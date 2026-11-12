VietinBank kết nối doanh nghiệp FDI: Gỡ vướng thuế, tìm đối tác

VietinBank sắp tổ chức Diễn đàn đầu tư và kết nối doanh nghiệp FDI - Ảnh: VTB

Theo VietinBank, trước những biến động của kinh tế trong nước và thế giới, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cần cập nhật thông tin về chính sách, thuế và xu hướng thị trường để chủ động lên kế hoạch kinh doanh. Cùng với đó, việc tìm được đối tác am hiểu thị trường Việt Nam giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư, mở rộng hoạt động.

Đáp ứng nhu cầu này, VietinBank tổ chức Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026). Sự kiện dự kiến quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và gần 300 lãnh đạo doanh nghiệp. Sự kiện tạo cơ hội để các bên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác.

Từ chính sách đầu tư đến bài toán thuế, lãi suất

Đại diện VietinBank cho biết, tại diễn đàn, phía cơ quan quản lý, các chuyên gia sẽ trao đổi những vấn đề gắn với hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp FDI, từ định hướng thu hút đầu tư, ưu đãi thuế đến triển vọng kinh tế và thị trường tài chính.

Theo chương trình, bà Bùi Thu Thủy - Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) - sẽ chia sẻ về định hướng thu hút đầu tư và những nội dung mà nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý khi đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Với chủ đề về thuế, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam - sẽ cập nhật những thay đổi quan trọng trong chính sách, hướng dẫn cách áp dụng ưu đãi và giải đáp vướng mắc thực tế của doanh nghiệp.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành sẽ phân tích bức tranh kinh tế trong nước và quốc tế, xu hướng dòng tiền, lãi suất và tỉ giá. Những thông tin này giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở tính toán chi phí và hoạch định tài chính và chủ động trước biến động thị trường.

Kết nối theo nhu cầu, tìm đúng đối tác

Theo VietinBank, điểm nhấn của diễn đàn là hoạt động kết nối giao thương trực tiếp (Business Matching). Dựa trên nhu cầu thực tế mà doanh nghiệp đăng ký trước, ban tổ chức sẽ sắp xếp các cuộc gặp riêng giữa doanh nghiệp FDI với các nhà cung cấp uy tín tại Việt Nam.

Các lĩnh vực kết nối bao gồm vận chuyển (logistics), tư vấn pháp luật, tư vấn đầu tư, kế toán - tài chính và xây dựng.

Việc bố trí cuộc gặp theo nhu cầu cụ thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tìm kiếm đối tác, tiếp cận đối tác phù hợp và trao đổi trực tiếp về khả năng hợp tác.

Thông qua diễn đàn, VietinBank mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp FDI tiếp cận thông tin chính sách, chuyên gia và các nguồn lực tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh cung cấp giải pháp giao dịch tài chính, ngân hàng còn hướng đến vai trò là cầu nối giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội quan hệ hợp tác và triển khai kế hoạch phát triển lâu dài.

Vietnam Connect Forum 2026 diễn ra từ 8h30 đến 12h ngày 17-11 tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Sự kiện dành cho doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước, quốc tế. Doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch VietinBank gần nhất hoặc hotline 1900 558 886 để đăng ký tham dự và kết nối đối tác.