Visa: Từ tích điểm đổi thưởng đến thấu hiểu khách hàng

Bà Ana Vasconcellos, Tổng Giám đốc, Visa Đông Nam Á, chia sẻ tại hội nghị khách hàng thường niên do Visa vừa tổ chức ở Huế - Ảnh: CTV

Tích điểm sau mỗi lần quẹt thẻ, đổi quà khi đủ điểm để ngân hàng duy trì gắn kết với khách hàng. Nhưng khi nhu cầu thay đổi, ưu đãi dựa trên giao dịch cần được bổ sung bằng những trải nghiệm phù hợp với từng người.

Đây là một trong những nội dung được thảo luận tại Hội nghị Khách hàng thường niên của Visa, vừa tổ chức ở Lăng Cô, TP Huế. Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan Chính phủ và tổ chức tài chính.

Các thảo luận tập trung vào những thay đổi trong kỳ vọng của khách hàng cao cấp, nhu cầu du lịch và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Những xu hướng này đang định hình lại hoạt động thương mại, cũng như cách các ngân hàng xây dựng mối quan hệ bền vững và dài lâu với khách hàng.

Visa: Gắn kết từ thấu hiểu khách hàng

Theo báo cáo chuyên đề "Diện mạo mới của khách hàng cao cấp châu Á 2026" do Visa thực hiện, số hộ gia đình thuộc phân khúc cao cấp tại châu Á - Thái Bình Dương được dự báo tăng trưởng kép bình quân 8% mỗi năm, từ nay đến năm 2030.

Cùng với sự mở rộng về quy mô, quan niệm về giá trị cao cấp cũng thay đổi. Người tiêu dùng trong phân khúc này ngày càng hướng đến lối sống giàu ý nghĩa, mang tính cá nhân hóa và lấy trải nghiệm làm trọng tâm.

Đối với các ngân hàng, yếu tố cốt lõi là khả năng thấu hiểu những giá trị khách hàng coi trọng và đáp ứng đúng nhu cầu vào những thời điểm quan trọng.

Theo báo cáo "Triển vọng kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2026" do bộ phận Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh - Visa thực hiện, du lịch là một trong những hạng mục chi tiêu nổi bật nhất trong khu vực.

Từ đặt vé máy bay, thanh toán ở nước ngoài cho đến trải nghiệm ẩm thực và các hoạt động tại điểm đến, thanh toán đóng vai trò xuyên suốt hành trình. Giao dịch an toàn và liền mạch là nền tảng để ngân hàng cung cấp những dịch vụ, quyền lợi phù hợp hơn cho khách hàng trước, trong và sau mỗi chuyến đi.

"Đông Nam Á là một trong những khu vực năng động nhất thế giới. Chúng tôi nhận thấy kỳ vọng của người tiêu dùng cũng đang thay đổi với tốc độ tương xứng.

Sự mở rộng của phân khúc khách hàng cao cấp, gia tăng xu hướng du lịch và sự phát triển của AI đang định hình lại cách người tiêu dùng tương tác với các hoạt động thương mại.

Đối với Visa, đây là cơ hội quan trọng để hợp tác cùng các đối tác định hình thế hệ thanh toán tiếp theo, đồng thời mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa hơn, liền mạch và đáng tin cậy," bà Ana Vasconcellos, Tổng Giám đốc, Visa Đông Nam Á, chia sẻ.

Ông Kelvin Tanu Utomo - Trưởng Bộ phận Sản phẩm và Giải pháp, Visa Việt Nam và Lào - cho hay dù hỗ trợ du khách Việt Nam ra nước ngoài hay du khách quốc tế đến Việt Nam, các giải pháp thanh toán liền mạch và an toàn góp phần giúp người dùng an tâm trong mỗi chuyến đi.

Thông qua việc hợp tác với các ngân hàng và đối tác, Visa nâng cao trải nghiệm của du khách, thúc đẩy nền kinh tế, đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số và phát triển du lịch của Việt Nam

Theo khảo sát của Visa, nhiều người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng sử dụng trợ lý AI để hỗ trợ mua sắm trực tuyến - Ảnh minh họa - T.L

Visa đón xu hướng AI mua sắm thay người dùng

Theo Visa, AI đang đang mở ra một chiều hướng mới trên hành trình trải nghiệm của khách hàng.

Khảo sát của Visa trên 1.000 người tiêu dùng Việt Nam cho thấy 57% sẵn sàng sử dụng trợ lý AI để hỗ trợ mua sắm trực tuyến. Những công cụ này có thể giúp tìm kiếm sản phẩm, so sánh lựa chọn và hoàn tất việc mua hàng.

Tuy nhiên, quyền riêng tư, độ chính xác và rủi ro thanh toán trái phép vẫn là những mối quan ngại đáng chú ý.

Ở bước chuyển dịch tiếp theo, AI có thể thực hiện giao dịch thay cho người dùng, bao gồm cả việc hoàn tất giao dịch.

Sự thay đổi này đòi hỏi niềm tin lớn hơn từ người dùng. Khảo sát của Visa tại châu Á - Thái Bình Dương chỉ ra rằng 45% người tiêu dùng cởi mở hơn với hình thức mua sắm, thanh toán ủy quyền cho AI nếu thanh toán an toàn hơn.

Với ngân hàng, cơ hội không chỉ nằm ở việc tích hợp AI vào các dịch vụ hiện có, mà còn ở khả năng đơn giản hóa trải nghiệm hằng ngày và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Đồng thời, các ngân hàng duy trì tiêu chuẩn về thanh toán liền mạch, an toàn, độ tin cậy và quyền kiểm soát của người tiêu dùng. Đây là những yếu tố nền tảng để xây dựng một hệ sinh thái thương mại đáng tin cậy.

Visa cho biết tháng 5-2026 triển khai chương trình Agentic Ready tại Việt Nam với sự phối hợp của năm ngân hàng phát hành thẻ trong nước.

Chương trình cung cấp môi trường thử nghiệm có kiểm soát, theo tiêu chuẩn vận hành thực tế. Qua đó, các tổ chức có thể kiểm thử, xác thực và tìm hiểu giao dịch do tác nhân AI khởi tạo, chuẩn bị cho những hình thức thương mại mới.

Song song đó, Visa hỗ trợ các tổ chức phát hành, công ty fintech và doanh nghiệp tại Việt Nam chuyển đổi chương trình tích lũy, đổi thưởng truyền thống dựa trên giao dịch sang những chương trình khách hàng thân thiết có tính kết nối và cá nhân hóa cao hơn.

Với Visa Rewards Platform, các đơn vị có thể linh hoạt thiết kế cơ chế tích điểm gắn với sản phẩm, dịch vụ và hành vi khách hàng. Đồng thời, khai thác dữ liệu và ứng dụng AI để cá nhân hóa trải nghiệm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Nền tảng cũng giúp gia tăng giá trị điểm thưởng bằng cách mở rộng lựa chọn quy đổi. Khách hàng có thể sử dụng điểm để đặt vé máy bay, khách sạn, đổi voucher hoặc chuyển đổi sang dặm bay và điểm thưởng trong các chương trình khách hàng thân thiết của đối tác.

Thông qua hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính, cơ quan Chính phủ và các đối tác, Visa góp phần củng cố hệ sinh thái thanh toán tại Việt Nam và thúc đẩy tài chính toàn diện.