Việt Nam làm việc với Úc về hợp tác thăm dò, khai thác đất hiếm, khoáng sản thiết yếu

Đại sứ Phạm Hùng Tâm (giữa) gặp gỡ đại diện CSIRO và Tổng giám đốc Công ty đất hiếm Cobra - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, từ ngày 16 đến 19-10, Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm đã có các cuộc gặp gỡ và làm việc với đại diện chính phủ, các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp Úc nhân dịp tham dự Hội nghị và Triển lãm quốc tế về khai khoáng và tài nguyên 2026 (IMARC 2026) tại TP Sydney (bang New South Wales).

IMARC là sự kiện chuyên về chủ đề khai khoáng lớn nhất Úc, được tổ chức thường niên. Sự kiện năm nay thu hút hơn 12.000 đại biểu đăng ký từ hơn 120 quốc gia, cùng sự tham gia của hơn 50 đoàn chính phủ.

Trong khuôn khổ IMARC 2026, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã gặp Bộ trưởng Tài nguyên Úc Madeleine King.

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển trong hợp tác năng lượng và khoáng sản, đặc biệt sau Đối thoại cấp Bộ trưởng Việt Nam - Úc về năng lượng và khoáng sản lần thứ nhất được tổ chức trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Úc vào tháng 8.

Bên cạnh cuộc gặp với Bộ trưởng Madeleine King, Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng có buổi làm việc với đại diện Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Khối Thịnh vượng chung Úc (CSIRO), Tổ chức Khoa học và công nghệ hạt nhân Úc (ANSTO), Hiệp hội Than Úc và cơ quan phụ trách công nghiệp mỏ bang New South Wales.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cùng các bên trao đổi về khả năng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, công nghệ mỏ và cung cấp than, khoáng sản cho thị trường Việt Nam.

Một nội dung đáng chú ý khác là hợp tác về đất hiếm và khoáng sản thiết yếu.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã làm việc với lãnh đạo một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này như Arafura, Lynas, Australian Rare Earths, Cobra và Australian Strategic Materials, trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, trong đó có các khâu thăm dò, thẩm định, khai thác, chế biến và tinh luyện.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với khoáng sản thiết yếu gia tăng, Úc đang tiếp tục thúc đẩy phát triển năng lực khai thác, chế biến và các chuỗi cung ứng khoáng sản có khả năng chống chịu cao hơn.

Đối với Việt Nam, đây là cơ sở để hai nước tiếp tục khai thác các tiềm năng hợp tác đã được xác định trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, tài nguyên, công nghệ khai khoáng và chế biến khoáng sản.