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Thực hiện Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, VKSND Khu vực 2 TP.HCM đã chủ động kiểm tra, xác minh các vụ việc liên quan đến nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Qua xác minh, đơn vị xác định Công ty TNHH P.G.H chậm nộp thuế hơn 4,2 tỉ đồng và Công ty cổ phần T.N chậm nộp thuế hơn 3,4 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Trước tình trạng các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, VKSND Khu vực 2 đã tiến hành làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục vi phạm, thực hiện nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng theo quy định của Nghị quyết 205.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với Cơ quan Thuế cơ sở 2 TP.HCM theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp.

Kết quả, hơn 7,7 tỉ đồng tiền thuế đã được thu hồi vào ngân sách nhà nước.

Theo VKSND Khu vực 2, tính đến nay, thông qua việc phối hợp với cơ quan thuế rà soát, xác minh và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính, đơn vị đã góp phần thu hồi hơn 16 tỉ đồng tiền thuế cho ngân sách nhà nước.

Thời gian tới, VKSND Khu vực 2 sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan rà soát, phát hiện, xác minh những vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công, đồng thời áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính nhằm thu hồi đầy đủ các khoản tiền, tài sản thuộc lợi ích của Nhà nước.