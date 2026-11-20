Rác thải ở bãi biển thôn Bình Lập (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) được thu dọn - Ảnh: H.T.

Đây là khu vực mà Tuổi Trẻ đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa.

UBND xã Nam Cam Ranh cho biết đã huy động hơn 100 người tham gia, gồm lực lượng công an xã, dân quân thường trực... địa phương bố trí xe múc, xe chở rác và máy kéo hỗ trợ thu gom, vận chuyển rác thải.

Tại các khu vực Bãi Ngang, Bãi Lao và Tàu Bể, các lực lượng thu gom lưới cũ, mảnh lưới vụn, phao xốp hư hỏng, dây buộc nhựa, chai nhựa, túi ni lông; đồng thời đào, kéo những đoạn lưới bị sóng biển và gió mùa vùi sâu dưới cát.

Lực lượng chức năng đã thu gom khoảng 5 tấn rác thải nhựa, lưới lồng và các loại rác khác. Rác thải được phân loại thành 3 nhóm gồm lưới cũ, mảnh lưới vụn và các loại nhựa có thể tái chế; phao xốp hư hỏng; rác thải sinh hoạt khác.

Các nhóm rác được tập kết riêng tại những điểm quy định để đơn vị chuyên trách tiếp nhận, vận chuyển và xử lý.

Rác thải tại bãi biển Bình Lập (xã Nam Cam Ranh) được thu dọn và phân loại để tiêu hủy - Ảnh: H.T.

Trước đó, ngày 17-11, lãnh đạo xã Nam Cam Ranh đã kiểm tra thực tế tình trạng vệ sinh môi trường tại bãi biển Bình Lập, chiều 18-11, UBND xã tổ chức làm việc, tuyên truyền, vận động các hộ nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ vệ sinh lồng bè thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường biển, ký cam kết thu gom, xử lý rác thải đúng quy định.

UBND xã cũng đã ban hành Quy chế quản lý rác thải, vệ sinh môi trường khu vực bãi biển trên địa bàn xã kèm theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 12-11-2026.

Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về giữ gìn vệ sinh môi trường biển; vận động người dân, các hộ nuôi trồng thủy sản, chủ phương tiện và cơ sở kinh doanh thu gom, tập kết rác đúng nơi quy định, không xả rác và chất thải trực tiếp xuống biển.

Trước đó Tuổi Trẻ phản ánh tình trạng bãi biển ở thôn Bình Lập (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã không còn nét hoang sơ, thơ mộng, mà thay vào đó bị ô nhiễm nghiêm trọng, ngập rác thải do nuôi tôm hùm gần bờ. Hơn 1km bờ biển thôn Bình Lập tập trung hàng chục lồng nuôi tôm hùm, các lồng nuôi bám dày đặc hàu, được chủ vựa kéo vào bờ để thuê người vệ sinh, đan và thay lưới mới. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND xã Nam Cam Ranh huy động lực lượng thu gom toàn bộ rác thải nhựa, phao xốp, lưới cũ bị vùi lấp tại bãi biển Bình Lập. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đổ trộm chất thải rắn, rác thải nhựa, phế liệu lồng bè quy mô lớn ra môi trường biển theo quy định.