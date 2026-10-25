Lưu Văn và Hề Mộng Dao: Kỹ năng catwalk đối đầu sức hút hào môn

Lưu Văn, Hề Mộng Dao trên sàn diễn Victoria's Secret 2026 - Ảnh: Victoria's Secret

Sàn diễn Victoria's Secret 2026 chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của hai siêu mẫu Trung Quốc đình đám là Hề Mộng Dao và Lưu Văn. Giữa họ tồn tại một sự tương phản khá thú vị.

Lần thứ 10 của Lưu Văn tại Victoria's Secret

Đây là lần thứ 10 Lưu Văn sải bước tại Victoria’s Secret. Màn trở lại của cô vốn được kỳ vọng sẽ có quy mô lớn.

Trước đây, Lưu Văn không nhận được đãi ngộ quá nổi bật tại Victoria’s Secret. Một số người hâm mộ phân tích rằng cô từng có hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu cạnh tranh, đồng thời vị thế của cô trong giới người mẫu Trung Quốc khi ấy chưa hẳn đứng đầu, nên đãi ngộ như vậy cũng có thể hiểu được.

Lưu Văn hóa thân thành thiên nga trắng kiêu kỳ trong bộ trang phục lấp lánh, kết hợp cùng áo choàng lông trắng có phom dáng bồng bềnh - Ảnh: Victoria's Secret

Nhưng lần này thì khác. Những người mẫu Trung Quốc cùng thế hệ với cô, người tạm gác sự nghiệp vài năm để sinh con, khi trở lại không còn giữ được danh tiếng như trước, chẳng hạn Hà Tuệ và Thư Hiểu Văn.

Một số người được đánh giá có tiềm năng, triển vọng lại chọn kết hôn rồi rút lui khỏi làng thời trang, như Du Thiên Dực.

Chỉ có Lưu Văn vẫn kiên trì, không rời sàn diễn suốt 10 năm. Đến nay, cô đã vững vàng ở vị trí hàng đầu trong giới người mẫu Trung Quốc và sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo cao cấp.

Lưu Văn xuất hiện với thiết kế corset màu nude ôm sát cơ thể. Phần chân váy ngắn bất kết hợp cùng đôi cánh trang trí cỡ lớn ở hai bên hông - Ảnh: Victoria's Secret



Mối quan hệ tình cảm với diễn viên Tỉnh Bách Nhiên cũng giúp cô được công chúng ngoài lĩnh vực thời trang biết đến rộng rãi hơn, khiến sức hút truyền thông hiện tại không hề nhỏ. Xét trên nhiều phương diện, sự nghiệp của cô ngày càng hoàn thiện.

Không ít bình luận cho rằng việc Lưu Văn tham gia Victoria’s Secret lần này đã là một sự ưu ái dành cho thương hiệu.

Sức hút hào môn của Hề Mộng Dao

Trong khi đó, Hề Mộng Dao trải qua một thập niên chuyển đổi thân phận.

Năm 2017, siêu mẫu vấp ngã trên sàn diễn Victoria’s Secret. Không chỉ ngã, cô còn xử lý tình huống tại chỗ khá lúng túng, quỳ dưới sàn khá lâu mới đứng dậy được và trở thành tâm điểm chế giễu trong một thời gian dài.

Cú ngã đáng quên của Hề Mộng Dao tại Victoria's Secret Show 2017

Cũng trong năm 2017, Hề Mộng Dao và doanh nhân Hà Du Quân lần lượt bị bắt gặp đi chơi cùng nhau tại Macau và Nhật Bản, làm dấy lên tin đồn tình cảm.

Sau đó, hai người công khai tình cảm, đính hôn rồi kết hôn, tiếp đó sinh con trai đầu lòng, người cháu trai đầu tiên thuộc thế hệ chắt của gia tộc họ Hà.

Hề Mộng Dao còn tham gia các công việc của gia đình, quản lý tài sản và cùng Hà Du Quân xuất hiện trong những chương trình truyền hình thực tế. Mùa hè vừa qua, cô còn tổ chức một đám cưới xa hoa tại Pháp.

Phần lớn những câu chuyện gây chú ý ấy đều không liên quan đến chuyên môn người mẫu của cô.

Hề Mộng Dao xuất hiện trong phần mở màn show Victoria’s Secret 2026 với thiết kế màu hồng lấy cảm hứng từ hoa - Ảnh: Victoria's Secret

Thế nhưng, lần này Victoria’s Secret mời Hề Mộng Dao tham gia với quy mô và sự trọng thị rất lớn. Ban tổ chức chỉ có tổng cộng 4 đôi cánh lớn. Một trong số đó được trao cho Hề Mộng Dao, trong khi Lưu Văn không có.

Dù Victoria's Secret hiện không còn ở thời kỳ đỉnh cao như trước và một số đôi cánh được tái sử dụng từ những năm trước, quy tắc này vẫn tồn tại: đôi cánh càng lớn, người mẫu càng được chú ý.

Xét về khả năng trình diễn và những bước đi trên sàn catwalk, Lưu Văn rõ ràng vững vàng hơn.

Sau khi sinh con và nhiều năm không duy trì chế độ rèn luyện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của một siêu mẫu, phong độ của Hề Mộng Dao cũng chưa đạt đến đỉnh cao của chính cô.

Ở lần trình diễn thứ hai, Hề Mộng Dao khoác lên mình đôi cánh khổng lồ - Ảnh: Victoria's Secret

Tuy nhiên, điều đó không ngăn Victoria’s Secret trao cho cô đôi cánh lớn. Với Hề Mộng Dao, đây vẫn có thể xem là một thành quả đáng kể trên sàn diễn.

Không chỉ vậy, đôi cánh của cô còn nhận được nhiều lời khen trên các nền tảng quốc tế, được đánh giá là một trong những đôi cánh đẹp nhất show diễn năm nay.

Hà Du Quân cũng góp phần đưa tên tuổi vợ lên bảng tìm kiếm thịnh hành khi gọi cô là niềm tự hào của gia đình, giúp sức nóng truyền thông tăng cao. Và đó là điều Victoria’s Secret cần.