Nhiều MV âm nhạc sử dụng hình ảnh từ các bộ phim nổi tiếng để xây dựng câu chuyện riêng - Ảnh: Netflix

Một điệu nhảy trong nhà hàng của Pulp Fiction, cảnh phim kinh điển làm gốm trong Ghost hay khoảnh khắc đôi tình nhân khiêu vũ giữa bầu trời sao của La La Land đều từng được tái hiện trong MV ca nhạc.

Những khung hình quen thuộc được đặt vào bối cảnh mới, với nhân vật và câu chuyện khác. Cách làm này cho thấy mối liên hệ giữa âm nhạc và điện ảnh, đồng thời đặt ra yêu cầu về dấu ấn sáng tạo của nghệ sĩ khi sử dụng chất liệu từ tác phẩm có sẵn.

Mượn cảnh phim kinh điển để kể câu chuyện âm nhạc

Điện ảnh thường được các nghệ sĩ đưa vào MV như một chất liệu kể chuyện, thông qua những phân cảnh quen thuộc được đặt trong bối cảnh âm nhạc mới.

Trong MV Anh nên đi khỏi đây, HIEUTHUHAI cùng diễn viên Jun Vũ tái hiện các phân cảnh lấy cảm hứng từ các bộ phim gồm Big Fish, Mr. & Mrs. Smith, Pulp Fiction, Tuyệt đỉnh Kung Fu, Romeo + Juliet, La La Land...

Mỗi tác phẩm mang đến một bối cảnh và sắc thái riêng. Có cảnh đôi tình nhân tựa lưng vào nhau, cầm súng trong Mr. & Mrs. Smith; điệu nhảy Twist của Vincent Vega và Mia Wallace trong Pulp Fiction; hay ánh mắt của Romeo và Juliet qua bể cá trong phiên bản Romeo + Juliet năm 1996.

Một phân cảnh trong MV Anh nên đi khỏi đây gợi nhớ bộ phim Mr. & Mrs. Smith - Ảnh: IMDb/YouTube

Các phân cảnh được đặt trong mạch truyện về một mối quan hệ tình cảm. Hình ảnh hai nhân vật sát cánh chiến đấu trong Mr. & Mrs. Smith gợi liên tưởng đến sự gắn bó giữa một cặp đôi, còn cảnh nhìn nhau qua bể cá trong Romeo + Juliet mang sắc thái lãng mạn, có phần xa cách.

Phần kết MV đưa khán giả trở lại bối cảnh rạp xiếc trong Big Fish, liên kết các phân cảnh thành những lát cắt trong câu chuyện tình cảm. Việc lựa chọn nhiều bộ phim khác nhau giúp ê kíp xây dựng một chuỗi hình ảnh có sự thay đổi về không gian, màu sắc và cảm xúc.

Phân cảnh lấy cảm hứng từ phim Big Fish - Ảnh: IMDb/YouTube

Cách sử dụng chất liệu điện ảnh này từng được nhóm nhạc TWICE thực hiện trong MV What Is Love? năm 2018. 9 thành viên hóa thân vào các nhân vật, tái hiện nhiều cảnh phim nổi tiếng như cảnh làm gốm trong Ghost, điệu nhảy trong Pulp Fiction, những hình ảnh lãng mạn của La La Land, Romeo + Juliet, Love Letter (1995)...

Theo Yonhap, ý tưởng sử dụng chủ đề phim ảnh xuất phát từ chính các thành viên TWICE. Dahyun giải thích ca khúc nói về một cô gái tìm hiểu tình yêu thông qua sách, phim và phim truyền hình.

TWICE tái hiện điệu nhảy nổi tiếng của Uma Thurman và John Travolta trong phim Pulp Fiction - Ảnh: IMDb

Jihyo (TWICE) hóa thân thành nhân vật trong bộ phim Love Letter - Ảnh: IMDb

Vì vậy, các phân cảnh điện ảnh được đưa vào MV có liên hệ trực tiếp với nội dung bài hát: những cô gái hình dung về tình yêu qua các câu chuyện họ từng xem.

Ariana Grande cũng sử dụng nhiều tác phẩm điện ảnh để xây dựng MV thank u, next (2018). Nữ ca sĩ lần lượt hóa thân thành các nhân vật trong bốn bộ phim tuổi teen nổi tiếng gồm Mean Girls, Bring It On, Legally Blonde và 13 Going on 30.

Trong cuộc phỏng vấn với Pitchfork, đạo diễn Hannah Lux Davis cho biết ý tưởng ban đầu tập trung vào Mean Girls. Sau đó, ê kíp mở rộng sang những bộ phim hài tình cảm khác.

Ariana Grande gợi nhắc bộ phim Mean Girls qua tạo hình và bối cảnh trong MV - Ảnh: X

Ariana Grande gợi nhắc tạo hình của Jennifer Garner trong bộ phim hài lãng mạn 13 Going on 30 - Ảnh: IMDb

Theo nữ đạo diễn, các tác phẩm có điểm chung là nhân vật trải qua đổ vỡ tình cảm rồi trưởng thành hơn. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt ca khúc thank u, next nói về những mối quan hệ đã qua và bài học mà nữ ca sĩ nhận được.

Ở cả ba trường hợp, phim ảnh được lựa chọn đều có mối liên hệ với nội dung ca khúc. Những cảnh phim không đứng riêng như phần minh họa mà tham gia vào việc xây dựng nhân vật, bối cảnh và diễn biến câu chuyện.

Những hình ảnh quen thuộc khơi gợi sự hoài niệm

Một phân cảnh điện ảnh nổi tiếng thường có những dấu hiệu nhận diện rõ ràng: góc máy, trang phục, động tác hoặc cách sắp đặt nhân vật. Chỉ một vài chi tiết được giữ lại cũng có thể giúp người xem liên tưởng đến tác phẩm gốc.

Điệu nhảy Twist của Vincent Vega và Mia Wallace trong Pulp Fiction là ví dụ. Phân cảnh do John Travolta và Uma Thurman thể hiện trở thành một trong những hình ảnh đặc trưng của bộ phim Quentin Tarantino.

Động tác khiêu vũ, trang phục và không khí retro của nhà hàng tạo nên dấu ấn riêng, khiến cảnh phim Pulp Fiction dễ được nhận ra khi xuất hiện trong những sản phẩm khác - Ảnh: IMDb



Tương tự, cảnh Jack và Rose đứng ở mũi tàu trong Titanic cũng là hình ảnh quen thuộc của điện ảnh đại chúng - Ảnh: IMDb

Trong MV 1999, Charli XCX và Troye Sivan hóa thân thành hai nhân vật do Leonardo DiCaprio và Kate Winslet thể hiện. MV còn tái hiện nhiều biểu tượng văn hóa đại chúng thập niên 1990, gắn với các phim như The Matrix và American Beauty - Ảnh: IMDb

Vai trò của hình ảnh trong trải nghiệm âm nhạc cũng được phản ánh qua các dữ liệu ngành. Nghiên cứu đăng trên Convergence, phân tích 2.896 MV giai đoạn 2016-2019, ghi nhận yếu tố hình ảnh, trình diễn và kể chuyện có mối liên hệ tích cực với mức độ tương tác trên YouTube.