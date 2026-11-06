Tour diễn của The Weeknd lập kỷ lục doanh thu hơn 1,3 tỉ USD

The Weeknd lập kỷ lục nghệ sĩ nam solo có tour diễn đạt doanh thu cao nhất lịch sử - Ảnh: Pedro Becerra/Getty Images

Không chỉ lập kỷ lục về doanh thu, chuyến lưu diễn của The Weeknd còn bán hơn 9 triệu vé, đi qua năm châu lục và gây quỹ hàng triệu USD cho các hoạt động nhân đạo. Đây được xem là một trong những cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ người Canada.

Tour diễn của The Weeknd lập kỷ lục doanh thu lịch sử

Theo tạp chí Variety, The Weeknd kết thúc hành trình lưu diễn toàn cầu vào tối 5-11 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Khởi động từ năm 2022, After Hours Til Dawn Tour trải qua 176 đêm diễn tại 67 thành phố, thuộc 30 quốc gia và năm châu lục.

Tổng doanh thu của tour vượt 1,3 tỉ USD, với hơn 9 triệu vé được bán ra. Thành tích này đưa The Weeknd trở thành nghệ sĩ nam solo có chuyến lưu diễn đạt doanh thu cao nhất lịch sử.

Sức hút của tour tiếp tục được duy trì trong năm cuối cùng. Riêng năm 2026, chuyến lưu diễn bán hơn 3 triệu vé, thu về trên 500 triệu USD. Tháng 7-2026, The Weeknd đứng đầu bảng xếp hạng Boxscore hằng tháng của Billboard, với doanh thu hơn 120 triệu USD và gần 900.000 vé được bán ra chỉ trong một tháng.

Sân khấu hoành tráng trong chuyến lưu diễn kéo dài 4 năm của The Weeknd - Ảnh: - Ảnh: IGNV

Để đáp ứng nhu cầu khán giả, chặng lưu diễn châu Á được mở rộng từ 11 lên 17 đêm diễn. Trong đó, nam ca sĩ tổ chức ba đêm tại Bangkok (Thái Lan) và bốn đêm tại Hong Kong. Riêng tại Hong Kong, anh trở thành nghệ sĩ nam solo quốc tế có lượng vé bán ra cao nhất, với gần 200.000 vé.

Không chỉ tạo dấu ấn về doanh thu, After Hours Til Dawn Tour còn thiết lập nhiều kỷ lục tại các địa điểm biểu diễn lớn.

Tại Mỹ, The Weeknd tổ chức bảy đêm diễn ở sân vận động SoFi, Los Angeles. Ở quê nhà Canada, anh có sáu đêm diễn tại Rogers Centre, Toronto. Trong khi đó, tại Pháp, nam ca sĩ thực hiện 6 đêm diễn cháy vé ở sân vận động Stade de France trong năm 2026.

After Hours Til Dawn Tour thu hút hơn 9 triệu lượt khán giả, mang về hơn 1,3 tỉ USD - Ảnh: IGNV

Năm 2024, tour đến Australia với các đêm diễn sân vận động đầu tiên của The Weeknd tại quốc gia này, đồng thời đánh dấu lần đầu anh trở lại Australia sau 7 năm. Nam ca sĩ biểu diễn hai đêm tại Marvel Stadium ở Melbourne, sau đó tiếp tục với hai đêm tại Accor Stadium ở Sydney. Các nghệ sĩ hỗ trợ trong chặng Australia gồm Anna Lunoe, Mike Dean và Chxrry22.

Đáng chú ý, lịch diễn tại Australia từng bị hoãn trước khi được công bố lại vào tháng 8-2024. Một số địa điểm ban đầu dự kiến tổ chức, gồm Brisbane và New Zealand, cuối cùng không nằm trong lịch trình mới.

Trước khi kết thúc tour, The Weeknd phát hành ca khúc Hong Kong hợp tác cùng Faye Wong vào tháng 10-2026. Ca khúc ra mắt trực tiếp tại Hong Kong và lập nhiều kỷ lục phát trực tuyến trên các nền tảng âm nhạc Trung Quốc - Ảnh: IGNV

Bên cạnh doanh thu, After Hours Til Dawn Tour còn quyên góp hơn 8,5 triệu USD cho các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cứu trợ nạn đói, giáo dục và phụ nữ, trẻ em gái trên toàn cầu.

Sau 4 năm, After Hours Til Dawn Tour không chỉ trở thành cột mốc lớn trong sự nghiệp của The Weeknd mà còn ghi dấu một trong những chuyến lưu diễn thành công nhất lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc.