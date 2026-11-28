Lãnh đạo các nước cơ chế hợp tác CLMV bắt tay, chụp ảnh chung trước Hội nghị cấp cao CLMV-12 ngày 28-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 28-11, Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 đã được tổ chức thành công tại Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo 4 nước thành viên, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác phát triển, tổ chức quốc tế và đại diện doanh nghiệp khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên khai mạc, phiên họp giữa các nhà lãnh đạo Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam cùng phiên họp toàn thể của hội nghị.

5 đề xuất để biến thế mạnh của CLMV thành sức mạnh kinh tế

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại phiên họp giữa bốn nhà lãnh đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh giai đoạn 2027 - 2030 là thời điểm hợp tác CLMV cần tạo bước chuyển về chất trong hợp tác, hướng tới xây dựng khu vực "trở thành trung tâm logistics khu vực và trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu".

Trên tinh thần đó, các nhà lãnh đạo đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn và chân thành, đồng thời thống nhất các biện pháp nhằm tạo đột phá cho hợp tác CLMV.

Các nhà lãnh đạo ủng hộ 5 đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm biến thế mạnh thành sức mạnh kinh tế, những chuỗi giá trị chung và mở rộng nguồn lực cho phát triển.

Trong đó, đầu tiên phải quyết liệt tháo gỡ những rào cản, vướng mắc đang tồn tại để hàng hóa, dòng vốn và lao động được lưu thông thông suốt, hình thành không gian phát triển chung của bốn nước.

Tiếp đến, hình thành cơ sở sản xuất chung và các chuỗi cung ứng Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam có sức cạnh tranh khu vực. Bên cạnh đó, phải đổi mới phương thức huy động nguồn lực, phát huy tối đa vai trò của khu vực tư nhân.

CLMV cần định vị vai trò mới của mình trong cấu trúc khu vực đang định hình và chuyển biến nhanh chóng. Cuối cùng, bảo đảm sự thống nhất giữa cam kết cấp cao và hành động thực tiễn, cụ thể hóa các cam kết chính trị thành hành động và sản phẩm thực chất.

3 kết nối chiến lược để hình thành "cơ sở sản xuất chung"

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị cấp cao CLMV-12 ngày 28-11 - Ảnh: VIỆT TRUNG

Trong phiên toàn thể ngay sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhắc đến ý tưởng hình thành "cơ sở sản xuất chung" nhằm đưa hợp tác 4 nước CLMV bước sang giai đoạn phát triển mới.

Để hiện thực hóa, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề xuất 3 kết nối chiến lược. Thứ nhất là kết nối hạ tầng và logistics, tạo điều kiện để các hành lang kinh tế thông suốt và tạo ra giá trị gia tăng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng đề xuất sáng kiến "Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước", nghiên cứu lựa chọn tuyến thí điểm đầu tiên, kết nối các cảng cạn hiện có với cửa khẩu, sân bay và cảng biển thành những tuyến vận chuyển liền mạch. Song song đó, đẩy mạnh số hóa thủ tục, liên thông dữ liệu, giảm thời gian và chi phí vận chuyển.

Kết nối chiến lược thứ hai là kết nối về kinh tế, hình thành những chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng chung.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, 4 nước cần nghiên cứu hình thành các khu hợp tác công nghiệp, khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Trong đó, cần tập trung vào sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao, nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nông sản 4 nước, kết nối vùng nguyên liệu với khu công nghiệp, chế biến và phân phối.

Những việc này nhằm giúp doanh nghiệp có cơ sở đầu tư lâu dài, nông dân có đầu ra ổn định và nông sản của tiểu vùng từng bước khẳng định được thương hiệu chung.

Thứ ba là kết nối con người, văn hóa và môi trường, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Các nước thành viên cần chung tay thúc đẩy hợp tác quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái và gìn giữ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của tiểu vùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất sáng kiến "Hành trình di sản CLMV", kết nối những di sản thành hành trình du lịch liên quốc gia và bốn nước cùng kể câu chuyện các nền văn minh dọc sông Mekong.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định cam kết của Việt Nam nâng cấp Chương trình học bổng CLMV 2.0, mở rộng sang đào tạo sau đại học và đào tạo nghề, giảng dạy bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Hai sáng kiến của Việt Nam đi đúng vào cốt lõi các nước quan tâm

Quang cảnh phiên toàn thể Hội nghị cấp cao CLMV-12 ngày 28-11 - Ảnh: VIỆT TRUNG

Theo Bộ Ngoại giao, tại Hội nghị cấp cao CLMV-12, các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường kết nối vận tải dọc theo các hành lang kinh tế của tiểu vùng. Bên cạnh đó, tăng cường vận tải hàng hải và kết nối cảng biển, kết nối logistics thông minh và xây dựng hệ sinh thái logistics hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác thương mại điện tử và phát triển năng lượng tái tạo.

Hội nghị cũng thống nhất gia tăng các biện pháp tạo thuận lợi thương mại qua biên giới, áp dụng mô hình cửa khẩu thông minh, phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới. Đồng thời, bảo đảm môi trường thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp CLMV tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị khu vực.

