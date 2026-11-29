Visa EB-1A, còn được gọi là "visa nhân tài", dành cho những cá nhân có năng lực xuất chúng và thành tích nổi bật trong các lĩnh vực như khoa học, giáo dục, kinh doanh, nghệ thuật và thể thao - Ảnh minh họa: Magnific

Theo báo The Washington Post ngày 28-11, tỉ lệ chấp thuận hồ sơ xin visa EB-1A đã giảm mạnh kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Đây là diện thị thực thuộc chương trình EB-1, dành cho những cá nhân có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh và thể thao.

Theo dữ liệu di trú liên bang, vào những tháng cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, cứ 100 hồ sơ xin visa EB-1A thì có khoảng 75 hồ sơ (75%) được chấp thuận. Đến giữa năm 2026, con số này giảm còn 32 hồ sơ (32%).

Số người được cấp visa cũng giảm, từ gần 8.900 người trong ba quý đầu năm tài chính 2024 xuống còn khoảng 5.200 người trong cùng kỳ năm tài chính 2026.

Tình trạng này khiến các tổ chức hỗ trợ người nhập cư lo ngại Mỹ sẽ khó thu hút những nhân tài từ nước ngoài, trong nhiều lĩnh vực như điện ảnh, công nghệ và nghiên cứu khoa học.

Bà Kate Angustia, cựu viên chức di trú Mỹ, cho rằng tỉ lệ cấp visa giảm mạnh là điều đáng chú ý, bởi chính quyền ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn thu hút những nhân tài giỏi nhất thế giới.

Xét duyệt ngày càng khắt khe, hồ sơ dễ bị bác

Visa EB-1A là diện thị thực dành cho người nước ngoài có thành tích xuất sắc, giúp họ có cơ hội nhận thẻ xanh và định cư lâu dài tại Mỹ.

Để được cấp visa, người nộp đơn phải đáp ứng ít nhất 3 trong 10 tiêu chí của cơ quan di trú Mỹ hoặc có thành tích đặc biệt như giành huy chương Olympic hay giải Oscar.

Sau đó, viên chức di trú sẽ xem xét toàn bộ hồ sơ để quyết định có cấp visa hay không. Theo các luật sư, nhiều người dù đáp ứng đủ các tiêu chí ban đầu vẫn bị từ chối ở vòng đánh giá cuối cùng này.

Luật sư di trú Rachel Baskin tại Long Island nhận xét việc xét duyệt hồ sơ hiện phụ thuộc nhiều hơn vào nhận định của viên chức di trú. Trước đây, những hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu và tiêu chuẩn pháp lý thường có cơ hội được chấp thuận cao hơn.

Ở vòng xét duyệt cuối cùng, viên chức di trú Mỹ đánh giá tổng thể hồ sơ để quyết định cấp hay từ chối visa EB-1A, ngay cả khi ứng viên đã đáp ứng các tiêu chí ban đầu - Ảnh minh họa: Magnific

Ông Finn Reynolds, phụ trách phân tích và chiến lược tại công ty dữ liệu di trú Lawfully, nhận định visa EB-1A dễ bị siết chặt xét duyệt hơn vì đây là diện visa dành cho những người có thành tích và năng lực đặc biệt nổi bật.

Tuy nhiên, ông Reynolds cũng nhấn mạnh tỉ lệ hồ sơ bị từ chối tăng cũng xuất phát từ chất lượng hồ sơ không tốt.

Một số công ty dịch vụ thu phí cao nhưng chỉ hỗ trợ những bộ hồ sơ thiếu thuyết phục. Thậm chí, có nơi chỉ bán mẫu đơn hoặc dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để soạn hồ sơ cho khách hàng.

Tình trạng thiếu nhân viên xét duyệt hồ sơ di trú và việc nhiều người mới chưa có kinh nghiệm cũng có thể khiến số hồ sơ bị từ chối tăng.

Theo dữ liệu từ Lawfully, ứng viên ngày càng thường xuyên bị yêu cầu bổ sung giấy tờ, bằng chứng để chứng minh năng lực. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy hồ sơ có nguy cơ bị từ chối.

Ông Reynolds dự đoán tỉ lệ hồ sơ EB-1A được chấp thuận có thể giảm còn khoảng 27% trong ba tháng cuối năm tài chính 2026.

Doanh nhân công nghệ cũng bị từ chối

Bất ngờ là kể cả ở lĩnh vực công nghệ, vốn được Tổng thống Trump ưu tiên thúc đẩy cũng ghi nhận tỉ lệ cấp visa giảm.

Luật sư di trú James Hollis tại thành phố Memphis, bang Tennessee kể rằng ông từng hỗ trợ một doanh nhân công nghệ nộp hồ sơ xin visa EB-1A. Người này từng huy động hơn 60 triệu USD vốn đầu tư, bán thành công nhiều công ty và được khoảng 20 bài báo đưa tin.

Tuy nhiên, hồ sơ nộp hồi tháng 6 vẫn bị từ chối vì viên chức di trú cho rằng ứng viên không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào.

Trước đây bà Melania Trump, phu nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng từng được cấp thẻ xanh theo diện EB-1 (diện định cư ưu tiên dành cho lao động có năng lực và thành tích nổi bật) vào năm 2001, khi còn làm người mẫu.