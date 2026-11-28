Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith trước hội đàm - Ảnh: VGP

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 27-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith đã hội đàm tại Trụ sở Chính phủ.

Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước.

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đạt được, đặc biệt là việc Lào chính thức ra khỏi nhóm các nước kém phát triển (LDC) vào ngày 24-11-2026.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Lào và sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, hỗ trợ Lào thực hiện các mục tiêu phát triển.

Về phần mình, Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith bày tỏ vui mừng trở lại thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Lào đồng thời bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ to lớn, quý báu và hiệu quả mà Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước.

Đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị

Tại hội đàm, hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Để cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược", hai bên nhất trí duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và cơ chế hợp tác.

Bên cạnh đó phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2026, chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và các hoạt động trong "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027".

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội đàm - Ảnh: VGP

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai Thủ tướng nhất trí tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn, tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Hai lãnh đạo thống nhất sớm cụ thể hóa lộ trình, biện pháp nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 5 tỉ USD, hướng tới 10 tỉ USD và tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam, trong đó có nông sản và hàng hóa khu vực biên giới, cũng như tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục và điều kiện triển khai các dự án của doanh nghiệp Việt Nam.

Về vấn đề này, Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và minh bạch.

Thúc đẩy các dự án kết nối giao thông, năng lượng và hạ tầng

Hai Thủ tướng cũng trao đổi các biện pháp thúc đẩy các dự án kết nối về giao thông, năng lượng và hạ tầng, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Trong đó Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith đánh giá cao hợp tác năng lượng giữa hai nước và mong muốn mở rộng hợp tác phát triển thủy điện, năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải điện, phát huy tiềm năng xuất khẩu năng lượng của Lào.

Nhà lãnh đạo Lào đồng thời khẳng định sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Thủ tướng Lào Saleumsay Kommasith phát biểu tại hội đàm - Ảnh: VGP

Về quốc phòng, an ninh và biên giới, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia...

Cảm ơn Lào đã phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Lào tiếp tục ủng hộ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, hai Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ có triển vọng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong đó chuẩn bị Nghị định thư hợp tác giáo dục giai đoạn 2028-2032 và đẩy nhanh Dự án Trường đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động và kinh doanh hợp pháp tại Lào.

Các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng được hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và giáo dục truyền thống về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực trong "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027", nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Quang cảnh hội đàm ngày 27-11 tại Trụ sở Chính phủ - Ảnh: VGP

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp lập trường về các vấn đề cùng quan tâm cũng như ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương.

Hai bên nhấn mạnh phối hợp trong các vấn đề liên quan đến an ninh nguồn nước sông Mekong, tình hình Biển Đông và các thách thức an ninh phi truyền thống. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, nhất là ACMECS, CLMV và GMS.