Việt Nam là quốc gia duy nhất nhận giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính đã thay mặt Chính phủ Việt Nam đón nhận giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ 2026 của GSMA - Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ số quốc tế tại Việt Nam 2026, tại phiên khai mạc hội nghị bàn tròn Bộ trưởng số và trí tuệ nhân tạo, sáng 28-10 tại TP Quảng Ninh, Hiệp hội Thông tin di động toàn cầu (GSMA) đã trao giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 cho Việt Nam.

Trước đó, giải thưởng được công bố tại Hội nghị Di động thế giới (MWC Barcelona 2026) vào tháng 3-2026.

Đại diện GSMA cho biết giải thưởng được lựa chọn bởi hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập, gồm đại diện từ ITU, OECD, GSMA... nhằm tôn vinh Chính phủ có vai trò lãnh đạo chính sách bền bỉ, tầm nhìn chiến lược và kiến tạo môi trường pháp lý vượt trội để thúc đẩy phát triển di động và kỹ thuật số.

GSMA khẳng định Việt Nam được vinh danh không phải vì một dự án hay một công nghệ đơn lẻ, mà nhờ cách tiếp cận bền bỉ, gắn kết khát vọng quốc gia với định hướng chính sách, tổ chức thực thi và quan hệ hợp tác cùng ngành công nghiệp.

Ba điểm nổi bật được GSMA nêu rõ để Việt Nam đoạt giải thưởng.

Thứ nhất, kết nối hạ tầng kinh tế, việc mở rộng băng rộng và thúc đẩy 5G phản ánh tầm nhìn rộng hơn: giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, dịch vụ công dễ tiếp cận hơn và nền kinh tế cạnh tranh hơn.

Thứ hai, biến chiến lược thành điều kiện thực tiễn. Hồ sơ đề cử đánh giá cao chính sách phổ tần và các biện pháp hỗ trợ đầu tư mạng lưới, qua đó tạo cho thị trường cả năng lực xây dựng lẫn niềm tin để đầu tư.

Thứ ba, lấy con người làm trung tâm, các sáng kiến phát triển kỹ năng số dựa vào cộng đồng thể hiện nguyên tắc: tiến bộ không chỉ đo bằng mạng lưới được triển khai, mà bằng những cơ hội người dân thực sự sử dụng được.

Đại diện GSMA cho biết Việt Nam cần phát huy đà phát triển để mang tiếng nói mạnh mẽ hơn lên diễn đàn viễn thông toàn cầu: tiếp tục đưa ra các quyết sách táo bạo khuyến khích đầu tư dài hạn; chuyển hóa kết nối tiên tiến thành năng lực công nghiệp mới; lồng ghép niềm tin và an ninh vào tăng trưởng số; trang bị cho người dân kỹ năng để hưởng lợi từ AI; chia sẻ kinh nghiệm chính sách, đưa kỹ sư, nhà đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác quốc tế, đóng góp vào các tiêu chuẩn toàn cầu và công nghệ có khả năng tương tác.

Theo GSMA, cơ hội của Việt Nam không chỉ là tiếp nhận thế hệ công nghệ tiếp theo, mà còn là góp phần kiến tạo nên nó.

Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ của GSMA mỗi năm chỉ vinh danh một quốc gia duy nhất trên toàn cầu. Năm 2025, quốc gia nhận giải thưởng là Cộng hòa Liên bang Brazil, được vinh danh nhờ các chính sách quản lý phổ tần hiệu quả và đổi mới pháp lý viễn thông. Năm 2024, giải thưởng thuộc về Trinidad và Tobago, năm 2023 thuộc về Ấn Độ.