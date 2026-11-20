Ông Lê Duy Hải - Phó tổng giám đốc VietinBank phát biểu khai mạc Vietnam Connect Forum 2026 - Ảnh: VTB

Ngày 17-11, tại TP.HCM, VietinBank tổ chức Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026), với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn tập trung thảo luận các vấn đề nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, từ chính sách thuế, triển vọng kinh tế đến phát triển chuỗi cung ứng, năng lượng xanh và hợp tác kinh doanh.

Nhà đầu tư FDI quan tâm chính sách thuế, chuỗi cung ứng

Phát biểu khai mạc, ông Lê Duy Hải - Phó tổng giám đốc VietinBank - cho biết ngân hàng định hướng đồng hành cùng nhà đầu tư nước ngoài ngay từ giai đoạn tìm hiểu thị trường, trước khi quyết định đầu tư vào Việt Nam.

Bên cạnh cung cấp giải pháp tài chính, VietinBank còn kết nối nhà đầu tư với cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến đầu tư, đối tác địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai và mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Tại diễn đàn, bà Bùi Thu Thủy - Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) - cập nhật tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài, định hướng thu hút FDI thế hệ mới và những điểm đáng chú ý trong chính sách đầu tư tại Việt Nam.

Ở góc độ thuế, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam - phân tích những thay đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và công tác quản lý thuế năm 2026.

Các vấn đề như chi phí được trừ, ưu đãi thuế, hoàn thuế và kiểm soát rủi ro cũng được trao đổi, giúp doanh nghiệp có thêm thông tin để tuân thủ quy định và hoạch định tài chính.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành phân tích triển vọng kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính - ngân hàng, trong đó có tác động từ giá năng lượng, lạm phát, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thương mại quốc tế, tỉ giá và lãi suất.

Phiên tọa đàm còn có sự tham gia của ông Kenneth Tse - Phó chủ tịch phụ trách Tổ chức Chuỗi cung ứng và Sản xuất Intel Foundry, kiêm Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam - cùng ông Angus Lin, Trưởng Văn phòng hợp tác VietinBank tại Đài Bắc.

Các diễn giả trao đổi về những vấn đề gắn với hoạt động sản xuất và mở rộng đầu tư của doanh nghiệp FDI như năng lượng xanh, cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), phát triển nhà cung ứng nội địa, tài trợ chuỗi cung ứng và kết nối đầu tư xuyên biên giới.

Hoạt động Business Matching kết nối doanh nghiệp FDI với các đối tác cung cấp dịch vụ tại Việt Nam - Ảnh: VTB

Kết nối doanh nghiệp FDI với đối tác trong nước

Bên cạnh các phiên thảo luận, theo VietinBank, hoạt động Business Matching là điểm nhấn của Vietnam Connect Forum 2026, với hàng chục cuộc gặp trực tiếp được tổ chức theo nhu cầu đăng ký của doanh nghiệp.

Các cuộc gặp tập trung vào nhu cầu hợp tác cụ thể, giúp doanh nghiệp FDI trao đổi trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong lĩnh vực logistics, tư vấn pháp lý, đầu tư, kế toán - tài chính và tổng thầu xây dựng.

Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp FDI có thể tìm hiểu năng lực đối tác, trao đổi yêu cầu hợp tác và lựa chọn dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như kế hoạch mở rộng đầu tư.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong nước tiếp cận khách hàng FDI, mở rộng mạng lưới và tìm kiếm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng.

Hoạt động kết nối cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài ngày càng đa dạng. Ngoài nguồn vốn và dịch vụ ngân hàng, doanh nghiệp còn cần mạng lưới đối tác có chuyên môn để hỗ trợ quá trình đầu tư, vận hành và phát triển dự án.

VietinBank mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ nhà đầu tư

Thông qua Vietnam Connect Forum 2026, VietinBank tiếp tục triển khai định hướng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI, không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn kết nối nhà đầu tư với thông tin thị trường, chuyên gia và các đối tác tại Việt Nam.

Ngân hàng phát triển hệ sinh thái dịch vụ theo mô hình "One-stop Solution", đóng vai trò đầu mối kết nối doanh nghiệp với mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực pháp lý, thuế, kế toán, nhân sự, logistics, bất động sản công nghiệp và bảo hiểm.

Theo VietinBank, mô hình này giúp doanh nghiệp giảm thời gian tìm kiếm đối tác, thuận tiện hơn trong tiếp cận dịch vụ và tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Với mạng lưới hoạt động và hệ sinh thái dịch vụ đang mở rộng, VietinBank hướng tới hỗ trợ nhà đầu tư từ giai đoạn tìm hiểu thị trường, triển khai dự án đến vận hành và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.