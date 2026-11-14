Xác định nguyên nhân bãi biển thơ mộng ở vịnh Cam Ranh ngập ngụa rác thải

Rác thải chất đống trên bãi biển thôn Bình Lập - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 14-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Đình Khiêm - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa - cho biết đơn vị này đã có kết quả kiểm tra công tác quản lý rác thải tại khu vực bãi biển Bình Lập (xã Nam Cam Ranh).

Trước đó Tuổi Trẻ phản ánh tình trạng bãi biển ở thôn Bình Lập (xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã không còn nét hoang sơ, thơ mộng, mà thay vào đó bị ô nhiễm nghiêm trọng, ngập ngụa rác thải do hoạt động nuôi tôm hùm gần bờ.

Hơn 1km bờ biển thôn Bình Lập tập trung hàng chục lồng nuôi tôm hùm, các lồng nuôi bám dày đặc hàu, được chủ vựa kéo vào bờ để thuê người vệ sinh, đan và thay lưới mới.

Chi cục Thủy sản và Biển đảo Khánh Hòa cho hay vào thời điểm kiểm tra ghi nhận có tình trạng rác thải trên bãi biển Bình Lập.

Trong đó, rác thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản do đang trong đợt cao điểm người dân tập trung bảo dưỡng, thay lưới lồng nuôi nên tại khu vực bãi biển ghi nhận nhiều lưới cũ phơi khô, kéo gom chưa kịp vận chuyển; mảnh lưới vụn thừa bị cắt xẻ khi thay lưới lồng mới bị rơi vãi trên bãi cát, các phao xốp bị hư hỏng, dây buộc nhựa rải rác trên bãi biển.

Rác thải sinh hoạt và công tác thu gom: Công tác quản lý rác thải tại chỗ của chính quyền địa phương chưa triệt để; chưa bố trí điểm tập kết vật tư cũ/rác thải và rác thải nhựa hợp vệ sinh; việc thu gom rác thải sinh hoạt bãi biển của các hộ dân còn tự phát.

Ngoài ra còn một lương rác thải nhựa trôi dạt vào bờ do ảnh hưởng của gió mùa: Một số vị trí bãi biển có hiện tượng lưới lồng bị vùi sâu dưới bãi cát gây khó khăn cho công tác thu gom, làm sạch bờ biển.

Chi cục Thủy sản và Biển đảo Khánh Hòa cho rằng khu vực biển được phép nuôi trồng thủy sản trên vịnh Cam Ranh thuộc vùng Đông Cam Lập (Bình Lập) với tổng diện tích 884,56ha và đã được tích hợp vào quyết định của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050.

Hiện trạng tại vùng biển này có mật độ lồng nuôi tôm hùm, cá biển tương đối lớn, chủ yếu do người dân địa phương đầu tư sản xuất, gắn với sinh kế và hoạt động phát triển kinh tế của cộng đồng ven biển.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND xã Nam Cam Ranh huy động lực lượng thu gom toàn bộ rác thải nhựa, phao xốp, lưới cũ bị vùi lấp tại bãi biển Bình Lập.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đổ trộm chất thải rắn, rác thải nhựa, phế liệu lồng bè quy mô lớn ra môi trường biển theo quy định.