Vụ bữa cơm 640.000 đồng ở Quảng Ngãi: Xử phạt chủ quán hơn 8,2 triệu đồng

Quán cơm Bà Chín nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sáng 3-11, ông Nguyễn Thế Tân - Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán cơm Bà Chín, nằm trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, chủ quán bị xử phạt hơn 8,2 triệu đồng về hai lỗi không niêm yết giá và bán hàng cao hơn giá niêm yết. Đồng thời, chủ quán bị buộc khắc phục vi phạm về niêm yết giá và trả lại số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết cho khách hàng.

Trước đó, sau khi mạng xã hội xuất hiện phản ánh của tài xế về mâm cơm có giá 640.000 đồng tại quán cơm Bà Chín, đoàn kiểm tra liên ngành xã Nghĩa Giang đã kiểm tra hoạt động kinh doanh của quán.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định món canh cải được bán cao hơn giá niêm yết 10.000 đồng, trong khi món gà luộc không được niêm yết trên bảng giá. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành các bước xử lý theo quy định.

Ngoài vi phạm về giá, UBND xã Nghĩa Giang cũng chỉ đạo rà soát toàn bộ các vấn đề liên quan đến quán cơm, gồm hoạt động kinh doanh, công trình xây dựng trái phép, an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Đối với vi phạm về đất đai tại khu vực quán cơm đã được lập biên bản từ tháng 5, chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc xử lý theo quyết định đã ban hành.

Cũng trong sáng 3-11, phía quán cơm Bà Chín đăng tải lời xin lỗi gửi đến khách hàng và người dân Quảng Ngãi vì những thông tin liên quan đến vụ việc đã gây phiền lòng.

Quán cũng mong khách hàng và người dân thông cảm, tiếp tục tạo cơ hội để cơ sở cải thiện chất lượng phục vụ và hoạt động kinh doanh.