Teaser Supercar của Sơn Tùng M-TP



Tối 27-11, Sơn Tùng M-TP đăng tải teaser chính thức cho MV Supercar. Video dài 22 giây, chủ yếu giới thiệu hình ảnh nam ca sĩ ngồi trên chiếc xích lô, bên cạnh là những mẫu siêu xe.

Teaser chưa tiết lộ giai điệu, ca từ hay ngôn ngữ của ca khúc. Phần giới thiệu chủ yếu tập trung vào hình ảnh, bối cảnh.

Cách úp mở khác so với dự án trước của Sơn Tùng M-TP

Chiến dịch giới thiệu Supercar bắt đầu từ tối 22-11, khi Sơn Tùng M-TP đồng loạt thay ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội bằng hình ảnh một chiếc xích lô màu đỏ.

Ngày 23-11, mô hình xích lô cao hơn 2m xuất hiện trước Bưu điện TP.HCM. Trên thân xe có nghệ danh Sơn Tùng M-TP cùng tên những ca khúc từng được nam ca sĩ phát hành. Theo ghi nhận trên mạng xã hội, mô hình thu hút nhiều bạn trẻ và du khách đến chụp ảnh, check-in.

Đến ngày 25-11, nam ca sĩ tiếp tục công bố poster Supercar. Trong hình ảnh, Sơn Tùng ngồi trên chiếc xích lô, tay cầm ly trà đá, phía sau là ba mẫu siêu xe.

Hình ảnh chiếc xích lô bình dân đặt cạnh dàn siêu xe đắt tiền tạo nên sự tương phản trong poster. Chi tiết này cũng trở thành một trong những điểm được người hâm mộ bàn luận nhiều trước khi teaser được phát hành.

Sơn Tùng M-TP đăng poster MV Supercar vào ngày 25-11 kèm dòng trạng thái: "Lần này không hẹn ở Hồ Gươm rồi vòng sang Hồ Tây nữa đâu" - Ảnh: FBNV



Sau khi teaser xuất hiện, một số khán giả soi là "hint" bối cảnh trong video và cho rằng địa điểm này có nhiều điểm tương đồng với Sono Felice Equestrian Club (Hàn Quốc), câu lạc bộ cưỡi ngựa cao cấp thuộc khu nghỉ dưỡng Vivaldi Park, tỉnh Gangwon.

Địa điểm sở hữu kiến trúc mang phong cách châu Âu cổ điển, từng xuất hiện trong phim truyền hình Quân vương bất diệt, MV Ice On My Teeth của nhóm ATEEZ và photobook Me, Myself, and V Veautiful Days của V BTS.

Bối cảnh được người hâm mộ nhận xét có nhiều điểm tương đồng với Sono Felice Equestrian Club tại Hàn Quốc - Ảnh: Chụp màn hình

Trước Supercar, Sơn Tùng M-TP từng gây chú ý với chiến dịch quảng bá Come My Way, sản phẩm phát hành tháng 5-2026 sau gần hai năm kể từ MV Đừng làm trái tim anh đau.

Trong chiến dịch trước, nam ca sĩ liên tục đưa ra những manh mối như ẩn hàng loạt bài đăng Instagram, thay ảnh đại diện bằng mặt nạ gỗ, đăng tải các ký tự rời rạc và xuất hiện hình ảnh trên những màn hình LED tại TP.HCM. Sau đó, anh công bố dự án có sự tham gia của rapper người Mỹ Tyga.

Với Supercar, cách giới thiệu lần này tập trung vào một hình ảnh xuyên suốt là chiếc xích lô. Từ ảnh đại diện trên mạng xã hội, mô hình ngoài đời thực tại Bưu điện TP.HCM đến poster và teaser, hình ảnh này được sử dụng như điểm nhận diện chính của chiến dịch.

Teaser mới chưa tiết lộ giai điệu hay ca từ của ca khúc, chủ yếu tập trung vào phần hình ảnh - Ảnh: FBNV

Dưới teaser Supercar, nhiều khán giả bình luận về thời lượng giới thiệu hình ảnh và phần logo xuất hiện trong video. Một số người cho rằng đoạn teaser chưa hé lộ nhiều thông tin về ca khúc.

"Mở đầu hết 10 giây rồi sếp ơi", "Đừng đọc tên toàn hàng hiệu hết một bài hát nhé sếp", "Quá khác biệt, không đi vào lối mòn", "Teaser nào mà ông chả cho cái logo hết nửa rồi, teaser như không",

"Không thể chờ đợi, 3/12 tới lẹ cho tôi", "Teaser gang vậy đủ rồi. MV đừng ballad nha anh zai", "Đây sẽ là MV flex nhiều nhất của Sơn Tùng", "Chắc chắn là không karaoke được" - một số bình luận.

MV dự kiến phát hành lúc 20h ngày 3-12. Từ những hình ảnh được hé lộ, khán giả hiện tò mò Sơn Tùng sẽ lựa chọn màu sắc âm nhạc nào, cũng như ca khúc mới sẽ được thể hiện như thế nào.