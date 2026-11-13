The Weeknd bất ngờ ra mắt MV đầu tiên trong năm 2026

The Weeknd trong MV mới Hong Kong - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 12-11, The Weeknd bất ngờ phát hành MV Hong Kong trên kênh YouTube chính thức. Đây là MV đầu tiên của nam ca sĩ trong năm 2026.

MV Hong Kong do Evan Larsen đạo diễn, có sự tham gia của siêu mẫu Hề Mộng Dao. Các cảnh quay được thực hiện tại khu Vượng Giác và đảo Hong Kong, tập trung vào nhịp sống thành phố về đêm, những con phố và ánh đèn neon.

Theo chia sẻ của Evan Larsen với South China Morning Post, The Weeknd yêu thích những bộ phim Hong Kong cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990.

Nam ca sĩ đã gửi cho đạo diễn danh sách các tác phẩm tham khảo trước khi thực hiện MV, trong đó có phim của đạo diễn Vương Gia Vệ.

The Weeknd giới thiệu MV Hong Kong ngay trên sân vận động Khải Đức - Video: THE WEEKND

Hong Kong sử dụng phần nhạc mẫu và giọng hát của Vương Phi trong ca khúc Monsoon phát hành năm 1993. Trong bài hát, The Weeknd thể hiện phần lời bằng tiếng Anh, kết hợp với giọng hát tiếng Quảng Đông của nữ ca sĩ.

Trước khi MV ra mắt, The Weeknd đã giới thiệu ca khúc trên màn hình lớn tại sân vận động Khải Đức, Hong Kong, trong đêm diễn đầu tiên thuộc chuỗi bốn buổi biểu diễn vào ngày 24-10.

Theo Billboard, Hong Kong lập kỷ lục về lượt nghe, thích, lưu, bình luận và chia sẻ trong ngày đầu phát hành đối với một ca khúc không sử dụng tiếng Trung trên nền tảng NetEase Cloud Music trong vòng 5 năm.

Sản phẩm đồng thời ghi nhận màn ra mắt có thành tích cao nhất từ trước đến nay của một nghệ sĩ nam phương Tây trên QQ Music.

The Weeknd kể chuyện tình yêu dang dở qua Hong Kong

Trong MV, Hề Mộng Dao vào vai người yêu của nhân vật do The Weeknd thể hiện. Cả hai cùng lái xe, đi qua những con phố ở Hong Kong. MV ghi lại nhiều khung cảnh quen thuộc của thành phố, từ bến cảng lúc bình minh đến những khu chợ đông đúc và đường phố khi lên đèn.

Hề Mộng Dao là nữ chính của Hong Kong - Ảnh: Chụp màn hình

Trái ngược với những khoảnh khắc bên nhau, The Weeknd trong MV nhiều lần xuất hiện một mình trong quán bar, hút thuốc, uống rượu và hát karaoke. Ở cảnh cuối, nam ca sĩ ngồi một mình uống rượu trên ban công một tòa nhà cao tầng.

Nội dung ca khúc Hong Kong cũng xoay quanh một mối quan hệ ngắn ngủi, kết thúc trước khi hai người có cơ hội xây dựng tình cảm lâu dài.

Trong khi đó, phần giọng hát của Vương Phi được lấy từ ca khúc Monsoon. Hình ảnh gió mùa trong ca khúc gốc được sử dụng để diễn tả sức ảnh hưởng của một người trong tình yêu. Khi người ấy rời đi, nhân vật còn lại phải đối diện với cảm giác trống vắng.