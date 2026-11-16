Vietjet nhận hai giải thưởng quốc tế về quan hệ nhà đầu tư và tài chính

Ông Nguyễn An Phú, Giám đốc Phòng Tài chính Vietjet, đại diện hãng nhận các giải thưởng tại World Business Outlook Awards 2026 - Ảnh: TÀI NGUYỄN

Các giải thưởng ghi nhận nỗ lực của hãng trong việc nâng cao chất lượng công bố thông tin với nhà đầu tư và xây dựng chiến lược huy động vốn nhằm hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Theo Vietjet, với mô hình hàng không hybrid, hãng hợp tác với các đối tác tài chính quốc tế, đồng thời sử dụng nhiều cấu trúc tài chính để phục vụ kế hoạch phát triển đội tàu bay, mở rộng mạng đường bay và đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến hàng không.

Hãng cũng duy trì đội ngũ quan hệ nhà đầu tư chuyên trách, công bố thông tin về hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và báo cáo ESG bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên website quan hệ nhà đầu tư của hãng.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet, cho biết hãng gắn chiến lược huy động và phân bổ vốn với kế hoạch tăng trưởng dài hạn, đồng thời duy trì đối thoại với nhà đầu tư về các định hướng và kế hoạch kinh doanh.

Vietjet được vinh danh với hai giải thưởng toàn cầu về chiến lược tài chính và quan hệ nhà đầu tư - Ảnh: TÀI NGUYỄN

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất 74.385 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ và hoàn thành 86% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.721 tỉ đồng, tương đương 82% kế hoạch.

Cùng kỳ, hãng vận chuyển hơn 20,7 triệu lượt hành khách trên 111.700 chuyến bay, khai thác 223 đường bay, trong đó có 176 đường bay quốc tế và 47 đường bay nội địa.

World Business Outlook Awards là giải thưởng thường niên do tạp chí World Business Outlook tổ chức, nhằm ghi nhận các thành tựu trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính.