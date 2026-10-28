Việt Nam tham gia Hiệp định Artemis về khám phá không gian

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tiếp nhận văn kiện từ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Sáng 28-10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã đại diện Việt Nam tiếp nhận Hiệp định Artemis về khám phá không gian từ Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks.

Hiệp định Artemis thiết lập các nguyên tắc chung nhằm định hướng hợp tác quốc tế trong hoạt động khám phá và sử dụng Mặt trăng, sao Hỏa cùng các thiên thể khác vì mục đích hòa bình.

Các nguyên tắc này hướng tới tăng cường tính minh bạch, khả năng tương thích giữa các hệ thống, chia sẻ thông tin khoa học, hỗ trợ phi hành gia và sử dụng không gian một cách có trách nhiệm, bền vững, từ đó tạo cơ sở để các quốc gia phối hợp trong hoạt động khám phá không gian an toàn, hòa bình và bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh Việt Nam xác định khoa học và công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực quan trọng, góp phần nâng cao năng lực khoa học, công nghệ quốc gia và phục vụ phát triển bền vững.

Việt Nam hoan nghênh Hiệp ước Artemis và mong muốn cùng các nước thành viên thúc đẩy hợp tác khám phá, sử dụng không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bình đẳng, minh bạch và bền vững, trên cơ sở luật pháp quốc tế, từ đó góp phần mang lại những giá trị thiết thực cho con người và Trái đất.

Theo ông Quân, Việt Nam ưu tiên nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và dữ liệu không gian; thúc đẩy ứng dụng phục vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; từng bước phát triển hệ sinh thái kinh tế vũ trụ và hoàn thiện năng lực quản trị các hoạt động không gian.

Hiệp định Artemis là sáng kiến do Hoa Kỳ khởi xướng năm 2020, nhằm thiết lập các nguyên tắc chung thúc đẩy hợp tác quốc tế trong hoạt động thăm dò và sử dụng Mặt trăng, sao Hỏa và các thiên thể khác vì mục đích hòa bình.