VinUni được vinh danh tại hạng mục "Partnerships for Progress" (Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững) tại 2026 ISCN Excellence Awards.

VinUni đứng chung hàng với các đại học hàng đầu thế giới

Theo kết quả vừa được Mạng lưới quốc tế về phát triển bền vững trong đại học (International Sustainable Campus Network - ISCN) chính thức công bố, năm 2026 ghi nhận sáu trường đại học trên toàn cầu được vinh danh tại giải thưởng thường niên ISCN Excellence Awards.

Đại diện duy nhất đến từ Việt Nam là Trường đại học VinUni, cạnh đó là nhiều cái tên danh giá thế giới như ETH Zurich (Thụy Sĩ), Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc), Đại học Tasmania (Australia) và Đại học Bách khoa Milan (Italy).

Tại mùa giải năm nay, VinUni nhận danh hiệu ghi nhận danh dự (Honourable Mention) ở hạng mục hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững. Giải thưởng vinh danh dự án “Từ mục tiêu khí hậu đến hành động địa phương: Mô hình hợp tác đa bên do trường đại học dẫn dắt vì chuyển đổi xanh”, do Trung tâm chuyển đổi xanh thông minh VinUni (GREEN-X) trực tiếp làm đầu mối chủ trì.

Đây là lần thứ hai VinUni được xướng tên tại ISCN Excellence Awards, sau lần đầu tiên vào năm 2023.

Khuôn viên VinUni - đại học trẻ nhất thế giới đạt chuẩn QS 5 sao toàn diện (2024), được Chính phủ đặt mục tiêu lọt Top 100 thế giới vào năm 2035.

Biến mục tiêu khí hậu thành giải pháp thực tiễn tại địa phương

Trong lộ trình phát triển bền vững toàn cầu, việc chuyển hóa các mục tiêu khí hậu mang tính chiến lược thành chính sách cụ thể và giải pháp có khả năng thực thi tại từng địa phương luôn là bài toán thách thức đối với nhiều quốc gia. Để giải quyết nút thắt này, VinUni đã nghiên cứu và phát triển thành công mô hình hợp tác đa bên đầy sáng tạo.

Trong mô hình này, trường đại học đóng vai trò trung tâm kết nối giữa các nhà khoa học, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Qua đó, tri thức khoa học cùng các công nghệ hiện đại được đưa thẳng vào quá trình hoạch định chính sách, rút ngắn khoảng cách từ lý thuyết đến hành động thực tiễn.

Dự án đã xây dựng 6 đề án chuyển đổi xanh cấp tỉnh và 11 giải pháp xanh thông minh cho 4 địa phương với tổng dân số hơn 24,3 triệu người và khoảng 473.000 doanh nghiệp.

Quá trình triển khai huy động khoảng 50 chuyên gia đến từ VinUni, Đại học Oxford, Đại học Duke, Đại học Cornell và các tổ chức đối tác. Hơn 1.000 cán bộ lãnh đạo địa phương và đại diện doanh nghiệp cũng tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi xanh.

Minh chứng rõ nét cho tính hiệu quả của mô hình là vào tháng 10-2026, dự án đã hoàn thành bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa các nền tảng số hiện đại phục vụ việc giám sát chuyển đổi xanh và quản lý tiêu chuẩn du lịch xanh. Đồng thời, 3 khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh cũng đã chính thức được chứng nhận đạt tiêu chuẩn xanh cơ bản của địa phương, tạo tiền đề quan trọng cho việc nhân rộng mô hình du lịch bền vững.

Đánh giá về quá trình vận hành và những cột mốc thực tế mà dự án đạt được, đại diện Hội đồng thẩm định ISCN ghi nhận cao hiệu quả thực tiễn cũng như tiềm năng nhân rộng mạnh mẽ của mô hình hợp tác do VinUni khởi xướng.

ISCN nhấn mạnh đây là hình mẫu tiêu biểu đối với các cơ sở giáo dục đại học tại các quốc gia đang phát triển, nơi các nguồn lực khoa học và công nghệ cần được kết nối trực tiếp với nhu cầu cấp thiết của địa phương để tạo ra những tác động môi trường - xã hội đo lường được.

Hạng mục hợp tác thú đẩy phát triển bền vững của ISCN Excellence Awards vốn đòi hỏi khắt khe về tính đổi mới trong phương thức hợp tác, khả năng nhân rộng mô hình, đóng góp thiết thực cho cộng đồng và giá trị bền vững đối với môi trường.

Việc VinUni đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí này khẳng định năng lực giải quyết các thách thức toàn cầu bằng phương pháp luận khoa học và tinh thần dấn thân vì cộng đồng.