Các nhà lãnh đạo nhất trí giao các bộ trưởng chuyên ngành nghiên cứu khả năng phát triển CLMV thành một cơ sở sản xuất thống nhất cũng như nghiên cứu phát triển chuỗi cung ứng nông sản CLMV tập trung vào các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung CLMV-12 và 2 sáng kiến về "Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước" và "Hành trình di sản CLMV" do Việt Nam đề xuất.

Tiếp sau hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chính thức bàn giao vai trò Chủ tịch Hợp tác CLMV sang Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đánh dấu 2 năm chủ trì thành công cơ chế hợp tác của Việt Nam.

Đặc biệt, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ với tư cách là cơ chế tiểu vùng duy nhất hội tụ đầy đủ cả 5 nước Mekong, ACMECS cần phát huy vai trò điều phối ưu tiên và tiếng nói chung của các nước thành viên trong hợp tác với các đối tác bên ngoài.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Nay Pyi Taw của Hội nghị cấp cao ACMECS-11. Sau hội nghị cũng đã diễn ra lễ bàn giao vai trò Chủ tịch hợp tác ACMECS từ Myanmar sang Thái Lan.

3 định hướng để Mekong thành trung tâm sản xuất chất lượng cao

Cũng trong ngày 28-11 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung trước Hội nghị cấp cao ACMECS-11 ngày 28-11 - Ảnh: VGP

Hội nghị do Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Myanmar - nước Chủ tịch ACMECS năm 2025 - 2026. Tham dự hội nghị có Tổng thống Myanmar, Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất ACMECS tập trung vào 3 định hướng trọng tâm để xây dựng Mekong thành trung tâm sản xuất chất lượng cao, sáng tạo, tự chủ và phát triển bền vững.

Thứ nhất, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tiểu vùng.

Các nước ACMECS cần ưu tiên kết nối đồng bộ các trung tâm sản xuất, đô thị, cảng biển, cửa khẩu và thị trường cũng như phát triển hiệu quả các hành lang kinh tế, từng bước hình thành các chuỗi cung ứng khu vực có sức cạnh tranh cao.

Trong đó, cần phối hợp huy động các nguồn vốn để tập trung kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là đường bộ và đường sắt giữa tiểu vùng với khu vực. Trọng điểm, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, là dọc hành lang kết nối Trung Quốc qua 5 nước Mekong sau đó kết nối Malaysia và Singapore và tuyến cao tốc kết nối 5 nước Mekong để kết nối tới Ấn Độ.

Thứ hai, xác định bảo vệ môi trường, quản lý bền vững nguồn nước xuyên biên giới và thích ứng biến đổi khí hậu là ưu tiên chiến lược, lâu dài. ACMECS cần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên, nhất là tài nguyên nước; hình thành cơ chế tham vấn và chia sẻ thông tin thường xuyên.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ phương thức hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của ACMECS trong cấu trúc tiểu vùng và khu vực.

Thủ tướng đề nghị sớm hoàn thành dự thảo Kế hoạch tổng thể hợp tác ACMECS trong giai đoạn mới với các ưu tiên có trọng tâm, lựa chọn danh mục dự án thiết thực, có khả năng huy động nguồn lực từ các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và tạo tác động lan tỏa.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tại họp báo chiều tối 28-11 - Ảnh: NHƯ Ý

Tại họp báo quốc tế sau hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu bật việc 2 sáng kiến của Việt Nam được các nhà lãnh đạo CLMV thông qua: "Hai sáng kiến này đi đúng vào những vấn đề cốt lõi mà các nước thành viên quan tâm và được thiết kế rất cụ thể, nêu rõ mục tiêu, hoạt động chính cũng như quy trình theo dõi, thúc đẩy thực hiện để sau một năm sẽ tiến hành đánh giá lại kết quả thực hiện", Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ khi trả lời câu hỏi phóng viên. Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc các nước thành viên sẽ triển khai kết quả hội nghị trong thời gian tới như thế nào, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết các văn kiện được thông qua tại hội nghị đã quy định rất rõ ràng về mục tiêu, nội dung và quy trình triển khai. Trên cơ sở đó, Chính phủ mỗi nước sẽ ban hành chương trình hành động và kế hoạch cụ thể; đồng thời yêu cầu các cơ quan, địa phương tăng cường phối hợp nội bộ, phối hợp giữa các quốc gia thành viên, Ban Thư ký ASEAN cũng như các đối tác quốc tế. "Trong hội nghị lần này, đã có nước thành viên nêu sáng kiến thành lập Hội đồng Kinh doanh ACMECS - một ý tưởng mà tôi đánh giá là thiết thực, qua đó tạo kênh kết nối thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động tại các nước và thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nói thêm.

Biến sự gắn kết của các nước Mekong thành sức mạnh phát triển chung Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chia sẻ điều mà Việt Nam mong muốn thúc đẩy trong hợp tác Mekong qua hai hội nghị ngày 28-11 tại Hà Nội.