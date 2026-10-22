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Kylie Jenner gây phẫn nộ vì được trả cát sê cao hơn các siêu mẫu Victoria’s Secret

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Kylie Jenner nhẹ nhàng bỏ túi 5 triệu USD chỉ sau 5 phút sải bước cùng chiếc áo ngực kim cương 50 triệu USD của Victoria’s Secret.

Kylie Jenner gây phẫn nộ vì được trả cát sê cao hơn các siêu mẫu kỳ cựu tại show Victoria’s Secret - Ảnh 1.

Cận cảnh chiếc áo ngực Fantasy Bra năm 2026 của Victoria's Secret - Ảnh: FilmMagic

Các thiên thần Victoria’s Secret như Barbara Palvin, Gigi Hadid, Bella Hadid, Hề Mộng Dao, Lưu Văn và Candice Swanepoel đều sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret 2026. Tuy nhiên, theo Rob Shutter, các nguồn tin cho biết người được cho là nhận thù lao cao nhất lại là Kylie Jenner.

Diễn 5 phút kiếm 5 triệu USD?

Ngôi sao truyền hình thực tế 29 tuổi được cho là nhận 5 triệu USD chỉ cho 5 phút xuất hiện, khi trình diễn chiếc áo ngực Fantasy Bra huyền thoại của thương hiệu. Điều đó có nghĩa là mỗi phút trên sàn diễn của Kylie Jenner trị giá tới 1 triệu USD.

Khoản thù lao này cao hơn số tiền mà chị em nhà Hadid và Gisele Bündchen nhận được. Siêu mẫu người Brazil chỉ xuất hiện thoáng qua trong đoạn video ghi hình trước, diện nội y màu hồng.

Kylie Jenner gây phẫn nộ vì được trả cát sê cao hơn các siêu mẫu kỳ cựu tại show Victoria’s Secret - Ảnh 2.

Ảnh: Kevin Mazur

"Kylie Jenner nhận được khoản tiền lớn nhất, khiến các siêu mẫu vô cùng tức giận. Những người phụ nữ này đã dành hàng chục năm xây dựng sự nghiệp. Cô ấy chỉ xuất hiện 5 phút, nhận hàng triệu USD rồi rời đi. Điều đó thật xúc phạm!" - một nguồn tin tiết lộ với trang tin.

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Một nguồn tin khác nhận xét: "Victoria’s Secret từng tôn vinh các siêu mẫu. Giờ đây, thương hiệu lại tôn vinh số lượng người theo dõi trên Instagram. Những người đã góp công xây dựng thương hiệu đang phải chứng kiến một ngôi sao truyền hình thực tế trở thành gương mặt được trả thù lao cao nhất!".

Bà chủ Kylie Cosmetics sải bước trên sàn diễn trong chiếc áo ngực trị giá 50 triệu USD. Theo Vogue, thiết kế nặng khoảng 1,8 kg, đính 4.410 viên kim cương tự nhiên cùng một viên kim cương vàng Fancy Vivid nặng 75,54 carat. Khoảng 15 nghệ nhân dành 1.000 giờ để hoàn thiện tuyệt tác này.

Trong những mùa trình diễn trước, Fantasy Bra từng được các siêu mẫu kỳ cựu như Lima, Ambrosio, Swanepoel, Claudia Schiffer, Heidi Klum, Tyra Banks, Miranda Kerr và Jasmine Tookes trình diễn.

Kylie Jenner sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret - Video: Youtube Victoria's Secret

Đặc quyền Victoria's Secret dành riêng cho Kylie Jenner 

"Làm siêu mẫu chẳng kiếm được nhiều tiền bằng làm thành viên gia đình Kardashian!" - một nguồn tin mỉa mai. Bạn gái nổi tiếng của Timothée Chalamet được hưởng những đặc quyền riêng phía sau hậu trường.

Người này cho biết Kylie Jenner có phòng thay đồ riêng, đội ngũ an ninh cá nhân và vé VIP không giới hạn. Mọi người khác đều phải tuân thủ quy định. Người đẹp được đối xử như thể cô ấy là chủ.

Kylie Jenner gây phẫn nộ vì được trả cát sê cao hơn các siêu mẫu kỳ cựu tại show Victoria’s Secret - Ảnh 3.

Màn chào sân của Kylie Jenner trên sàn diễn Victoria's Secret gây tranh luận - Ảnh: Dimitrios Kambouris

Adam Selman, giám đốc sáng tạo của Victoria’s Secret, chia sẻ với Vogue rằng thương hiệu lựa chọn ngôi sao của chương trình The Kardashians vì cô là một "thế lực văn hóa", có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài thời trang, văn hóa, truyền hình hay bất kỳ lĩnh vực riêng lẻ nào.

"Đó cũng chính xác là điều chúng tôi đang làm. Buổi trình diễn có quy mô rất lớn, thực sự là một chương trình giải trí. Tôi nghĩ Kylie Jenner là nhân tố tuyệt vời để thúc đẩy điều đó. Cô ấy thực sự đã tạo ra nền văn hóa của riêng mình. Có bao nhiêu người có thể nói được điều đó?" - ông Adam Selman nhận định.

Tuy nhiên, quyết định trao vị trí nổi bật cùng chiếc Fantasy Bra cho Kylie Jenner cũng vấp phải sự chỉ trích từ nhiều người, trong đó có người mẫu Adrianne Curry.

Adrianne Curry nói trong một buổi phát trực tiếp được TMZ ghi lại: "Vị trí đó dành cho nữ hoàng của đêm tiệc. Đó phải là đặc quyền dành cho thiên thần hàng đầu của Victoria’s Secret. Nó giống như việc giành danh hiệu Nữ hoàng dạ hội ở trường học - vậy mà họ lại trao nó cho Kylie Jenner sao?".

- Ảnh 1.Victoria’s Secret đã lỗi thời?

Các thiên thần xuất hiện đông đủ trên sàn diễn, có cả 'nepo baby' Kylie Jenner, và những đôi cánh cũng trở lại. Nhưng thương hiệu vẫn chưa thoát khỏi những khuôn mẫu gợi cảm cũ.

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    Chủ đề: thời trang Victoria's Secret nội y Kylie Jenner phong cách thời trang

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

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