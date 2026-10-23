Tranh luận 'thiên thần' Victoria’s Secret catwalk sau 6 tuần sinh con

Barbara Palvin sải bước tự tin sàn catwalk Victoria's Secret 2026 - Ảnh: Dimitrios Kambouris

Vài giờ trước màn trình diễn Victoria’s Secret Fashion Show 2026, với lông vũ, kim tuyến và pháo giấy rực rỡ, siêu mẫu Barbara Palvin chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Page Six rằng cô chỉ còn một ngày nữa là tròn 6 tuần sau sinh.

Cô chia sẻ khi đang ngồi trên ghế trang điểm ở hậu trường: "Tôi nói với mọi người rằng việc quay trở lại làm việc vào thời điểm này là bình thường.

Thời gian nghỉ thai sản là 6-8 tuần. Ngày mai tôi sẽ tròn 6 tuần sau sinh, nên tôi chỉ đang làm điều mà mọi người vẫn làm. Hơn nữa, tôi chỉ cần bước đi trên sàn diễn".

Barbara Palvin ở hậu trường show thời trang Victoria's Secret tại Los Angeles vào ngày 18-10 - Ảnh: Michael Buckner

Barbara Palvin truyền cảm hứng hay tạo áp lực?

Sau khi sinh con gái Sylvie vào tháng 9, Barbara Palvin cho biết cô không phải quá vất vả để lấy lại vóc dáng. Siêu mẫu chính thức trở thành "thiên thần Victoria's Secret" vào năm 2019.

Cô nói mình ăn uống lành mạnh, tập một số bài thể dục nhẹ nhàng và để cơ thể tự hồi phục. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là bị ngã, bởi đôi cánh rất nặng.

Khoảnh khắc Barbara Palvin sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret trong tiếng hò reo của khán giả - Video: Vogue

Theo The New York Times, Barbara Palvin không phải siêu mẫu duy nhất nhanh chóng trở lại công việc. Năm 2009, Heidi Klum từng gây chú ý khi sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret chỉ 6 tuần sau khi sinh con.

Năm 2012, Adriana Lima đeo đôi cánh thiên thần khi mới khoảng 8 tuần sau sinh. Một số siêu mẫu khác cũng chỉ mất vài tháng để trở lại sàn diễn, như Emily Ratajkowski, Karlie Kloss và Irina Shayk.

Những hình ảnh Barbara Palvin sải bước trên sàn diễn năm nay, đầu tiên trong chiếc váy ngắn xuyên thấu màu hồng và trắng, sau đó là thiết kế corset ánh bạc đính đá lấp lánh, chân váy dài thướt tha cùng đôi cánh thiên thần, được nhiều người xem là nguồn cảm hứng và sự khích lệ.

Trên mạng xã hội, những từ như "siêu phàm" và "biểu tượng" xuất hiện dày đặc trong phần bình luận về Barbara Palvin - Ảnh: Frazer Harrison



Trong cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ bên ngoài sự kiện, chồng Barbara Palvin là diễn viên Dylan Sprouse cũng thừa nhận việc cô làm là đầy tham vọng, đồng thời nhận xét người mẫu có thể trạng "khác biệt hẳn so với người bình thường".

Chỉ trong vài giờ, Barbara Palvin khiến công chúng chú ý đến thực tế rằng nhiều phụ nữ đi làm tại Mỹ vẫn phải quay lại công việc chỉ vài tuần sau khi sinh con.

Mỹ là quốc gia duy nhất trong số các nước phát triển không bắt buộc người sử dụng lao động phải cung cấp chế độ nghỉ thai sản có hưởng lương.

Tuy nhiên, một số người cho rằng sự trở lại của Barbara Palvin trên sàn diễn đang bình thường hóa một tiêu chuẩn phi thực tế đối với những người mẹ mới sinh - Ảnh: Victoria’s Secret

Melissa Goldstein, đồng sáng lập kiêm đồng biên tập tạp chí in Mother Tongue - ấn phẩm chuyên về chủ đề làm mẹ trong xã hội hiện đại - nhận xét: "Đáng quý là cô ấy nói rằng đây chẳng phải điều gì đáng kinh ngạc, bởi cô ấy đang làm điều mà những bà mẹ khác ở Mỹ vẫn làm.

Nhưng tất nhiên, điều đó cũng khiến người ta phải đặt câu hỏi: tại sao lại như vậy?".

Chuẩn mực của siêu mẫu có dành cho mọi bà mẹ?

Trên mạng xã hội, nhiều bà mẹ mới sinh đăng ảnh bản thân bên con nhỏ, với vùng bụng vẫn còn chùng xuống, nhằm đưa ra một hình ảnh thay thế thực tế hơn về cơ thể 6 tuần sau sinh - khi họ vẫn có thể ra máu và đang trong quá trình hồi phục.

Một người mẹ bế con sơ sinh chia sẻ rằng việc đáng kể nhất cô làm được trong ngày hôm đó chỉ là đánh răng.

Erin Erenberg, giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Chamber of Mothers, nhận định: "Thật nguy hiểm nếu chúng ta giả vờ rằng làm việc ở thời điểm 6 tuần sau sinh, đặc biệt là trong một công việc phô diễn cơ thể, là điều phổ biến hoặc lành mạnh.

Một số phụ nữ vẫn bị ra máu sau hơn 6 tuần. Với những người sinh mổ, vết rạch có thể mất nhiều thời gian hơn 6 tuần để lành, khiến những hành động đơn giản như hắt hơi hay bế con cũng trở nên đau đớn. Việc đi giày cao gót khi ấy càng là điều xa vời.

Tuy nhiên, Natalia Rachlin, đồng sáng lập Mother Tongue - tạp chí in định kỳ khám phá góc nhìn văn hóa về tình mẫu tử, cảnh báo công chúng không nên lý tưởng hóa văn hóa "nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh". Điều thực sự mang tính đột phá là nhìn thấy một người mẫu trên sàn diễn với diện mạo hậu sản giống như phần lớn phụ nữ ở thời điểm 6 tuần sau khi sinh con.