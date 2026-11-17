Rác thải ngập tràn tại bãi biển thôn Bình Lập (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 17-11, lãnh đạo UBND xã Nam Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đơn vị này đã ban hành quy chế quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, bảo vệ vệ sinh môi trường khu vực bãi biển trên địa bàn xã này.

Đây là động thái mới nhất sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa tại khu vực bãi biển Bình Lập (xã Nam Cam Ranh) mà Tuổi Trẻ đã phản ánh.

Theo quy chế, rác thải phát sinh tại bãi biển phải được phân loại thành 3 nhóm, gồm rác có khả năng tái sử dụng, tái chế; rác thực phẩm, chất thải hữu cơ và rác thải sinh hoạt khác.

Địa phương sẽ bố trí thùng chứa rác tại các vị trí công cộng, lối xuống bãi biển, khu vực tập trung đông người và các điểm kinh doanh dịch vụ.

Quy chế cũng yêu cầu không để rác thải tồn đọng hoặc phát tán ra môi trường biển. Công tác thu gom phải được tổ chức hằng ngày, tăng tần suất vào cuối tuần, dịp lễ, Tết và những thời điểm khách du lịch tăng cao.

Đặc biệt, rác sau khi thu gom phải được vận chuyển đến địa điểm xử lý theo quy định, không để tập kết kéo dài tại bãi biển.

Quy chế là xác định các hành vi bị nghiêm cấm nhằm hạn chế nguồn phát sinh ô nhiễm.

Các hành vi vứt, đổ rác, xác động vật và chất thải xuống biển hoặc khu vực bãi biển; xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường biển; tự ý đốt rác tại bãi biển đều bị nghiêm cấm.

Quy chế cũng nghiêm cấm việc tập kết vật liệu xây dựng, phế thải, ngư cụ hư hỏng không đúng nơi quy định; để rác thải từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường hoặc cản trở hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Để bảo đảm các quy định được thực hiện, UBND xã Nam Cam Ranh sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác quản lý rác thải tại các khu vực bãi biển.

Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã, các thôn và đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có thể bị nhắc nhở, yêu cầu khắc phục hậu quả hoặc xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định liên quan.

Trước đó Tuổi Trẻ phản ánh tình trạng bãi biển ở thôn Bình Lập (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã không còn nét hoang sơ, thơ mộng, mà thay vào đó bị ô nhiễm nghiêm trọng, ngập ngụa rác thải do hoạt động nuôi tôm hùm gần bờ. Hơn 1km bờ biển thôn Bình Lập tập trung hàng chục lồng nuôi tôm hùm, các lồng nuôi bám dày đặc hàu, được chủ vựa kéo vào bờ để thuê người vệ sinh, đan và thay lưới mới.