khu vực quán cơm đã được lập biên bản từ tháng 5, chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc xử lý theo quyết định đã ban hành.

Cũng trong sáng 3-11, phía quán cơm Bà Chín đăng tải lời xin lỗi gửi đến khách hàng và người dân Quảng Ngãi vì những thông tin liên quan đến vụ việc đã gây phiền lòng. 

Quán cũng mong khách hàng và người dân thông cảm, tiếp tục tạo cơ hội để cơ sở cải thiện chất lượng phục vụ và hoạt động kinh doanh.

Vụ bữa cơm 640 nghìn ở Quảng Ngãi: Xử phạt chủ quán hơn 8,2 triệu đồng - Ảnh 2.Vụ bữa cơm 640.000 đồng ở Quảng Ngãi: Kiểm tra toàn diện hoạt động quán cơm Bà Chín

Các kiểm tra bao gồm việc chấp hành quy định về đất đai, giá cả, kinh doanh, môi trường và an toàn giao thông…

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYỄN YÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: niêm yết giá quảng ngãi xử phạt quán cơm bà chín bữa cơm 640.000 đồng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất