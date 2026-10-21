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Victoria’s Secret đã lỗi thời?

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Các thiên thần xuất hiện đông đủ trên sàn diễn, có cả 'nepo baby' Kylie Jenner, và những đôi cánh cũng trở lại. Nhưng thương hiệu vẫn chưa thoát khỏi những khuôn mẫu gợi cảm cũ.

Victoria’s Secret đã lỗi thời? - Ảnh 1.

Các thiên thần xuất hiện trong màn kết show Victoria’s Secret - Ảnh: Reuters

Sàn diễn Victoria’s Secret 2026 mang đến nhiều điểm nhấn đáng chú ý, đưa khán giả đi qua bốn mùa trong năm. Bella Hadid sải bước trên giày cao gót, diện nội y và đôi cánh phủ đầy hoa.

Megan Moroney cất giọng hát trong đôi cánh lông vũ màu hồng phấn, mở màn cho phần trình diễn có những siêu mẫu hóa thân thành các nàng tiên hoa gợi cảm.

Trong khi đó, Tate McRae uốn mình trong bộ corset đỏ thẫm cùng tất dài đồng màu, giữa một biển người mẫu cũng đang chuyển động trong những bộ nội y đỏ quyến rũ.

Màn trình diễn của Tate McRae tại Victoria's Secret Fashion Show 2026

Định kiến cũ về sự gợi cảm

Màn ra mắt được dàn dựng với hệ thống đèn ngược đầy kịch tính nhằm tăng sự hồi hộp. Và cuối cùng, khoảnh khắc được chờ đợi cũng đến.

Đó chính là Fantasy Bra - chiếc áo ngực huyền thoại trị giá 50 triệu USD. Thiết kế nổi bật với viên kim cương vàng rực rỡ nặng 75,54 carat ở trung tâm, bao quanh bởi 4.410 viên kim cương trắng.

Kylie Jenner là người trình diễn thiết kế, kết hợp đôi cánh Pegasus riêng cùng chiếc chân váy ngắn xuyên thấu mỏng nhẹ, vừa đủ để giữ lại chút kín đáo.

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Chiếc Fantasy Bra có viên kim cương vàng ở trung tâm. 15 nghệ nhân mất hơn 1.000 giờ để hoàn thiện thiết kế - Ảnh: Frazer Harrison

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, chiếc Fantasy Bra xa xỉ - từng là tâm điểm của show diễn - xuất hiện trở lại trên sàn runway của Victoria’s Secret.

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Điều này diễn ra bất chấp những cuộc tranh luận xảy ra vào hồi đầu thập niên 2020.

Khi ấy, người ta đặt câu hỏi liệu một thương hiệu trưng bày phụ nữ như những nàng búp bê trong phòng ngủ có góp phần tạo nên nền văn hóa dung túng cho quấy rối và lạm dụng tình dục hay không.

Victoria’s Secret có thể định vị show diễn như một màn tôn vinh sự tự tin và niềm vui. Tổng giám đốc điều hành Hillary Super cùng giám đốc sáng tạo Adam Selman có thể nói về việc trao cho phụ nữ quyền làm chủ cơ thể mình. Trên sàn diễn cũng có sự đa dạng về hình thể, trong khi Nicole Kidman nhiệt tình cổ vũ từ hàng ghế đầu.

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Sàn diễn Victoria's Secret xuất hiện khá nhiều túi xách và phụ kiện hình cún con. Thương hiệu dường như vẫn tiếp tục đóng khung phụ nữ trong khuôn mẫu, thay hình tượng những cô mèo con gợi cảm bằng các chú cún con - Ảnh: Dimitrios Kambouris

Nhưng không thể phủ nhận thực tế rằng Victoria’s Secret vẫn đang tái hiện một truyền thống gợi cảm rất đặc trưng, kết hợp hình tượng Vargas girl - những phụ nữ quyến rũ trong tranh minh họa của Alberto Vargas - với tinh thần Playboy (thuật ngữ chỉ người đàn ông có phong cách sống hưởng thụ), theo The New York Times.

Một hình tượng xoay quanh đôi chân! Vòng một! Và vòng ba! Sự táo bạo được khoác lên lớp vỏ ngây thơ của những thiên thần nhỏ, rồi phô bày trước mắt tất cả mọi người.

Ông Adam Selman cho biết tất cả đều nhằm đáp ứng mong muốn của khách hàng Victoria’s Secret. Hãng quyết định đưa Fantasy Bra trở lại vì người hâm mộ yêu cầu điều đó.

Bằng cách quay về những khuôn mẫu giới tính cũ, Victoria’s Secret cũng trở lại thời kỳ mà sự gợi cảm được định nghĩa qua lăng kính nam giới và phục vụ ánh nhìn ấy.

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Bella Hadid, thiên thần 30 tuổi sải cánh mở màn show Victoria's Secret - Ảnh: Dimitrios Kambouris

Điều Victoria's Secret thực sự cần để cất cánh

Nhưng đây mới là điều đáng nói: Victoria’s Secret có thể sản xuất nội y, song nội y vẫn là trang phục. Đây vẫn là một thương hiệu thời trang.

Và thời trang đạt đến đỉnh cao khi mang đến cho con người thứ mà họ chưa từng biết mình mong muốn - một điều mở ra cách thức mới mẻ và mạnh mẽ để mỗi người thể hiện bản thân trong thế giới.

Victoria’s Secret đã lỗi thời? - Ảnh 5.

Alex Consani trở lại sàn diễn Victoria's Secret. Bộ đồ gồm áo ngực và quần lót gợi cảm màu hồng phấn, kết hợp áo choàng phồng màu hồng, chuyển dần sang màu xanh - Ảnh: Dimitrios Kambouris

Sẽ tuyệt vời biết bao nếu thay vì đơn thuần khơi lại quá khứ và dựa vào những khuôn sáo về sự gợi cảm, Adam Selman cùng đội ngũ có thể tìm ra một cách mới để truyền tải quyền tự chủ đối với cơ thể, giải phóng cơ thể khỏi những khuôn mẫu áp đặt.

Sẽ ra sao nếu những gì khán giả nhìn thấy trên sàn diễn Victoria’s Secret không phải điều họ đã dự đoán, mà là một quan niệm hoàn toàn mới về nội y?

Có lẽ đó mới thực sự là giấc mơ viển vông đáng theo đuổi. Nếu làm được điều ấy, hình thức thời trang đặc thù này có thể thực sự cất cánh.

Victoria’s Secret đã lỗi thời? - Ảnh 7.Thiên thần 'ngọc trai đen' của Victoria’s Secret

Lần thứ ba sải bước với tư cách thiên thần Victoria’s Secret, siêu mẫu Anok Yai tiếp tục khẳng định sức hút của 'viên ngọc trai đen' làng mốt, nhanh chóng gây sốt toàn cầu.

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    Chủ đề: Victoria's Secret phong cách thời trang thời trang Fantasy Bra Kylie Jenner

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

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